Mala tos le siento al gato

En octubre se medir si el triunfo electoral de Mauricio Macri en la eleccin presidencial es repetible y si Cristina Fernndez de Kirchner conserva la popularidad suficiente para ser elegida senadora nacional en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del pas, consiguiendo as la inmunidad parlamentaria que le permitira escapar a los diversos juicios que, utilizando los jueces fieles, le organiza el gobierno.

Macri, peronista de derecha (en su campaa electoral levant incluso una estatua a Pern, el presidente que llamaba a los obreros a ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, que subordin y estatiz los sindicatos y que en su Constitucin de 1949 prohibi las huelgas) trata de ganar a la derecha del justicialismo, que es un peronismo en harapos y descafeinado.

Esta derecha hasta ahora le ha votado todos los proyectos en las Cmaras, sin diferenciarse del gobierno, y ha pasado de una alianza tcita con Macri, en el caso de Sergio Massa, ex primer ministro nombrado por Cristina Fernndez de Kirchner, CFK, a una disputa por los cargos en la provincia de Buenos Aires, donde el macrismo podra perder.

El llamado Justicialismo, oposicin formal al gobierno para el cual es funcional y cuya ideologa conservadora comparte, es slo uno de los tres sectores en que se dividi el peronismo clsico. Massa con su Frente Renovador y Cristina Fernndez, que acaba de formar un partido ad hoc llamado Unidad Ciudadana por la Democracia con nacionalista de izquierda honestos, como el ex canciller Jorge Taiana, conservadores desprestigiados, como el ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, hombres de aparato y algn joven kirchnerista de la Cmpora, la agrupacin organizada por el diputado (y nulidad poltica) Mximo Kirchner, hijo de Cristina.

Scioli, quinto en la lista, fue el candidato perdedor frente a Macri por su desastrosa y represiva actuacin como gobernador de la provincia y fue ex vicepresidente de Nstor Kirchner que, para reunir la derecha, el centro y la izquierda de la bolsa de gatos justicialista, era partidario de hacer toda clase de componendas dando puestos a todos, incluso a miembros no ortodoxos de la Unin Cvica Radical, partido liberal nacido en 1890. Cristina, en su Unidad, incluye tambin algn radical opositor al macrismo y, en puestos de concejales, a algn socialista kirchnerista joven.

El partido de CFK, para colmo, critica a Macri con razn pero no dice ni una palabra sobre sus polticas similares en el campo de las concesiones petroleras a la Chevron, que devast la Amazona ecuatoriana, en el de la represin (ley antiterrorista, nombramiento como jefe de las Fuerzas Armadas del represor Milani), en el de la destruccin ambiental (usinas elctricas a carbn, nucleares, concesiones mineras). Aunque critica el brutal endeudamiento del pas por Macri, con bonos a cien aos (cuatro generaciones y 25 presidentes los pagarn), no ofrece ninguna poltica alternativa y ni siquiera dice que, si es elegida, recomendar no pagar esas deudas que tienen como aval los recursos de las provincias.

En particular, el programa de la Unidad Ciudadana desconoce a los trabajadores, que sern los votantes potenciales de CFK, ni los nombra, y apela en cambio a los ciudadanos, tomados individualmente y de todas las clases (explotados unidos con explotadores). Instaura as una noche en que todos los gatos son pardos e iguales, intercambiables con los del macrismo.

Es muy posible, entonces, que CFK logre la inmunidad que le puede asegurar la impunidad pero en una eleccin en la que el macrismo vuelva a ganar aprovechando la divisin irreparable del justicialismo y el foso que existe entre ste y la Unidad Ciudadana. En tal caso aumentara la represin, el gobierno se lanzara a una desregulacin del trabajo y a la supresin de conquistas (lase rebajas en jubilaciones, facilidad para los despidos, leyes antisindicales, prolongacin de la jornada laboral), problemas que CFK hasta ahora ha ignorado en su propaganda poltica.

Los burcratas sindicales, desprestigiados y corrompidos, en el campo electoral le prenden una vela a Massa y otra a la direccin justicialista y su lder probable, el ex ministro de CFK Florencio Randazzo.

La izquierda no kirchnerista, el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores (FIT), ha logrado la unidad electoral y est concentrada en la eleccin de octubre, dejando en segundo plano la lucha cotidiana y gris en las fbricas, la difusin de un programa organizador de las protestas y que sea eficaz para evitar la entrega del pas a las multinacionales. Una parte de la izquierda que no est en el FIT porque los del FIT le ponen trabas para entrar, opta por el kirchnerismo desprovisto de ideas o por el justicialismo que s las tiene pero conservadoras y reaccionarias.

Aunque el FIT podra ganar votos y diputados, su carcter electoralista impide que pueda canalizar la protesta que, inevitablemente, estallar si vuelve a ganar Macri dando un golpe mortal al peronismo y, sobre todo, si Macri se lanza con la mayor fuerza posible sobre las conquistas de los trabajadores argentinos que estn acostumbrados a resistir a las dictaduras sin una direccin adecuada o contra las rdenes del mismo Pern, y a triunfar, como lo demostraron entre 1955 y 1983. Cul nueva direccin de los trabajadores podra surgir entonces y en cules organismos se apoyara, aburguesados los sindicatos y destruida la industria y la solidaridad fbricabarrio? La actual dispersin de las luchas defensivas podr llevar a formas de preservacin de la solidaridad de modo de conquistar los sectores ms pobres de las clases medias, como en el 2002?

Eso lo dir la lucha misma, que cambia las conciencias. Por ahora, slo es previsible una derrota histrica de lo que hasta ahora sobrevivi detrs delos smbolos del peronismo y la reduccin del kirchnerismo a un 20 por ciento de la poblacin concentrado en la provincia de Buenos Aires.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.