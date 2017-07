Patentar el absurdo

Segn la Casa Blanca: Estados Unidos ha identificado la potencial preparacin de otro ataque qumico por parte del rgimen de Assad que traera como resultado el asesinato masivo de civiles, incluido el de nios inocentes. Y advierte: Si, pese a todo, Mr. Assad realiza otro asesinato masivo empleado armas qumicas, l y sus militares van a pagar un precio muy alto. Ahora s, llegaron adonde iban. El gobierno del presidente Trump est decidido a resolver los problemas internos con sus opositores, que quieren verlo muerto o fuera de Washington, impidiendo que el Ejrcito de Siria libere a su pas de la injerencia externa y ponga punto final al rgimen de terror implantado por el Estado Islmico, EI.

Mara Zajrova, la inteligente portavoz del Ministerio de Exteriores Ruso, escribe: Como habamos advertido hace unos das, ha comenzado la campaa de propaganda sobre el uso de armas qumicas por parte de Damasco. Habr ms videos as y de diferentes niveles de calidad: desde los de mala, como este, hasta los de nivel de Hollywood. Habr muchas falsificaciones, la campaa ser a gran escala con ciudadanos sirios supuestamente afectados por un ataque qumico lanzado por Siria.

Es que si se partiera de que el propsito de EEUU es terminar con el terrorismo, no se explicara por qu sus actos lo fortifican; todo queda claro y en su lugar respectivo si se comprende que fortalecerlo es el propsito real. Por esta razn, el Si, pese a todo de este comunicado ms que una advertencia semeja ser la clave para concretar una amenaza que debera leerse: Assad, no importa lo que hagan t y tus aliados, hemos decidido bombardear y as lo haremos. Por eso, el significado de la bonachona mirada de indignacin de la representante del Departamento de Estado a la pregunta de si hay alguna prueba que confirme una acusacin de tal calibre es: Tienen que aceptar lo que decimos, y punto. E n el fondo, estos sectores belicosos necesitan de algo grueso con que amarrarle las manos a Trump antes de su encuentro con Putin, y lo mejor son hechos consumados, que ojal no se den, para que le diga , parafraseando las palabras de Nikki Haley, la representante de EEUU en la ONU: No lo pudimos evitar , es nuestro destino manifiesto de escorpin.

En este caso, lo que importa es simular que se llora por los nios sirios gaseados por el EI en Jan Sheijun (provincia de Idlib) el pasado 4 de abril, cuya autora se achac a Al Assad, pese a conocer su inocencia; segn la Organizacin Mundial de la Salud hubo ms de 80 muertos. Entonces, el 7 de abril se orden bombardear con misiles de crucero una instalacin importante en la lucha contra el EI, la base area siria de Shairat (provincia de Homs), desde donde habra partido la misin que dizque emple armas qumicas, pese a que Siria no las tena ni tiene porque todos sus arsenales qumicos fueron retirados del pas y fueron eliminados el 2016, bajo la supervisin de la Organizacin para la Prohibicin de Armas Qumicas (OPAQ), acto por el que a sus miembros se les concedi el Premio Nobel de la Paz.

El informe de la OPAQ dice que en Jan Sheijun se us gas sarn, pero no indica ni quin lo emple ni de qu manera fue usado, algo que tampoco han querido averiguar los que acusan a Siria, pese a las facilidades ofrecidas por este pas. Veteranos de la CIA sostienen que el incidente se produjo luego de que la aviacin siria bombardeara el rea donde Al Qaeda guardaba armas qumicas; los resultados de esta investigacin fueron publicados en el Said del Centro Para Iniciativas Ciudadanas. Sin embargo, en el vdeo que ha servido de prueba para acusar al gobierno de Siria, se ve a los Cascos Blancos trabajar sin mscaras ni equipos de proteccin, pese a que se conoce que el gas sarn puede provocar la muerte por asfixia de las personas que lo respiran, lo que hace sospechar que se trate de la filmacin de un montaje.

Las malvolas intenciones de EEUU obtuvieron el inmediato respaldo del presidente francs Emmanuel Macron y del Secretario de Defensa britnico Michael Fallon, quienes ofrecieron participar en cualquier ofensiva area contra las posiciones de Al Assad en el caso de que se usare armas qumicas. Dios los cra y ellos se juntan.

Por algo, Noam Chomsky, filsofo y lingista estadounidense, afirma: La ideologa del neoliberalismo supuestamente expande nuestra libertad, pero de hecho, lo que hace es cultivar la tirana... Es increble, si usted critica esa lnea poltica, significa que usted es enemigo de Estados Unidos EEUU se aboca al abismo, mientras el mundo est tratando de hacer algo.

