Alberto Flores Galindo, el intelectual como constructor de horizontes utpicos

Analctica

Se requiere de los intelectuales. Pero, insisto, lo lamentable

es el desencuentro entre ellos y la militancia poltica.

Aqu tambin hay una responsabilidad de quienes

han estado demasiado preocupados por la lucha

inmediata, la imposicin de una secta,

la disputa por el poder minsculo.

As se envejece.

Alberto Flores Galindo

En el campo de las ideas hay una inmensa herencia que nos pertenece y que debemos rescatar. Me refiero a las ideas de intelectuales crticos, que en otras circunstancias pensaron de manera creativa y que se comprometieron con luchas polticas, dejndonos como legado su reflexin y ejemplo. Recuperarlos se vuelve una necesidad ya que el neoliberalismo, hegemnico tambin en la academia ha desplazado y busca borrar esta tradicin. Alberto Flores Galindo (1949-1990) es uno de los nuestros, poco conocido en Mxico, pero cuyo pensamiento y ejemplo como intelectual es necesario rescatar en estos tiempos de crisis civilizatoria.

Alberto Flores Galindo fue un prolfico intelectual peruano de finales del siglo XX, un siglo de atrocidades y de grandes esperanzas, que terminara en trminos histricos en 1989 con la cada del Muro de Berln. Flores Galindo desarrollar su obra de 1968 a 1990, un periodo histrico marcado por el ascenso, reflujo y derrota de las luchas polticas de izquierda. En la historia de Per este periodo est marcado por el golpe militar de Juan Velasco Alvarado (1968), militar nacionalista, un periodo de luchas populares intenso, la irrupcin de la violencia de Sendero Luminoso, fuerte represin y termina con la llegada de Alberto Fujimori en 1990 a la presidencia de Per. Un periodo complejo, de luchas clasistas, de violencia y de crisis econmicas; para la izquierda fue al final una derrota profunda, instaurndose la hegemona neoliberal en una de sus formas ms salvajes de la regin.

Flores Galindo, historiador, socilogo y ensayista peruano, desarroll un pensamiento crtico y original. Tito, como le decan sus amigos, nos ha dejado reflexiones e investigaciones que desbordan la coyuntura histrica que le toc en vida. Su influencia est presente en los debates actuales, sobresaliendo en el de la colonialidad del poder. Su crtica al neoliberalismo y su defensa de un horizonte socialista, son un ejemplo de su valenta hacia al futuro, en un momento en que muchos intelectuales arriaban banderas de lucha.

La investigacin histrica se hace desde preguntas del presente, en el caso de Alberto Flores Galindo se observa una profunda inquietud por tres grandes problemas contemporneos de Per y Latinoamrica: la estructura de clases, la violencia recurrente y los horizontes utpicos. Aspectos que concentran causas que explican la crisis recurrente de las sociedades latinoamericanas.

Para Alberto Flores Galindo las claves de la constitucin de la estructura de clases de Per se encuentran en el pasado, en el hecho terrible de la conquista que destruye el mundo inca, imprimiendo a las relaciones de clase un carcter racial. Fundndose un sistema de dominio sustentado en la divisin del pueblo y en la violencia.

El estudio del pueblo, en todas sus facetas, fue un campo frtil en el trabajo de Flores Galindo. Observ potencialidades y divisiones del campo popular, explicadas en su constitucin histrica. Mostrando al mundo subalterno en su complejidad en dnde los aspectos culturales son una pieza central en su conformacin.

En los Rostros de la plebe muestra la compleja constitucin de las clases subalternas en Lima y alrededores, una zona pacifica en trminos polticos durante la colonia. Mostrando la dificultad de actuar de los diversos sectores subalternos como clase o de manera colectiva. La estructura de castas junto con el sistema de reproduccin de esta sociedad, har muy difcil el dilogo y la creacin de identidades desde lo popular.

Su reflexin fruto de una exhaustiva investigacin, permite pensar las dificultades de crear la comunidad nacional. La sociedad peruana aparece como un conglomerado de clases y grupos, disgregadas, relacionados por la violencia y extraos unos a otros. La desigualdad como impedimento de constitucin del pueblo y de la nacin, es una veta de anlisis que se desprende de la reflexin de Flores Galindo.

Aristcratas y plebeyos, parecen ser los conceptos clasificatorios de la sociedad de Lima colonial, en dnde la desigualdad se expresa adems de en trminos econmicos, en la educacin, en el gusto, en la cultura y la carencia de ella. Pero el mundo plebeyo, es tambin un espacio amplio de divisiones y de violencia. Este anlisis de Flores Galindo, sugiere caminos para adentrarse en la sociedad actual de los pases latinoamericanos, en dnde se vive un fortalecimiento de la desigualdad por el neoliberalismo. Donde diversos sectores no se perciben como iguales, compatriotas, sino como un otro, extrao y peligroso.

Flores Galindo piensa a la clase como relacin de dominacin y proceso histrico de conformacin, influenciado sin duda por E.P. Thompson. El trabajo de investigacin histrica, por lo tanto, es lo que permite a Flores Galindo desentraar la constitucin social de Per.

La violencia sistemtica, que se agudiza en la dcada de los ochentas del siglo XX, ser otro de los temas que buscar desentraar Flores Galindo. Mostrando que en Per el estado de excepcin es la normalidad histrica. Su anlisis de la violencia se centra en dos mbitos que se conectan, por un lado el papel de la violencia en el mantenimiento del orden poltico y acceso al poder, y un segundo mbito el de la violencia cotidiana, la violencia social que media las relaciones sociales cotidianas.

La comprensin de la violencia pasa por el anlisis del ejrcito, un tema vedado, de acuerdo con Flores Galindo. La centralidad del ejrcito es recurrente ante la irrupcin de alternativas violentas, guerrilleras o insurreccionales, en dnde se muestra de nuevo el empleo de la violencia en sus formas ms brutales como mecanismo de mantenimiento del orden. Establecindose, a lo largo de la historia peruana, un estado de excepcin y aniquilando el estado del derecho, confundindose lo militar con lo civil.

En el anlisis histrico de Flores Galindo muestra la permanencia de una tradicin autoritaria, que ha marcado la poltica de su pas y dificulta las posibilidades de la democracia. La violencia y su relacin con la poltica, con el Estado, se analiza desde la conformacin histrica de la tradicin autoritaria, mostrando una vez ms las implicaciones de la pasado en el presente.

La indagacin de Flores Galindo sobre la violencia, no se queda en el anlisis del ejrcito, el caudillismo, la democracia tutelada y el estado de excepcin. En un anlisis brillante Flores Galindo seala el carcter estructural y cotidiano de violencia de su sociedad, en la colonia y la conformacin de Per independiente. El racismo pieza central de la sociedad colonial, marc a Per independiente, la diferenciacin racial, la ciudadana limitada, la permanencia de la esclavitud y las castas, la servidumbre y la dependencia personal muestran una violencia estructural cotidiana. En dnde no existe igualdad y los derechos humanos simplemente carecen de sentido entre una sociedad de desiguales, de amos y plebeyos.

En un anlisis del servicio domstico en Per, Flores Galindo muestra como este tiene sus races en la esclavitud y en el pongaje trabajo obligatorio y gratuito colonial, y est marcando por relaciones de violencia, paternalista en algunas ocasiones. Esta violencia cotidiana no es solamente en el caso del servicio domstico, est impregnado en todas las relaciones sociales y en todos los espacio. La comunidad campesina frente al hacendado y la autoridad, la gran ciudad y sus castas, en la fbrica, tambin, donde los dueos la conciben como su nueva hacienda. El abismo entre clases, la desigualdad extrema, tiene como correlato la violencia.

La violencia enraizada en la sociedad, sugiere Flores Galindo, tambin contamina las alternativas, en dnde en muchas ocasiones el autoritarismo aparece como mecanismo de justicia y de transformacin. Hay una tendencia constante a la violencia, fruto de la estructura social de Per, a la imposibilidad ante una desigualdad racista y extrema de edificar lo comn, la idea de nacin, las posibilidades de la democracia misma. Alberto Flores Galindo, pensando en la democracia en un sentido amplio y pensndola como horizonte utpico escribe

Democratizar el Per significara construir otro tipo de relaciones sociales y otra forma de organizar el poder. La democracia exige la revolucin social. Esto es as no slo porque existe pobreza y miseria, sino sobre todo porque cada vez se admite menos la desigualdad. Las crisis, como las que estamos padeciendo, no son nicamente ocasiones para el desaliento; tambin permiten ampliar las perspectivas y buscar nuevos caminos.

Este anlisis de la violencia, vista en su complejidad, en su conformacin histrica y ligada a la estructura de clase de Per, es una muestra del talento y bsqueda de nuevos caminos de Flores Galindo. Nunca la respuesta fcil, nunca el conformismo intelectual y siempre una crtica que pasa por la investigacin, y siempre pensando en un horizonte de transformacin social.

El otro gran tema presente en la obra de Flores Galindo es el del horizonte utpico. De nuevo la mirada al pasado parte de la necesidad de la utopa en el presente (para Alberto Flores Galindo sern los aos ochenta), de alternativas en un momento en que est por decretarse el fin de las utopas y el fin de la historia. Estudiar la construccin de utopas en Per fue parte del andar como historiador de Tito Galindo. En sus trabajos que dan cuenta de la conformacin de Per y de las clases, aparece recurrentemente el concepto de utopa andina que funciona como gua de reflexin. La utopa andina da cuenta de cmo la imaginacin del pasado prehispnico, idealizacin, por las diversas clases sociales, tiene una fuerza importante en las disputas polticas y en la construccin de sujetos. La cultura, la imaginacin, el mito y la utopa, entran en juego en la construccin de las clases sociales y en las relaciones de antagonismo clasista.

La utopa andina seala, Flores Galindo, ha estado presente en toda la historia del Per, en la rebelin de Tpac Amaru en Per colonial, en el siglo XX estaba en los tres ms importantes movimientos polticos e intelectuales, el indigenismo, el APRA y el socialismo de Maritegui. La utopa andina es patrimonio del pueblo, como parte constituyente de su subjetividad poltica, se encuentra en constante cambio, tiene impulsos trasformadores, revolucionarios, como tambin puede adquirir vertientes autoritarias y de orden social. El pasado se presenta por lo tanto como campo en disputa, como fuente de ideas y fuerza hacia el futuro.

En forma de testamento, aquejado de un cncer, Alberto Flores Galindo hace un llamado a redescubrir la dimensin utpica, que en su caso es el socialismo. En el momento de ascenso del neoliberalismo, Tito llama al socialismo, a la vigencia del ideal, a la urgencia de mantener la utopa, de reelaborarla de forma creativa. En medio de una profunda crisis, de un pas convulso por la violencia, levanta la voz por una poltica tica, algo ajeno al neoliberalismo ya que este desplaza la tica por eficacia, gobernanza y negocios al amparo del poder pblico. El socialismo escribe en su testamento intelectual es crear otra moral, otros valores.

El socialismo, en el que piensa Alberto Flores Galindo, tendr que ser creativo, ligado a una nueva moral y, pensando en el mundo de abajo, no tendr que hacerse a costa de destruir el mundo andino, el mundo campesino. Esa es la ruta que apenas bosquej Flores Galindo, y que hoy es un debate que se abre en las luchas latinoamericanas.

El itinerario reflexivo y de investigacin de Flores Galindo mira al pasado desde su presente. La conformacin del pueblo, la violencia recurrente y el horizonte utpico responde a una situacin de su presente, al estado de crisis de los ochentas y del que no hemos salido. Su mirada al pasado se enraizaba a un imperativo de lucha poltica, por reestructurar a la sociedad peruana a partir de la idea de socialismo, pero que en Per, como en Amrica Latina, pasa por desmontar una estructura de dominacin de raz colonial.

Tito Flores Galindo fue un intelectual que entendi su papel en la sociedad como impulsor de horizontes utpicos, ligado a las clases populares y crtico en todo momento. Su obra, tristemente inconclusa, es una fuente a la que hay que acercarnos para ir desentraando las continuidades histricas, recurrentes, de desigualdad, pobreza y violencia, que como promesa el neoliberalismo habra de erradicar. Desde 1990 los problemas histricos no slo no han desaparecido, sino que en muchos casos se han agravado en la regin. Tambin desde entonces, la hegemona ideolgica neoliberal ha logrado, con xito variable, cerrar cualquier horizonte utpico, presentando la realidad como un presente eterno, vaci y fugaz, cuya esencia es la dominacin capitalista, que pone en riesgo la vida misma de la humanidad.

La esperanza est presente en los escritos de Alberto Flores Galindo acompaando sus investigaciones y anlisis. La bsqueda de la utopa, es un llamado a buscar la esperanza en las profundidades de la cultura popular. Al borde de la muerte, como despedida, Flores Galindo hace una vez ms un llamado a la esperanza entendida como actividad intelectual y poltica que consiste en hacerla realidad. La utopa est ligada a la revolucin, a la construccin de una sociedad nueva.

La esperanza, se palpa, en la solidaridad, en los amigos, como escribi Jos Mara Arguedas, en lo intocado por la vanidad y el lucro. Por lo tanto hay que buscarla en la sociedad misma, hay que ir a su encuentro. Esa es una tarea pendiente por realizar, siguiendo el testamento de Flores Galindo.

El 26 de marzo de 1990 falleci Alberto Flores Galindo a la edad de cuarenta aos, perdi la batalla contra el cncer. Se despidi en una apasionante carta. Se fue tranquilo, con esperanza, sabedor que la lucha por una sociedad mejor nos transciende, que la historia es larga. Alberto Flores Galindo es uno de los nuestros, su reflexin y ejemplo como intelectual, son necesarios para afrontar la crisis neoliberal y vislumbrar alternativas.

Alberto Flores Galindo, junto con Jos Mara Arguedas y Jos Carlos Maritegui, es parte de los imprescindibles que nos ha dado Per.

