La denuncia de corrupcin pasiva contra el Presidente Temer que ha sido instaurada por el Procurador General de la Repblica, Rodrigo Janot, es muy grave, suficiente para apartarlo de su mandato de forma automtica. Si Brasil tuviera un sistema de gobierno parlamentario es casi seguro que ya hubiera sido alejado del poder. Pero como este pas se rige bajo un sistema presidencialista es necesario que se sigan otros caminos para conseguir su destitucin. Primeramente, para que una investigacin criminal contra el presidente pueda ser abierta y analizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) se necesitara la aprobacin de los dos tercios de la Cmara de Diputados. En cifras, ello significa que son necesarios 342 votos favorables a la apertura de proceso de un total de 513 diputados.Por ahora, la causa se tramita en la Comisin de Constitucin y Justicia (CCJ) en la cual la defensa del presidente tiene 10 sesiones para presentar sus descargos. En seguida, deben existir 5 sesiones el para que se realice la presentacin del relator. Inclusive si la CCJ votar contra el informe, este debe ser conducido para el Plenario de la Cmara para votacin, instancia donde se requiere est aprobacin de los dos tercios para continuar con la acusacin. La tendencia hasta ahora es que pocos diputados han decidido o manifestado como votarn, aunque existe en este momento la sensacin de que no se conseguirn los votos suficientes para continuar con la denuncia y ella sea archivada hasta que aparezcan nuevas pruebas contra el inculpado. Si la Cmara aprueba y la mxima Corte del pas concluye que hay elementos para declarar reo al presidente, este ser apartado automticamente del cargo por un periodo de 180 das, mientras prosiguen las investigaciones. En dicho escenario, segn la constitucin debera asumir el primero en la lnea sucesoria, funcin que recae en el presidente de la Cmara de Diputados, Rodrigo Maia.No parece factible en la actual coyuntura que el presidente Temer pueda ser objeto de un impeachment aunque nunca se sabe que actitud asumirn los congresistas al tomar conocimiento con mayor profundidad sobre los trminos de la denuncia del procurador o si nuevas acusaciones aparecen en los prximos das. En ese caso, los partidos de la base aliada pueden optar por apartarse definitivamente del gobierno y del presidente, en cuyo caso el futuro de Temer se encuentra bastante comprometido.Diferentemente, si la base aliada del gobierno se consolida en torno a un apoyo incondicional al presidente y si ese sustento contina estable, podemos llegar a 2018 sin alteraciones en la hoja de ruta, especialmente ahora que Brasil entrar en clima de elecciones el ao que viene. Es decir, las prioridades van a ser otras y lo ms probable es que los partidos vuelquen sus energas para organizar sus respectivas campaas electorales y para articular las alianzas requeridas en funcin de la contienda que se aproxima. Esta semana, los aliados del presidente estn en una campaa agresiva para conquistar el apoyo de los indecisos para la votacin en el plenario, que puede ser marcada para el viernes 14 de este mes.Otra alternativa sera la renuncia de Temer y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, lo cual es una hiptesis improbable debido a la voluntad de Temer de seguir en su cargo hasta el fin de su mandato. Una ltima posibilidad es que sea aprobada la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) presentada por el diputado Miro Teixeira para adelantar la fecha de las elecciones. Sin embargo, para que ello suceda se requiere un quorum hasta el momento inexistente e improbable si se considera que falta poco ms de un ao (2 de octubre de 2018) para que se realicen las elecciones segn el cronograma oficial.Mientras tanto, entre los ciudadanos se ha instalado la sensacin de que el pas no consigue emerger del pantano, aunque tampoco se vislumbran alternativas viables para superar la crisis. Por lo mismo, las frecuentes manifestaciones a favor de la salida de Temer no han tenido el impacto esperado sobre la clase poltica.Aparte del ex presidente Lula o de Marina Silva, no se percibe el surgimiento de ningn nuevo liderazgo o de algn bloque poltico que sea capaz de congregar a la mayora de las fuerzas polticas y sociales hacia un proyecto que permita construir acuerdos y alejar la crisis del horizonte de los ciudadanos. La corrupcin sigue campeando y el propio Poder Judicial est siendo cuestionado por sus ltimos fallos a favor de la libertad de condenados en primera instancia, como por ejemplo, el ex asesor y estrecho colaborador del presidente, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures.Si bien el escenario brasileo contina siendo incierto e impredecible a mediano plazo, no se puede descartar la posibilidad de que nuevos hechos podrn venir a cambiar la actual correlacin de fuerzas. La tendencia debera ser que de no aparecer nuevas acusaciones graves contra el actual presidente, el actual gobierno se va a mantener incluso a pesar de todas las turbulencias que existen y que probablemente seguirn existiendo en su travesa. Ello para desgracia de la inmensa mayora de los ciudadanos de esta nacin.