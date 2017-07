Entrevista a Joaqun Piero, de la Direccin Nacional del MST

Slo la presin popular va a lograr cambiar la situacin de Brasil

El Furgn (Argentina)

Gerardo Szalkowicz. - Es evidente que Brasil atraviesa una crisis estructural indita en su historia. Cules son los principales aspectos de esa crisis y sus razones de fondo?

Joaqun Piero. - La profunda crisis que vive Brasil es resultado de una combinacin de varios factores: es una crisis econmica, poltica, social y ambiental. Y estas crisis tienen una conexin directa con la crisis del propio sistema capitalista mundial. Los pases de la regin, aun los que tuvieron gobiernos ms progresistas, no lograron cambiar su base estructural econmica, seguimos siendo pases que suministran materias primas a los pases centrales. Siete de cada diez productos de exportacin brasilea son commodities agrcolas y minerales. Por lo tanto, cuando hay crisis en los pases centrales y disminuye la compra de esos productos, hay un gran impacto en nuestras economas. As se produjo la crisis econmica en Brasil, que luego desencaden la crisis poltica y social.

Gerardo Szalkowicz. - Por dnde encontrar las principales debilidades del sistema democrtico brasileo? Cmo se explica que se haya extendido la corrupcin a magnitudes tan grandes?

Joaqun Piero. - Es importante entender que Brasil tiene una democracia muy joven. En nuestra historia tuvimos casi 400 aos de un rgimen monrquico, y desde la conformacin de la Republica pasamos por varios momentos de inestabilidad poltica y golpes de Estado. Tuvimos poca vida democrtica.

Segundo: el sistema poltico brasileo desde la Constituyente de 1988 permite que las empresas financien las campaas, entonces muchas veces son estas empresas las que eligen a los candidatos. Este es un problema muy serio porque casi un 80 por ciento de los parlamentarios son financiados por las grandes corporaciones. Entonces no hay una democracia real. Y esa es la razn de tanta corrupcin, porque las empresas eligen a sus legisladores y luego los sobornan para que aprueben proyectos que las favorezcan. Esa es la causa principal del sistema de corrupcin. Y claro, todos los partidos estn metidos ah, porque todos recibieron financiamientos, tanto legales como ilegales. Es algo que est generalizado en la poltica brasilea.

Con el gobierno de Lula se dio mayor libertad a la Justicia para investigar este entramado. Y as se fueron descubriendo cosas muy graves, ahora est saliendo a la luz esta situacin que todos sabamos pero que no estaba muy claro cmo se daba.

Gerardo Szalkowicz. - El PT estuvo 13 aos en el gobierno, por qu no pudo modificar esta estructura institucional?

Joaqun Piero. - Hay que entender que cuando Lula gana en 2002 estbamos en un proceso de descenso del movimiento de masas, es decir, Lula gan las elecciones porque realiz un proceso de concertacin o de conciliacin de clases, para llegar al gobierno se articul con partidos de centro e incluso algunos de derecha. Entonces asume con una alianza amplia, no solo con sectores de izquierda. Lula entenda que si no tena mayora en el Parlamento no se poda gobernar. Esa alianza, ese conflicto de intereses, impidi que se pudieran hacer las reformas estructurales.

Fue posible hacer una poltica ms social, pero tambin la banca y los industriales ganaron mucha plata. Ese fue el acuerdo. Entonces, cuando se desat la crisis econmica, esa alianza no fue ms posible.

Gerardo Szalkowicz. - Con qu fuerzas cuenta el movimiento popular para revertir esta ofensiva conservadora? Cules son los planteamientos estratgicos del MST y el Frente Brasil Popular? Apoyarn la candidatura de Lula?

Joaqun Piero. - Creemos que an seguimos en un proceso de descenso del movimiento de masas, eso incluso se mantuvo as durante los gobiernos de Lula y Dilma, porque si habramos tenido ms fuerza popular se hubiese podido presionar para profundizar los cambios. No tenamos la fuerza y todava no la tenemos, pero estamos en eso. Entonces cuando en el ltimo gobierno de Dilma vimos que no se avanzaba, que la crisis se profundizaba, empezamos a construir una articulacin de los movimientos para presionar al gobierno a un cambio ms hacia la izquierda, para que los trabajadores no perdieran sus conquistas y para evitar el golpe. Y ah construimos el Frente Brasil Popular.

Pero tenemos la necesidad de una alianza ms amplia, con otros sectores de la izquierda, muchos que han sido opositores al gobierno del PT. No es tan fcil la cuestin de la unidad pero lo estamos intentando, ahora tambin con el Frente Pueblo Sin Miedo, con el que venimos haciendo acuerdos y movilizaciones conjuntas.

Lanzamos tambin un Programa Popular de Emergencia para los cambios que Brasil necesita, estamos realizando mltiples actos por las diretas j (elecciones directas ya), porque tenemos que sacar a Temer pero no basta con eso, hay que presionar para que sea el pueblo el que elija al prximo presidente.

Qu decimos sobre Lula? Lula es el principal liderazgo que la clase trabajadora ha construido en los ltimos 30 aos, y es alguien que habla directamente con el pueblo. Es un candidato muy fuerte, incluso las encuestas indican que est liderando con una gran ventaja, llegando al 45 por ciento de preferencia electoral. Nuestra evaluacin es que tenemos que defender la democracia, incluso apoyando a Lula de que tenga el derecho a postularse, sin embargo estamos apostando tambin a la construccin de un proyecto poltico para nuestro pas, es decir, ms importante que el nombre es qu proyecto vamos a presentar a la poblacin en las prximas elecciones. Es importante que Lula dispute las elecciones pero ms importante es que tengamos un proyecto para discutir con la sociedad.

Creemos que slo la movilizacin y la presin popular van a lograr cambiar la situacin del pas. Para nosotros, la salida es cambiar el sistema poltico brasileo, que est podrido, hacer las reformas estructurales, la reforma poltica, la reforma de los medios de comunicacin, la reforma fiscal. Y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo decida cmo deben ser estas reformas.