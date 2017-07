Las consecuencias sociales, econmicas y ambientales del desperdicio de alimentos son graves para Medio Oriente y el norte de frica, que depende mucho de las importaciones, tiene limitadas posibilidades de aumentar la produccin y sufre escasez de agua y de tierras cultivables. Reducir la prdida de alimentos es fundamental para tener sistemas de alimentacin sostenibles y lograr la seguridad alimentaria. Crdito: FAO

ROMA, 27 jun 2017 (IPS) - No es ningn secreto que el mayor responsable del cambio climtico es la codicia: de las mayores corporaciones privadas del mundo, que ciegamente buscan obtener un ilimitado rdito econmico, y de dirigentes polticos, que tambin ciegamente estn dispuestos a mantener su poder a cualquier costo. Pero la gente de a pie puede ayudar a enlentecer esta carrera infernal.

El desperdicio de alimentos se instal como una costumbre peligrosa, pues compramos ms de lo que necesitamos en los supermercados, lo que hace que las verduras y las frutas se terminen pudriendo en casa, u ordenamos ms de lo que podemos comer en los restaurantes.

La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) insiste sobre estos problemas. Pero al parecer la humanidad no presta realmente atencin a las formas de evitar el enorme desperdicio y la prdida de alimentos, pero se lamenta que el hambre y la pobreza otra vez alcanzaron cifras rcord en varias partes del mundo, a menudo como resultado de desastres causados por los seres humanos y su consumo excesivo y hasta voraz.

Los hechos son contundentes en lo que respecta a la prdida y al desperdicio de alimentos.

En los pases en desarrollo, la gran parte de los alimentos, 40 por ciento, se pierden en la etapa de cosecha o de procesamiento, precis la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), con sede en Roma.

Mientras, en los pases ricos, se pierde la misma proporcin, 40 por ciento, en la etapa de consumo o de venta al por menor. Los comercios tiran la comida que nadie compr o los hogares, la que nadie se comi.

Cualquiera de las dos formas se conocen como desperdicio alimenticio.

Todos los aos, se pierden o se tiran unas 1.300 millones de toneladas de alimentos producidos para consumo humano en el mundo.

El desperdicio de alimento aumenta los gases invernadero

Creamos hbitos que daan a nuestro mundo y suponen una presin adicional para nuestros recursos naturales. Cuando desperdiciamos alimentos, desperdiciamos trabajo, dinero y recursos preciados (como agua y semillas) utilizados para obtener alimentos, por no mencionar los recursos destinados al transporte, detall la FAO.

En otras palabras, el desperdicio de alimentos eleva las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climtico. Se trata de un exceso en un momento en que casi 1.000 millones de personas pasan hambre, y un desperdicio de trabajo, agua, energa, tierras y otros insumos utilizados en la produccin.

En los pases industrializados, el desperdicio se concentra en la etapa de consumo, mientras que en los de bajos ingresos se da principalmente al inicio y en el medio de la cadena de suministro, detalla la agencia de la ONU.

Asimismo, en los pases en desarrollo, las prdidas obedecen principalmente a problemas relacionados con la mala calidad del transporte y de las instalaciones para almacenar, procesar y empaquetar, adems de la falta de ciertas capacidades que hacen que la produccin, la cosecha, el procesamiento y el transporte de alimentos sean ineficientes.

Segn las caractersticas del alimento y el contexto local, las actividades que son clave para reducir las prdidas estn a cargo de pequeos agricultores u otros actores que operan cerca de granjas, como comerciantes, recolectores, agroprocesadores y cooperativas de venta, detall.

Una razn del desperdicio es que es difcil para los pequeos agricultores garantizar una entrega eficiente de la produccin a sus clientes por el volumen pequeo de sus operaciones y por su vulnerabilidad cuando deben de hacer frente a fluctuaciones ambientales y comerciales.

La situacin contribuye no solo al desperdicio, sino tambin al elevado costo de las transacciones, a la prdida de ingresos y al aumento de la inseguridad alimentaria, lo que refuerza el argumento para apoyar a las organizaciones de productores que promueven la capacidad colectiva de las operaciones minifundistas.

Iniciativa del Banco de Alimentos de Emiratos rabes Unidos

Algunos pases ya tomaron decisiones polticas para institucionalizar esfuerzos para luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos. Emiratos rabes Unidos cre a principios de este ao el Banco de Alimentos.

Ese pas confirm su voluntad poltica de institucionalizar la lucha contra el hambre y la prdida de alimentos, y encabezar los esfuerzos regionales en la lucha contra el desperdicio y la prdida de comida.

El banco reunir a muchos actores para recolectar el exceso de alimentos en hoteles, supermercados, restaurantes y granjas. Luego, almacenar y empaquetar la comida para su distribucin. Aparte, los alimentos no comestibles se reciclarn para otros usos, incluido, aunque no solamente, la elaboracin de alimentos para animales y de fertilizantes.

El desperdicio y la prdida de alimentos en Medio Oriente y el norte de frica se estima en unos 250 kilogramos por persona, unos 60.000 millones de dlares al ao, y por ello es fundamental reducir la prdida y el desperdicio de alimentos para lograr sistemas sostenibles de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria regional.

Mientras, los malos hbitos se pueden cambiar y el recalentamiento planetario se puede reducir tambin a escala individual.