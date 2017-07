Opinin de exdirigentes y militantes del MIR sobre texto publicado en Mxico

El libro de Hctor Luis Sandoval y sus elucubraciones arbitrarias

1.- En los ltimos aos se han publicado muchos libros y artculos, y se han elaborado decenas de tesis universitarias sobre el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Estos textos expresan visiones distintas, parte de ellas son visiones crticas de las polticas y direcciones partidarias, y, en general, aportan antecedentes veraces para contribuir a una reflexin seria y bien intencionada sobre lo que fue el proyecto y la lucha revolucionaria del MIR. En esos textos observamos, ms all de discrepancias, un marco de respeto por los militantes y dirigentes que, habiendo cado en la lucha o sobrevivido, se comprometieron con una causa revolucionaria comn.

2.- El libro publicado recientemente en Mxico por Hctor Luis Sandoval, un ex militante del MIR, de Tom, llamado Un viaje a los stanos de la dictadura, est circulando en Chile en versin digital. Esta publicacin rompe esa norma de respeto revolucionario, y sin ninguna prueba documental o de hecho, sin ms apoyo que elucubraciones arbitrarias e informaciones falsas, acusa a compaeros de trayectoria revolucionaria y probados combatientes antidictatoriales, de ser agentes de la DINA que tomaron el control de la Direccin Interior del MIR para implementar un tenebroso plan de entrega, captura y asesinato de dirigentes y militantes que retornaron, o se incorporaron en Chile a la resistencia antidictatorial.

3.- Quienes firmamos esta declaracin, lo hacemos, en primer lugar, como un necesario acto de desagravio a quienes tan injusta y canallescamente son acusados de ser topos infiltrados al servicio de la Dictadura, los compaeros Hernn Aguil, Julio Hidalgo, Jacinto Hidalgo, Rodrigo Muoz, Luis Izquierdo, Eduardo y Francisco Contreras, y a aquellos mencionados como cmplices o ayudantes pasivos. Y al hacerlo queremos dar testimonio que entre nosotros hay quienes conocemos a unos u otros desde muy jvenes, hemos mantenido estrechos vnculos de amistad personal y de militancia, hemos compartido con sus familias, trabajamos juntos en la clandestinidad, y participamos con ellos en acciones y tareas antidictatoriales. Durante esa larga vida comn hemos tenido tanto acuerdos como contradicciones polticas. Incluso en la divisin del MIR algunos nos alineamos en bandos contrarios. Eso no nos impide manifestar nuestra confianza personal y respeto revolucionario por estos compaeros, lo cual se ve reforzado porque en dcadas posteriores todos ellos, de una u otra forma, han mantenido en pie sus convicciones de siempre.

4.- Firmamos esta declaracin porque, con el conocimiento y la experiencia que nos da haber participado muchos de nosotros en distintas tareas clandestinas partidarias y frentes de la lucha antidictatorial, queremos denunciar que el libro de Hctor Sandoval (Chacha) es un relato construido en base a la manipulacin de hechos, repleto de inconsistencias, mentiras, falsas acusaciones, tergiversaciones y antojadizas conclusiones y juicios. El objetivo de estas infamias sera desacreditar la poltica revolucionaria del MIR ante las generaciones que hoy retoman las alternativas antisistmicas y populares.

5.- Esta trama novelesca se presenta avalada por un ex miembro de la Direccin interior, Horacio Marotta. Sandoval cita a compaeros que estn muertos, y los hace cmplices de sus infundadas acusaciones. El autor del prlogo, Marotta, estaba suspendido de sus funciones cuando cay detenido en diciembre de 1977.Con posterioridad a su detencin, fue marginado del MIR por su vinculacin con la muerte de Augusto Carmona, tal como qued establecido en la sentencia de la Corte Suprema. La tesis del autor del escrito se sustenta en la supuesta infiltracin del Topo Alfa (Aguil) y su equipo de topos ayudantes, iniciada segn el autor desde mucho antes del Golpe Militar, para lo cual no aporta ninguna evidencia objetiva. Postula el autor que en 1975 el Topo buscaba - despus del golpe represivo de Malloco - acceder al control de la direccin partidaria. Desde esta posicin la nueva direccin DINA-MIR descrita por el autor del prlogo, habra pasado a implementar una segunda fase de aniquilamiento total de los cuadros del MIR, para lo cual:

El Topo Alfa habra alentado el Plan de Retorno de 1978. Eso es totalmente falso pues dicho plan fue impulsado por el Secretario General y la Direccin en el Exterior. Aguil y miembros de la Direccin Interior que conocieron posteriormente el Plan se opusieron pues consideraban que no haba an condiciones de apoyo de infraestructura social en el interior para recibir un contingente numeroso de cuadros, proponiendo una mayor gradualidad en la implementacin del plan.

El Topo Alfa habra fijado los puntos de conexin de los cuadros ingresados al pas, puntos que eran una trampa para capturarlos o bien seguirlos para su pronta detencin y aniquilamiento. Sin embargo, ningn cuadro fue detenido en el punto de recepcin, la mayor parte de los conectados pudo integrarse a sus nuevas tareas sin detectarse tales seguimientos, y el grueso de los que cayeron fue bastante tiempo despus de haber ingresado y por otras causas. Hubo tambin retornados que, habiendo asistido a sus puntos de contacto, no fueron conectados, y se mantuvieron desconectados, pero sin seguimiento o persecucin. Algunos de ellos incluso se legalizaron contraviniendo el compromiso, por la falta de condiciones que encontraron para su insercin clandestina. En total contradiccin con las afirmaciones del autor, los datos estadsticos indican que ingresaron en la Operacin Retorno 290 compaeros y compaeras, de los cuales 29 estn muertos y 2 desaparecidos. Del total de 31 cados, ninguno fue detenido o asesinado en su punto de conexin. Son varios los que murieron cumpliendo importantes misiones armadas.

El Topo Alfa y su equipo de topos, son acusados de entregar antecedentes en Santiago y regiones para que la DINA-CNI estableciera trampas callejeras, en casas de seguridad, o asaltara lugares de refugio de los militantes. Pero este texto no entrega ningn antecedente que demuestre tal acusacin reiterando una y otra vez suposiciones sin fundamentos reales. Por el contrario, las sentencias emanadas de instancias judiciales establecen la verdad histrica sobre los responsables de los crmenes.

El Topo Alfa y su equipo de topos, habran evitado operar, enviando en cambio a otros cuadros para que fueran emboscados durante las operaciones por los aparatos represivos. Varios de los que firmamos esta denuncia podemos atestiguar que tanto Aguil, como los compaeros falsamente acusados de infiltrados, participaron en operaciones, porque nosotros fuimos parte de ellas. Los medios de comunicacin de la poca as lo confirman. Por otra parte, en ninguna operacin los grupos operativos se encontraron con emboscadas enemigas.

6.- Lo anterior no significa desconocer que, entre 1979 y 1985, cuando el MIR retom la iniciativa e impuls una tctica antidictatorial ofensiva en lo poltico, social y armado de acuerdo a los lineamientos de la resistencia popular delineados por Miguel Enrquez antes de su muerte, sufri fuertes golpes represivos en que muchos compaeros y compaeras cayeron. Se desgast as la capacidad de intervencin estratgica. Inventar que ello se debi a la infiltracin de la Direccin Nacional por el Topo Alfa y su equipo, adems de falso e injusto, en nada contribuye a una reflexin seria y objetiva sobre la derrota y sus causas.

No es el caso en esta declaracin profundizar en los casos represivos y los procedimientos de la contrainsurgencia, pero cabe sealar que tanto en el periodo 1973-75, como en el periodo 1979-1985, para obtener informacin los aparatos represivos de la Dictadura usaron los mismos mtodos de tortura. Estos incluan la investigacin de los vnculos de los cuadros identificados, el seguimiento, vigilancia y trampas en las casas de familiares y de seguridad detectadas, emboscadas en puntos de contactos que haban sido entregados bajo tortura, asesinatos en las calles, y en supuestos enfrentamientos. A ello se agrega los errores polticos de evaluacin de la fuerza propia y de la del enemigo. Tambin en ambos perodos, los servicios de inteligencia intentaron la infiltracin, sobre todo con la colaboracin de militantes quebrados en la tortura u otras formas de presin, pero no hay antecedentes serios para afirmar, como lo hace el autor, que la Direccin del MIR estaba en manos de la DINA o CNI. Desde luego que, en la poca, el MIR en sus distintas estructuras interior y exterior, as como en las crceles, reuni la mayor informacin posible sobre los golpes represivos. Se estudiaron las posibilidades de infiltracin en todos los niveles, dentro y fuera del pas, pero ms all de sospechas no comprobadas, jams se present a la direccin mxima, evidencias objetivas que pudieran comprobar fehacientemente alguna infiltracin implantada en los niveles altos y medios del partido. Los casos de traicin, colaboracin y trabajo para el enemigo que el MIR confirm son posteriores a detenciones. Ellos son los de Marcia Merino (Flaca Alejandra), Mara Alicia Uribe (Carola), Leonardo Alberto Schneider (el Barba) y Emilio Iribarren (Joel).

7.- No hay espacio en una declaracin como esta para detallar toda la informacin falsa y mitomana del libro que comentamos. Desde mentiras malintencionadas como detallar falsa composicin de unidades orgnicas que estuvieron en realidad compuestas por otros militantes, e inclusive que no existieron; compaeros a los cuales se les asigna tareas que nunca realizaron y se los ubica en lugares y fechas donde nunca estuvieron; descripcin de operaciones combativas y sucesos represivos que no corresponden a la realidad; supuestas reuniones y propuestas de operaciones conjuntas del Secretario General del MIR a las FARC colombianas, que nunca existieron y para lo cual presenta como fuente citas de la inteligencia norteamericana (CIA). Al mismo tiempo levanta la infamia de que la Direccin del MIR se apropiaba para su propio provecho de los recursos econmicos aportados por la solidaridad internacional y por las expropiaciones en Chile, sin ningn antecedente concreto que respalde tal acusacin. Incluso llega el autoral extremo demencial de asegurar que Hernn Aguil planific con la DINA el secuestro de su propia hija.

8.- El fantasioso cuadro que nos entrega este libro de la accin del MIR bajo la Dictadura es el de una guerra conspirativa entre aparatos, en que nuestro partido termina al servicio de Pinochet. Incluso los sectores de la oposicin democrtica burguesa y de la izquierda conciliadora, jams llegaron a esos extremos en su crtica al MIR.

El autor no incorpora ni analiza las propuestas polticas antidictatoriales, democrticas y revolucionarias del MIR en todo este perodo. No se refiere a las polticas de alianzas desplegadas en el periodo; no se refiere a las mltiples acciones de propaganda armada y de orden militar exitosas que se llevaron a cabo entre 1979 y 1985, alentando en alguna medida la emergencia de la resistencia popular. No menciona el gran esfuerzo de reconstruccin de partido en los frentes sociales y localidades, donde la organizacin e influencia del MIR creci grandemente con su activa participacin en la movilizacin antidictatorial de masas a partir del ao 1983. Algunos de los errores polticos, orgnicos, operativos, que cometimos durante el periodo dictatorial se utilizan como piezas para la construccin de las acusaciones y no son analizados ni mencionados como tales. Tampoco se alude al resultado de estos errores, la divisin del MIR, la que no es resultado de ningn Topo, sino responsabilidad conjunta de su direccin, en especial de la Comisin Poltica.

Evidentemente, la memoria del MIR que este libro pretende traspasar a las nuevas generaciones est totalmente distorsionada y falseada.

8.- Los autores solo ven victimas en el MIR, consideran a los y las militantes como personas sin voluntad propia, ni capacidad de reflexin crtica, que fuimos conducidos por la Direccin DINA-MIR como borregos al exterminio. No solo nos indigna que con tal impudicia difamen injustamente como infiltrados a compaeros que respetamos y valoramos por su entrega revolucionaria. Tambin nos indigna que no se reconozca que, tanto los y las miristas vctimas de la represin dictatorial, como aquellos que sobrevivimos en la dura lucha democrtica popular, fuimos ante todo combatientes consecuentes por nuestra libre voluntad revolucionaria y compromiso con nuestro pueblo.

9.- Hctor Sandoval fue uno de los 290 compaeros y compaeras que retornaron a Chile para integrarse a la lucha y que decidi en forma autnoma sus tareas y ubicacin orgnica. Nunca tuvo un punto de contacto, como l afirma, con quien l denomina Topo Alfa. En Concepcin, tras ingresar, tuvo una corta militancia totalmente inorgnica, ligada a antiguos conocidos, muchos de los cuales estaban controlados por la represin siendo una fuente de peligro para el resto de la militancia.

Este texto que su mismo autor describe como cargado de odio, culpa, tristeza y rabia no se canaliza contra el enemigo real, la Dictadura, sino que se vuelca contra sus propios compaeros de lucha. Lo ms grave es que Chacha, avalado por Marotta, no se contenta con inventar el mito de los topos y acusar falsa e injuriosamente de infiltrados a valiosos compaeros, sino que adems llama explcitamente a vengarse atentando contra ellos: de nosotros depende que paguen y terminar con la impunidad que disfrutan (pgina 51).

Un anlisis minucioso de la estructura del libro permite detectar la tpica configuracin de un delirio paranoico, en el cual rastreamos la utilizacin de su esquema inicial para enriquecer los elementos del delirio insinuado, al punto de ser capaz de convencer a alguna gente de su entorno sobre la realidad incuestionable de la Gran Tesis levantada. En este delirio de interpretacin, mltiples hechos diversos y sin conexin comprobada de causa-efecto entre s, son presentados como pruebas que acreditan la validez de su Gran Tesis. La formulacin de hechos se repite de manera manaca. No se trata de una demostracin para defender esa teora, donde se examinen con el mismo nivel de rigurosidad los elementos a favor de la tesis y los argumentos en contra.

10.- Finalmente, no podemos dejar de preguntarnos: por qu se publica este libro justamente ahora cuando se observa una reanimacin del movimiento de masas en contra del modelo neoliberal? No es casual que, en contraste con la corrupcin imperante y el desprestigio de la poltica, la experiencia histrica del MIR y su consecuencia revolucionaria sean un importante referente tico para muchas de las agrupaciones que buscan una alternativa. Los lectores de este texto pueden interrogarse respecto de a quin favorece un libro que se propone ensuciar y destruir la imagen histrica del MIR.

Quin est detrs de la publicacin del libro Una visita a los Stanos de la Dictadura? Pareciera que la respuesta la da, irnicamente, el ltimo prrafo del propio libro: Sabemos que los Servicios de Inteligencia siempre estn activos y vigilantes del enemigo interno, ese que lucha y resiste los embates de la explotacin del sistema capitalista. Por eso infiltra y estimula acciones provocadoras

Chile, junio de 2017

1.- Gladys Daz Armijo

2.- Luca Seplveda Ruiz

3.- Pablo Villagra Peailillo

4.- Mara Emilia Marchi

5.- Andrs Pascal Allende

6.- Pedro Burgos Ibez

7.- Mara Anglica lvarez Martn

8.- Higinio Espergue Cordova

9.- Patricia Zalaquett Daher

10.- Ren Valenzuela Bejas

11.- Ral Flores Castillo

12.- Mauricio Ahumada Pardo

13.- Manuel Cabieses Donoso

14.- Jos Benado Medvinsky

15.- Roberto Moreno Burgos

16.- Beatriz Bataszew Contreras

17.- Carmen Castillo Echeverra

18.- Enrico Garca Concha

19.- Mnica Echeverra Yez

20.- Vctor Gmez

21.- Patricio Rivas Herrera

22.- Luis Felipe Macaya Contreras

23.- Pilar Achurra Rodrguez

24.- Manuel Edmundo Seplveda Adriasola

25.- Haydee Palma Donoso

26.- Jorge Palma Donoso

27.- Pedro Albornoz Grosse

28.- Jorge Hernndez Figueroa

29.- Orlanda Alicia Pardo Contreras

30.- Nora Elena Santana Lizana

31.- Guillermo Santana Lizana

32.- Nora Lizana Ureta

33.- Guillermo Santana Labra

34.- Patricio Arturo Tapia Moreno

35.- Mariela Cristina Valiente Olivares

36.- Celia Moyano Escalona

37.- Carlos Otazo Romn

38.- Guillermo Rodrguez Morales

39.- Miguel Previsto Urrutia Fernndez

40.- Dagoberto Prez Videla

41.- Jorge Molina Molina

42.- Irene Peailillo Nez

43.- Luis Aguirre Smith

44.- Mara Isabel Ortega Fuentes

45.- Ibar Ramiro Leiva Quevedo

46.- Enrique Heriberto Muoz Horeau

47.- Alicia Olea Salinas

48.- Margarita Marchi Badilla

49.- Jos Manuel Bravo Aguilera

50.- Patricia Flores Gallardo

51.- Alexis Corvaln Albornoz

52.- Aminie Caldern Tapia

53.- Oscar Mendoza Uriarte

54.- Magdalena Garcs Fuentes

55.- Juan Barrientos Rojas

56.- Linda Magallanes Yez

57.- Manuel Hidalgo Valdivia

58.- Digna Csped lvarez

59.- Eduardo Neptaly Lagos Romero

60.- Andrs Orlando Colque Garca

61.- Susana Alejandra Capriles

62.- Cecilia Soledad Carrasco Silvn

63.- Heriberto Mena Bastas

64.- Francisco Muster Leal

65.- Ariel Sanzana Reyes

66.- Patricio Santana Boza

67.- Bernarda Santelices Daz

68.- Cristin Castillo Echeverra

69.- Eugenio Leighton Gonzlez

70.- Guillermo Leiva Narvez

71.- Patricio Jorquera

72.- Silvia Hernndez Volosky

73.- Oscar Figueroa Monsalve

74.- Anti Llorca

75.- Hugo Urrestarazu Silva

76.- Jaime Castillo Petruzzi

77.- Rita Pea Crdenas

78.- Mara Graciela Muoz

79.- Eduardo Arancibia Ortiz

80.- Mara Isabel Hormazbal

81.- Marianela Carfil Pinto

82.- Cecilia Radrign Plaza

83.- Javier Bertn Mardel

84.- Nelly Berenguer Rodrguez

85.- Rodolfo Claros Crdova

86.- Luciano Favreau Flores

87.- Santiago Oyarzo Prez

88.- Mario Figueroa Zapata

89.- Julia Cecilia Inostroza Delgado

90.- Hctor Jeg Araya

91.- Juan Caniullan Alonso

92.- Ignacio Puelma Olave

93.- Mara Cristina Pacheco Lpez

94.- Patricio Polanco Polanco

95.- Robinson Silva Hidalgo

96.- Dagoberto Gonzlez Vargas

97.- Carlos Gonzlez Vargas

98.- Dory Poblete Carreo

99.- Myriam Flores Escobar

100.- Ral Fernando Carrasco Silvn

101.- Bernardo Patricio Pizarro Meniconi

102.- Mary Ann Beausire Alonso

103.- Mara Cecilia Marchant Rubilar

104.- Jos Brquez Vega

105.- Pedro Ramrez Surez

106.- Manuel Lizama

107.- Daro Castillo Soto

108.- Mara Cristina Chacaltana

109.- Edgardo Mewes Isensee

110.- Roberto Vzquez Llanten

111.- Elba Duarte Valles

112.- Mara de la Luz Lagarrigue Castillo

113.- Amelia Negrn Larre

114.- Marco Bravo Badilla

115.- Hilda Garcs Duran

116.- Silvia Roa Bastas

117.- Hugo Vergara Letelier

118.- Ingrid Sucarrat Zamora

119.- Germn Chau Machuca

120.- ngel Sanhueza Garrido

121.- Anton Guzmn Ambiado

122.- Vctor Hugo Marchant Moya

123.- Fermn Montes Garca

124.- Alejandro Aravena Fuentes

125.- Osvaldo Aravena Fuentes

126.- Igor Cantillana Prez

127.- Alejandro Moya Hernndez

128.- Evelyn Serrano Miranda

129.- Miguel Pea Carrasco

130.- Mara Gutirrez Fuentealba

131.- Grimanesa Ravanal Navarro

132.- Sergio Morales Zenteno

133.- Mara Alicia Salinas Farfan

134.- gueda Garca Vera

135.- Jorge Gatica Escares

136.- Andrs Vera Quiroz

137.- Roberto Ahumada Gonzlez

138.- Elba Blamey Vsquez

139.- Rosita Ayress Moreno

140.- Cristian Cottet Villalobos

141.- Ernesto Carmona Ulloa

142.- Fireley Elgueta Jaramillo

143.- Mara Elena Sobarzo Combeaux

144.- Hugo Godoy Len

145.- Hugo Salinas Farfan

146.- Mercedes Maldonado

147.- Carlos Zarricueta Lagos

148.- Lautaro Lpez Stefoni

149.- Tito Carrillo Mora

150.- Rafael Donoso Garay

151.- Mauricio Durn Espinoza

152.- Graciela Cruz Faras

153.- Daniel Fernndez Zapata

154.- Mnica Crcamo Salazar

155.- Luis Mndez Ulloa

156.- Ester Hernndez Cid

157.- Carlos Fritz Monsalvez

158.- Juan Carlos Pino

159.- Carlos Torres Palma

160.- Patricio Soto Caramori

161.- Bernardo Antonio Flores Aspe

162.- Kattia Castro Imelstein

163.- Oscar Antonio Lobos Sandoval

164.- Margarita Velasco Pinto

165.- Luis Arellano Pastenes

166.- Luis Soto Prez

167.- Luis Rojas Aguirre

168.- Francisco Daz

169.- Cecilia Jimnez Cavieres

170.- Oscar Troncoso Muoz

171.- Soledad Romero Donoso

172.- Marisa Lpez Aceituno

173.- Claudio Riquelme Fontecilla

174.- Juan Cisterna Oate

175.-Hctor Montoya Ogalde

176.- Alejandra Holzapfel Picarte

177.- Francisco Vzquez B.

178.- Patricio Hernndez Figueroa

179.- Sergio Fuentes Paredes

180.- Guillermo Cariz Villanueva

181.- Mara Antonieta Calabacero Jimnez

182.- gueda Sez Fick

183.- Adriana Goi Godoy

184.- Vctor Cifuentes Ferrada

185.- Alejandro Mndez Pinto

186.- Rebeca Ulloa Castillo

187.- Pablo Torres Daz

188.- Patricio Troncoso Ovando

189.- Mario Contreras Fernndez

190.- Jutta Helmlinger

191.- Pedro Enrquez Barra

192.- Casa de Miguel

193.- Fundacin Miguel Enrquez

194.- Corporacin Mutual Bautista Van Schouwen Vasey

195.- Ral Villouta Dattoli

196.- Patricio Yovane Monetta

197.- Jorge Amaro Toledo

198.- Silvia Quiroga

199.- Ernesto Parra Navarrete

200.- Julio Carrasco Pirard

201.- Fernando Merino Jara

202.- Silvia Lamadrid Alvarez

203.- Mireya Eliana Alvarado Gonzlez

204.- Silvia Elosa Fernndez

205.- Sergio Acevedo Jimnez

206.- Cristina Blamey Vsquez

207.- Juan Carlos Seplveda

208.- Hctor Figueroa Arriagada

209.- Luis Omar

210.- Rosario Lilian Aguilar Daz

211.- Gabriela Rosas Iracabal

212.- Hctor Enrique Muoz Morales

213.- Eugenia Necochea Navarrete

214.- Jacqueline Claudet

215.- Vctor Monje Chvez

216.- Pedro Vera Hormazbal

217.- Hernn Ormeo Fernndez

218.- Manuel Gahona Meneses

219.- Nieves Ayress Moreno

220.- Carlos Ayress Moreno

221.- Stephen Wallerstein

222.- Marcos Cariz Villanueva

223.- Miguel Yez Valds

224.- Jorge Malig Darricades

225.- Oscar Orellana

226.- Mario Francisco Venegas Jara

227.- Sergio Gonzlez Vidal

228.- Alejandro Cantillana Aza

229.- Vernica Rosas Subiabre

230.- Rubn Gonzlez Lefno

231.- Macarena Aguil Marchi

232.- Orlando Brquez Domingo

233.- Pablo Miranda Corts

234.- Leopoldo Letelier

235.- Jorge Figueroa Monsalve

236.- Hctor Rojas Bruz

237.- Ariel Rojas Lizana

238.- Jos Miguel Allende Bravo

239.- Kattie Jeison

240.- Silvia Aedo Seplveda

241.- Pedro Villarroel Bentez

242.- Ximena Castro Saldas

243.- Francisco Vzquez Brquez

244.- Claudio Figueroa Seplveda

245.- Alexis Meza Snchez

246.- Igor Goicovic Donoso

247.- Luis Flores Pizarro

248.- Mario Ramos Vicencio

249.- Luca Paz Muoz

250.- Jos Guzmn Arriagada

251.- Marisa Matamala Vivaldi

252.- Patricia Mndez Montero

253.- Carol Jaramillo Rosas

254.- Judith Rosas Subiabre

255.- Constanza Racz Orrego

256.- Sergio Silva Espinoza

257.- Leonardo Maturana

258.- Miguel Soto Inostroza

259.- Letycia Araya Torres

260.- Alex Rudloff Mewes

261.- Margarita Iglesias Saldaa

262.- Claudio Ramrez Melgarejo

