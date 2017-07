Ped una pizza y me trajeron un conflicto laboral

Foto Vctor Serri

Al Servicio de Atencin al Cliente de Deliveroo:

Les escribo para expresarles mi malestar por el incidente que sufri mi pedido del pasado domingo. Estbamos mi mujer y yo en casa, sin ganas de salir ni preparar cena, as que decidimos usar su app para pedir una pizza. Cul sera nuestra sorpresa al descubrir que el repartidor no trajo la pizza, sino algo que no habamos pedido: un men "conflicto laboral". Constaba de dos platos: un caso de explotacin laboral y una experiencia de lucha.

Como tenamos hambre y no haba pizza, decidimos hincarle el diente a la explotacin de los riders de Deliveroo, a ver qu tal saba. Un poco dura para mi gusto, y adems una receta extraa: una mezcla de ingredientes viejos (abusos horarios, salarios de miseria y cuerpos a disposicin de la empresa como braceros de hace un siglo) pero cocinados con tcnicas innovadoras (economa "colaborativa", digital, startup, etc.).

Adems, en casa somos de llamar al pan, pan, y al trabajo, trabajo. Por eso al leer los ingredientes del plato nos disgustaron los eufemismos usados por Deliveroo para cocinar su oferta laboral: en vez de "trabaja con nosotros", dicen "colabora con nosotros". No despiden, sino que "desconectan", sobre todo a los que reparten conflictos en lugar de pizzas. Al racaneo de no darte ni una mala camiseta, y no digamos ya un seguro de accidente, lo llaman "reparte a tu gusto con tu chaqueta o camiseta favorita". A la disponibilidad total y a merced de la empresa la denominan "horario flexible", sin olvidar la rutinaria apelacin a la libertad ("eres libre de elegir cundo repartes"). Y a la ridiculez que pagan la llaman "remuneracin competitiva" e "ingresos atractivos".

Como seguamos teniendo hambre, probamos con el segundo plato: la experiencia de lucha, a ver si estaba ms comestible. Reconozco que nos supo bien. Muy sabrosa. Que los ms precarios entre los precarios sean capaces de organizarse, elaborar reivindicaciones comunes y montar una huelga es uno de esos bocados que te alegran el da y te animan a intentar cocinar en casa tu propia lucha laboral.

De hecho, deberamos estar todos atentos a este pequeo conflicto, y apuntar la receta por si un da nos toca preparar una igual. Hoy son solo unos pocos ciclistas, pero lo que est en juego es mucho ms que asegurar un mnimo de horas o de pedidos: lo que est en disputa es el futuro de las relaciones laborales, que sigamos siendo trabajadores o acabemos todos como "colaboradores". Porque si lo piensan bien, no hay sector o empresa al que no podamos aplicar el modelo "colaborativo". Por qu contratar mdicos o profesores, pudiendo tener una app que intermedie y ponga en contacto a pacientes que buscan mdico y mdicos que buscan pacientes; alumnos con ganas de aprender y profesores con ganas de ensear?

Por eso muchos estamos pendientes del conflicto de Deliveroo. No solo los trabajadores: tambin los empresarios siguen la huelga de riders con inters, porque Deliveroo, como otras empresas similares, es un anticipo y un ensayo de en qu quieren convertir algunos las relaciones entre empresas y trabajadores. Quizs esta sea la prxima reforma laboral, sin necesidad de publicarla en el BOE.

