El macrismo la quiere echar por oponerse al ingreso de la polica al colegio durante una actividad de apoyo a los docentes

Emotivo abrazo al colegio Mariano Acosta en defensa de su directora

Tiempo Argentino

Decenas de alumnos, familiares, docentes y vecinos se reunieron hoy para realizar un abrazo simblico al colegio Mariano Acosta para repudiar el intento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de echar a la directora Raquel Papalardo, luego de que se opusiera al ingreso de la polica al establecimiento. Ahora iniciarn los pasos legales para lograr su restitucin. La masiva actividad que se realiz hoy en las puertas del colegio tambin cont con la presencia de la Unin de Trabajadores de la Educacin.

La persecucin contra la docente se inici luego de que se opusiera a que la polica ingresara ilegalmente en el establecimiento a principios de abril cuando los estudiantes estaban realizando una actividad de apoyo a la lucha docente. La polica entr a la fuerza y los padres hicieron una presentacin en la Defensora Tutelar del Menor.

La notificacin de despido de Papalardo lleg de manera irregular a su domicilio particular, cuando est regulado que tiene que ser notificada por mesa de entrada del colegio donde ejerce. No estoy notificada fehacientemente, aclar la directora a Tiempo. Luego de la masiva actividad de hoy, Papalardo est satisfecha. Me siento reconfortada porque no he hecho las cosas mal, relata. Un gobierno que me da el cese por un lado y una comunidad que me apoya en su totalidad despus de 40 aos por otro. Despus de tantos aos de trabajo en esta escuela nunca pens que iba a tener que enfrentar esto. Ya es la segunda vez, ya me quisieron sacar en 2007, al principio gobierno Macri, relata.

El macrismo se ensaa conmigo porque no me callo: apoyo la defensa de los docentes, repudi la golpiza de los compaeros en el aula itinerante frente al Congreso, carpa estuve en contra del ingreso de la polica en la escuela, particip del proyecto de ley para evitar la entrada de las fuerzas de seguridad a los establecimientos, enumera. Adems de ser docente tengo mi pensamiento poltico, tengo un posicionamiento y no lo voy a cambiar. Frente a este gobierno no se pude tener pensamiento propio, tens que decir todo que s, asegura. La docente da cuenta de la pluralidad de pensamiento en su escuela. Ac hay de todo, hay gente de izquierda, peronistas y macristas. Todo es respetable. Yo manejo la institucin para todos, pero para ellos soy un obstculo, quieren que diga que s a todo porque s, y no entienden que ac hay un proyecto institucional en el que estamos enmarcados construido por docentes, estudiantes y familia.

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68720/emotivo-abrazo-al-colegio-mariano-acosta-en-defensa-de-su-directora