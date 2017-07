Devastadora crtica de Yakov Rabkin al sionismo, "porque se opone a la tradicin juda y al liberalismo"

Mondoweiss

Yakov Rabkin en la Conferencia de Cork sobre el derecho internacional y el Estado de Israel, abril de 2017. Fotografa de Tom Surez

El ao pasado, uno de los libros ms importantes de todos los tiempos sobre el sionismo, sali publicado en ingls por Pluto: What Is Modern Israel? , escrito por Yakov Rabkin, un profesor de Historia en la Universidad de Montreal. El tema central del libro es cmo los sionistas han explotado el judasmo y las tradiciones occidentales para mostrar a Israel como una democracia liberal cuando en realidad es un proyecto nacionalista colonialista colgando de sus garras paranoides.

Rabkin tiene experiencia. Es un acadmico religioso y su judasmo le ha llevado a abrazar un cosmopolitismo universalista a la hora de interpretar la historia de nuestro siglo. Dados sus antecedentes ha sido capaz de desafiar lo que llama el clima de terror intelectual que rodea la cuestin de Israel.

Con la lectura de su libro, se me ocurri que el mayor servicio que poda ofrecer a un lector es desarrollar las ideas letales de Rabkin acerca de la naturaleza del Estado judo y el antagonismo esencial entre judasmo y el sionismo. Lo que sigue es una larga secuencia de observaciones y conclusiones de Rabkin, todas las cuales tienen como objetivo poner fin a ese clima de terror y permitir que los occidentales hablen libremente acerca de la era sionista. All vamos.

Rabkin dice que el sionismo tiene cuatro objetivos esenciales. 1.- Transformar la identidad juda transnacional centrada en la Tor en una identidad nacional semejante a la de otros pases europeos. 2.- Desarrollar una nueva lengua verncula. 3.- Trasladar a los judos de sus pases de origen a Palestina. Y 4.- Establecer el control poltico y econmico sobre Palestina.

Por lo tanto el sionismo es un caso de modernizacin tpica impuesta por el colonialismo occidental, una poltica rechazada tanto por los rabes como por las poblaciones judas tradicionales.

En lo poltico Israel ha podido contar con el apoyo slido de las lites de las naciones occidentales, en parte debido a los objetivos colonialistas del sionismo: El carcter esencialmente europeo de esta colonia de reciente creacin, que se asemeja en muchos aspectos a las antiguas colonias del Reino Unido a lo largo el mundo, tambin explica el apoyo occidental a Israel. Su identidad auto-atribuida como un Estado judo viene de facto con la legitimidad de la renovacin de la etnicidad como criterio de pertenencia.

Rabkin toma nota de la tendencia popular que hemos estado describiendo: la parcialidad occidental hacia Israel sufre de un dficit democrtico: al contrario de sus lites, la mayora de los ciudadanos de las naciones occidentales consideran al Estado de Israel una amenaza para la paz mundial.

La distincin entre las alas izquierda y derecha del sionismo es mucho menos significativa de lo que es la hostilidad del sionismo al liberalismo:

Es seguro que sera ms til hablar de una divisin entre el cosmopolitismo liberal y el nacionalismo tnico. El sionismo, por su parte, es fundamentalmente hostil al cosmopolitismo liberal, lo que explica por qu los sionistas de izquierda en Israel y en otros lugares han virado, en gran parte, a la derecha. Lo que une a los dos bandos -la conviccin de la legitimidad del sionismo- es ms sustancial que las diferencias de estilo o tcticas que los dividen .

Rabkin une el crecimiento del sionismo con la secularizacin de la identidad juda en la modernidad y la aspiracin juda a la experiencia normal entre las naciones:

La identidad laica juda adquiri una dimensin sociocultural, aquella que conscientemente rechazaban y que el judasmo pudo preservar, al menos por un tiempo, un lenguaje especfico (yiddish), y algunos otros rasgos culturales. Esta nueva identidad se conjug en una amplia gama de opciones polticas, a menudo de inspiracin socialista o nacionalista. Con la consumacin de la ruptura con la tradicin, el concepto de judo laico, en desacuerdo con la visin tradicional juda, hizo posible redefinir a los judos como pueblo normal y por lo tanto esto se convirti en la piedra angular del sionismo.

Pero fue una definicin especial de la condicin de pueblo.

El concepto del pueblo judo en el que se basaba el sionismo tena muy poco en comn con las definiciones tradicionales del trmino. Los eruditos religiosos saben que: la Tor, y slo la Tor, otorga a los judos una identidad colectiva.

La tradicin juda ha hecho del exilio el foco de la existencia juda. Dice el Rabino Samson Raphael Hirsch:

La Tor... nos obliga, hasta que Dios nos llame de nuevo a la Tierra Santa, a vivir y trabajar como patriotas dondequiera que l nos haya colocado, para recoger todas las fuerzas espirituales, fsicas, materiales y todo lo que es noble en Israel encaminado a promover la riqueza de las naciones que nos han dado refugio.

Pero la nueva identidad laica juda gan popularidad en Europa del Este y, especialmente, en Rusia, y elimin la dimensin religiosa -y por lo tanto la normativa- de la identidad juda y retuvo slo sus dimensiones biolgicas y culturales.

Al mismo tiempo que contrarrestaba la religin juda, el sionismo tambin contradijo al liberalismo: los sionistas consideran una sociedad liberal y multicultural un importante obstculo para la expansin de una conciencia nacional juda.

Zeev Sternhell:

Aceptar el concepto liberal de la sociedad significara [para la intelectualidad nacionalista juda] el final del pueblo judo como una unidad autnoma.

Por lo tanto, Rabkin dice: La principal amenaza para el sionismo es el liberalismo europeo, que ofrece a los judos una eleccin individual, pero segn muchos sionistas les niega la oportunidad de vivir una verdadera vida nacional.

El sionismo es en su origen una respuesta a los desafos del liberalismo: lejos, muchos ms israeles se instalan en las democracias liberales del mundo que los ciudadanos de esos pases que emigran a Israel. Eso vale para los judos rusos tambin:

De los 1,2 millones de judos que emigraron desde Rusia a comienzos del siglo XX, apenas unos 30.000 palestinos llegaron a Rusia, y de ellos, slo una cuarta parte permaneci all.

La tradicin juda del exilio es tan fuerte que cuando a los judos soviticos se les permiti emigrar se pidi a Israel que llevase a cabo una campaa diplomtica a gran escala en un esfuerzo por convencer a sus aliados (principalmente los Estados Unidos y Alemania) para limitar la inmigracin de judos a esos pases.

Rabkin dice que el sionismo fue iniciado por judos asimilados y laicos que sintieron que la emancipacin les haba otorgado la libertad de penetrar en los ms altos niveles de la sociedad europea. Y habindose encontrado con el rechazo, buscaron una nacin como otras naciones para contrarrestar esa frustracin. Hasta el sionismo la Tor haba sido la base de la unidad juda. Pero cuando volvieron a la tierra de Israel ya no necesitaron seguir los preceptos [de la Tor], porque su conciencia nacional, como la experimentaban en la tierra de Israel, sera suficiente para sostener la unidad.

Israel permiti a estos judos perdonarse a s mismos por la asimilacin: porque se asimilaban a la historia normal:

Slo el Estado de Israel ofrece a los judos la mxima libertad de rechazar totalmente su patrimonio espiritual y convertirse en 'pueblo normal'. La nueva identidad israel parece facilitar la asimilacin colectiva sin afectar en quienes la adoptan el sentimiento de culpa a menudo vinculado a la asimilacin de manera individual.

Rabkin cita el rabino Amram Blau diciendo que el sionismo trajo un mayor dao a los judos que a los rabes:

Los rabes pueden haber perdido sus tierras y sus hogares, pero al aceptar el sionismo los judos han perdido su identidad histrica.

Y cita a Meron Benvenisti, exalcalde de Jerusaln, que caracteriza el sistema inequitativo de los derechos de los judos y de los palestinos ocupados como la democracia de la Herrenvolk [raza superior].

La exaltacin del volk por los sionistas como el tema exclusivo de la historia juda llev a los rabinos a denunciar este elemento cardinal de la ideologa sionista, dice Rabkin. A continuacin cita a un rabino austraco.

No hay nacin juda... los [judos] deben cultivar el lenguaje hebreo antiguo, estudiar su rica literatura, conocer su historia, apreciar su fe y hacer los mayores sacrificios por ella; deben tener esperanza y confianza en la sabidura de la divina providencia.

El sionismo depende del antisemitismo y tambin lo fomenta.

El sionismo poltico promueve intencionadamente el antisemitismo, escribi I.M. Rabinowitch en 1974. Desde el principio ha tenido la poltica de incitar deliberadamente el odio al judo. Y a continuacin, con horror fingido, sealar que justifica un Estado judo".

Rabinowitch dijo que el sionismo contiene las mejores semillas frtiles para la proliferacin del antisemitismo: el concepto de la doble lealtad. A continuacin Rabkin cita a un exdiplomtico israel que describe el papel de los judos en Occidente como la dispora esclavizada por Israel.

Aqu Rabkin no se intimida por el clima de terror intelectual. El vasallaje de la dispora va ms all de la doble fidelidad a una forma de lealtad exclusiva al Estado de Israel. (Recuerde a Dennis Ross reclamando que los judos de los Estados Unidos deben ser los defensores de Israel, no de los palestinos.) Rabkin dice:

La defensa incondicional de Israel a la que ciertos lderes de la comunidad han empujado a los judos, tiende a exponerlos a la crtica, que a su vez justifica el sionismo y hace indispensable el Estado de Israel como una pliza de seguro. Incluso los israeles orgullosamente laicos encuentran que esta poltica es suicida para el futuro de la dispora...

La denigracin de la vida juda fuera de Israel ha sido durante mucho tiempo una caracterstica del pensamiento y la prctica sionista. La movilizacin de la dispora para justificar cualquier accin poltica o militar que Israel podra emprender constituye su elemento crtico.

No es que los sionistas supieran cmo tratar con los palestinos. Los activistas sionistas en Europa nunca conocieron la variedad tolerante del nacionalismo que distingue entre la nacin, la religin, la sociedad y el Estado. Por el contrario, las dos consignas adoptadas por los pioneros sionistas ilustran claramente sus intenciones: conquista mediante el trabajo y hafrad (separacin).

En otras palabras, el movimiento sionista adopt una poltica de desarrollo separado que permanece en vigor hasta el presente y explica en gran medida la perpetuacin del conflicto con los palestinos y el aislamiento del Estado de Israel en la regin.

Estas polticas han dado lugar a una gran inseguridad en Israel. Hoy en da el trmino seguridad ha sustituido el concepto de autodefensa que se empleaba extensamente antes de la creacin del Estado.

Israel se considera a menudo un lugar de refugio, incluso el ltimo refugio, y bien se puede haber convertido en el lugar ms incierto de todos para los judos... Ahora, a diferencia de los primeros aos del sionismo, el sentido de vctima se ha convertido, a lo largo de las ltimas dcadas, en una parte integral de la identidad juda israel. Algunos de los que han persistido en verse a s mismos como vctimas se han dado cuenta de que en realidad son vctimas de la empresa sionista, que les ha sometido a guerras interminables y, en el caso de los judos rabes, a una situacin de inferioridad social y econmica crnica.

Estas condiciones generan la paranoia, que Rabkin remonta a una maldicin bblica: huiris aunque nadie os persiga (Levtico).

Los israeles judos son conscientes en algn nivel de que su pas se basa en fundamentos inestables:

La sensacin de fragilidad es alimentada por la conciencia de la hostilidad palestina y de la hostilidad de la poblacin de la regin en su conjunto, una hostilidad que a menudo se atribuye a las llamadas causas esencialistas la religin islmica y el odio irracional a los judos- ms que a causas sociales y polticas perfectamente comprensibles, como la ira generada por la discriminacin, el despojo y la expulsin de la poblacin nativa.

La exigencia de los lderes israeles de que otros reconozcan a Israel como un Estado judo da testimonio de la fragilidad del Estado de Israel, resentida por muchos sionistas a pesar de su poder y prosperidad. Mientras que los temores sionistas de convertirse en una minora hacen que se fomenten las polticas de inmigracin discriminatorias que slo agravar el problema.

El auto-odio judo el rechazo de la tradicin juda- ha sido un sello distintivo de la ideologa sionista del renacimiento nacional. Y esto tambin socava cualquier sentido de la permanencia de Israel.

La tradicin juda ensea que los judos deben tener en cuenta la impresin que pueden causar en los dems, incluso en los que les han perseguido en el pasado... Pero el sistema de educacin sionista desde sus inicios ha promovido el uso de la fuerza, la autoafirmacin y la combatividad. Los sionistas han considerado la obligacin de comportarse como ejemplos morales con desprecio y burla, cuidndose poco de la impresin que ellos, y ms tarde su Estado, causaron en el mundo, y sobre todo en sus vecinos inmediatos. Ben Gurion formul la proposicin de este modo: "Lo que importa es lo que los judos hacen, no lo que piensan los goyim.

As, el sionismo produjo un Estado que rechaz el judasmo y su humildad. La nueva cultura sionista/israel se ve como europea a ultranza. As fue como docenas de canciones, canciones de cuna y cuentos infantiles fueron traducidos del ruso al hebreo durante los primeros aos de la colonizacin sionista. Pero no canciones rabes!

Los sionistas utilizaron la violencia para despojar a los judos de su tradicin religiosa:

Muchos de los fundadores de los grupos armados judos, tanto en Rusia como en Palestina, tambin reconocieron que el uso de la fuerza era una manera de quebrantar a los judos su tradicin juda.

El Holocausto jug un papel importante. Citando a un historiador israel, Rabkin dice "en la poltica israel, la leccin que se extrae convenientemente de la Shoah es que un judo desarmado no vale ms que un judo muerto". Rabkin agrega con advertencia: "Sin embargo otra leccin que podra extraerse de la tragedia que sufrieron los judos de Europa sera fomentar la desconfianza de los estados poderosos que desprecian la moralidad del individuo, practican la discriminacin racial y cometen crmenes contra la humanidad".

Los espacios cvicos en Israel se asocian sobre todo con "la muerte de la patria", un vnculo que se remonta al comienzo de la colonizacin sionista, dice Rabkin. Y seala que la advertencia de Hannah Arendt cuando afirma que el lder nazi Adolf Eichmann no es culpable de "crmenes contra el pueblo judo", sino de responder normalmente a un sistema burocrtico malvado, encierra "un significado universal y que debe ser una advertencia para cualquier estado que adopte la discriminacin tnica como poltica de Estado".

"No hay duda de que despus del genocidio nazi el uso de la fuerza se convirti en un artculo de fe para un gran nmero de judos. Dudar de la legitimidad y la eficacia de la fuerza es, en los crculos sionistas, equivalente a la traicin".

Ese artculo de fe ha hecho que Israel derogue el derecho internacional: Desde la proclamacin del Estado, la poltica israel ha permanecido constante. Refleja el imperativo de perpetuar un Estado establecido en contra de la voluntad de la poblacin rabe nativa ocupando predominantemente tierras que le haban pertenecido... el comportamiento de Israel, la encarnacin del principio 'el poder tiene la razn' ha socavado las bases mismas del derecho internacional pblico concebido para reducir los conflictos y promover la paz.

Rabkin es claro acerca del carcter racista de ciertas instituciones israeles como el Fondo Nacional Judo (KKL): Esta institucin ha desempeado un papel crucial en el desarrollo del Estado sionista. En respuesta a una accin antidiscriminacin interpuesta contra el KKL en 2004, la organizacin confirm que 'la lealtad del KKL es al pueblo judo y slo a l est obligado. El KKL, como dueo de la tierra, no tiene el deber de practicar la igualdad con todos los ciudadanos del Estado.

Entre los judos ortodoxos la crtica del sionismo est viva:

Mientras que el respetado intelectual israel Boaz Evron argumenta que 'el sionismo es de hecho la negacin del judasmo', las palabras que durante dcadas estn escritas en las paredes del barrio hared de Mea Shearim en Jerusaln se hacen eco de esta posicin fundamental: 'el judasmo y el sionismo son diametralmente opuestos uno al otro'.

Y, por supuesto, la reputacin internacional del sionismo se ha trastocado:

El sionismo como smbolo de la lucha contra el racismo y por los derechos humanos ha adquirido las caractersticas de una ideologa que produce el racismo judo y un sistema institucional que tiene mucho en comn con el apartheid sudafricano. El Estado sionista, que deba haber sido un instrumento de liberacin nacional, se ha convertido en realidad en un experto manipulador que ha intentado monopolizar el control de la tierra, el agua y otros recursos del pas.

Eso repele muchos sionistas: La emigracin afecta principalmente a los estratos ms instruidos de la poblacin. Se estima que un 25 por ciento de los acadmicos israeles trabajan en los Estados Unidos.

Ellos entienden que el sionismo est fuera de sintona con la historia: La tendencia posmodernista presagia el colapso del sionismo, ya que el nacionalismo se percibe como una forma de opresin que debe dar paso a la afirmacin de la alteridad y el multiculturalismo.

Rabkin ve la cultura poltica israel cada vez ms autoritaria:

La corriente totalitaria no da seales de disminuir. Si bien algunas preguntas de fondo sobre ciertas polticas israeles son a veces toleradas, no solamente las crticas fundamentales al sionismo son deslegitimadas, sino tambin cualquier individuo que se hubiera atrevido a formular estas crticas en el pasado. Son excluidos sistemticamente de las actividades comunitarias... Recordemos que los lderes del sionismo socialista tomaron la decisin de asesinar a Jacob de Haan [en 1924], sobre todo, porque hablaba mal del movimiento con el mundo exterior.

Esta cultura totalitaria tiene implicaciones especiales para los judos norteamericanos, los que sostienen la doctrina sionista y aquellos que no lo hacen:

La susceptibilidad ante cualquier crtica a Israel se explica fcilmente por el hecho de que para muchas personas la lealtad a Israel ha reemplazado largamente al judasmo como principio de anclaje de la identidad juda. Pero en la dispora esta lealtad llega a ver un Estado ideal, incluso imaginario, y no al real y existente de Israel, una potencia econmica y militar que domina la regin. Sin embargo tambin existe una identidad juda cuyo contenido nico es criticar e incluso denunciar al Estado de Israel...

El autor comparte la esperanza de que Israel se transforme:

Un expresidente de la Knesset, Avraham Burg, cree que la conversin de Israel en un Estado de sus ciudadanos y que borre su naturaleza juda es nuestra nica esperanza de supervivencia. Yitzhak Laor, destacado poeta e intelectual, argumenta, No tenemos que dejar este lugar o renunciar a nuestras vidas... hay que deshacerse del sionismo.

Rabkin cita a otros judos antisionistas sobre la urgencia de esta idea:

Al aceptar la idea de que las estructuras del sionismo podran simplemente ser desmanteladas, el rabino Moshe Sober hace hincapi en su aspecto psicolgico y expresa un optimismo cauteloso sobre su sentido prctico: Una solucin no es imposible; ni siquiera es particularmente costosa. Sin embargo, nunca se lograr a menos que nos permitamos olvidar por un momento nuestras apreciadas creencias por las cuales hemos sacrificado muchas vidas, y, en cambio, mirar la actual situacin real. Debemos dejar de tratar a Israel como un sueo romntico y aprender a verlo como un pas heterogneo en el que dos poblaciones tnicas fieramente orgullosas y de tamao similar estn luchando por el control...".

El entendimiento de Sober conduce al reconocimiento del apartheid: Toda discusin de la ocupacin simplemente esconde otra realidad, concluye [Sober]. Israel se ha convertido de hecho en un Estado binacional que niega los derechos polticos a una de esas naciones.

Rabkin es tambin crtico de la necesidad de Israel de la supremaca geopoltica en su regin. Tambin en este caso se ve el racismo:

A pesar de que tanto Israel como Estados Unidos poseen armas nucleares se niega a Irn el derecho a adquirir armas similares, argumentando que sus gobernantes son fanticos religiosos irracionales. Es evidente que el principio de la doble moral est en juego, reflejando la reactivacin del concepto de los llamados pases civilizados que, en contra de la evidencia emprica, afirman que poseen el monopolio de la racionalidad en la poltica internacional .

El sentido de superioridad no tiene nada que ver con el judasmo o el antisemitismo. Es inherente al sionismo, que se opone al liberalismo.

Las referencias al judasmo y la tradicin juda son de poca ayuda para la comprensin del Israel contemporneo; todo lo contrario, son ms propensas a inducir a error, porque el sionismo y el Estado que encarna son fenmenos revolucionarios. Es ms fcil, de hecho, entender la poltica, la estructura y las leyes de ese Estado sin ninguna referencia a los judos o a su historia.... Por tanto, es impreciso hablar de un Estado judo o un lobby judo: Estado sionista y lobby sionista sera ms apropiado. Israel ha... conseguido que la perspectiva sionista antiliberal por definicin- se vuelva aceptable para el pblico en general, as como para los medios de comunicacin y el mundo acadmico, incluso en pases con una larga tradicin liberal donde el Estado, antes que la lealtad confesional, o tribal, garantiza tericamente los derechos del ciudadano ...El Fondo Nacional Judo, que durante un siglo ha ido estableciendo asentamientos segregados que estn fuera del alcance de los rabes, no slo goza de los beneficios fiscales canadienses, sino tambin de la participacin de personal de los altos cargos federales en los esfuerzos de recaudacin de fondos para la organizacin.

Hay que criticar a los lderes judos de Estados Unidos por ser tan buenos sirvientes voluntarios de esta ideologa, daando tanto las nociones de ciudadana estadounidense como israel:

Los lderes de las principales organizaciones judas en Estados Unidos y otros pases actan de forma rutinaria en nombre de Israel... Esos lderes parecen haber pasado por alto los lmites de la doble lealtad cuando a menudo los judos son acusados ​​de amparar, insistiendo en que la lealtad al Estado de Israel debe prevalecer sobre todo los dems, incluida la lealtad a su propio pas. Esto conduce a la transformacin cada vez ms evidente de las organizaciones judas de todo el mundo en vasallos israeles. Por otra parte, haciendo hincapi en la primaca de una nacionalidad juda, tnica y confesional definida, el Estado de Israel da la espalda a la idea de una nacionalidad israel que reflejara la sociedad multicultural que ha tomado forma en esta tierra en el Mediterrneo oriental durante el ltimo siglo Los lderes israeles ignoran las fronteras, intervienen en el proceso poltico de otros pases, particularmente en los Estados Unidos donde Israel a menudo pone al Congreso en contra de la Casa Blanca. En el Oriente Medio, el ejrcito de Israel no presta atencin a las fronteras, golpea objetivos en los pases vecinos, con intervenciones llevadas a cabo con llamativa impunidad...

La conclusin de Rabkin es que el sionismo es, en s mismo, una receta de conflicto interminable:

Israel, a pesar de su abrazo a la modernidad, permanece encadenado por la ideologa sionista, que asegura que a pesar de su avanzada edad sigue siendo una experiencia fronteriza plagada de conflictos internos y externos.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/06/devastating-tradition-liberalism/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.