Primarias en Chile

La derecha feliz, el centro ausente, la izquierda expectante

CELAG

Se acabaron los misterios en torno a las primeras primarias legales de la historia poltica de Chile, realizadas este domingo. Haba muchas interrogantes circulando frente a esta eleccin, en la que se enfrentaron tres candidatos de la derecha (Sebastin Piera, Felipe Kast y Juan Ossandn) y dos del izquierdista Frente Amplio (Alberto Mayol y Beatriz Snchez).

Lo ms llamativo en este escenario es que el oficialismo, agrupado en la Nueva Mayora (NM), no particip, pues sus candidatos presidenciales el independiente Alejandro Guillier y la democratacristiana Carolina Goic- no llegaron a acuerdo y prometen llegar a las elecciones presidenciales de noviembre. Es decir, los partidos de gobierno van separados; mientras la derecha y la izquierda han logrado unidad en torno a un solo candidato propio.

En la derecha se impuso holgadamente Sebastin Piera con el 56% de los votos, y en el Frente Amplio (FA), lo hizo Beatriz Snchez la candidata ms moderada- con un 68% de los votos.

Hasta ah lo esperado. La gran sorpresa fue la alta concurrencia de votantes, sobre todo de derecha. A pesar de que las primarias ocurrieron el mismo da en que Chile disput la final de la Copa de Confederaciones contra Alemania, cerca de un milln 700 mil chilenos fueron a las urnas, es decir, el 12 % del padrn electoral total. De ellos, 1,3 millones lo hicieron por los candidatos de la derecha y 327 mil por los del FA.

En un pas como Chile, donde la abstencin electoral suele ser del 60%, nadie menos el Gobierno y la NM- esperaba una tan alta concurrencia; y tampoco que los votantes de derecha cuatruplicaran a los de la izquierda en participacin.

Tras una campaa difcil y tensa en la que tuvo que dar muchas explicaciones relacionadas con el rol del dinero en la poltica chilena, Sebastin Piera uno de los hombres ms ricos de Amrica Latina- mostraba hoy una sonrisa de oreja a oreja. El sector moviliz a su gente, su triunfo fue contundente y la temida izquierda no logr los 500 mil votos que proyectaba como meta. Adems, la NM, debido a sus diferencias internas, cometi el error de no participar de esta cita electoral, perdiendo visibilidad y protagonismo en un evento poltico crucial. A pesar de ser gobierno, la NM se ha convertido en un ente fantasmagrico. Los debates pblicos (en radio y tv), el antagonismo poltico as como la agenda medial han girado en torno a la derecha y el FA, de ellos poco se habl en los ltimas semana.

El FA tena expectativas altas, y fueron cumplidas relativamente. Se esperaba 500 mil votantes, llegaron poco menos de 300 mil. Si consideramos que en las ltimas elecciones municipales (octubre de 2016) el FA obtuvo 270 mil votos podemos decir que toda su militancia fue a votar, en un 100% (lo que es importante y positivo), pero que el crecimiento a otros sectores independientes ha sido an escaso. Es una buena llamada de atencin para una coalicin que ha logrado romper el duopolio poltico de los partidos neoliberales, agrupados en la derecha y en la NM, pero que an debe considerar al votante que est por afuera de la militancia tradicional, y especialmente, buscar al elector que tradicionalmente se viene absteniendo en las dcada anteriores.

De todos modos, hay que recordar que hace tres meses el FA no exista y su nacimiento responde y es la culminacin de un largo proceso de la izquierda chilena, derrotada en 1973, de volver a agruparse en torno a posiciones cuestionadoras del capitalismo. EL FA no tuvo quizs toda la fuerza que se esperaba, pero en tres meses ha hecho mucho. Y se ha situado como una fuerza importante en la palestra electoral de cara a la gran cita.

Queda la duda si en los cinco meses que quedan para las presidenciales podr demostrar que puede ser opcin de gobierno con Beatriz Snchez a la cabeza. Es indiscutible que estamos ante una nueva cartografa poltica en Chile. Las elecciones de noviembre de este ao sern a tres bandas y no a dos, como ha ocurrido desde que en 1990 recuperamos la democracia. La izquierda irrumpi en el escenario electoral, en un contexto de debilitamiento del centro poltico y de atrincheramiento de la derecha en su propio territorio.

Quedan cinco meses de campaa, aun pueden pasar muchas cosas. Piera tiene serias dificultades para crecer hacia el centro, la NM va dividida. Si la izquierda aprende del pasado, se fortalece y hace una buena campaa, puede an soar con pasar a segunda vuelta. La clave estar en mirar afuera de su votante fiel, logrando que la gente que no vota se decante por ellos.

Al menos en su discurso de triunfo, Beatriz Snchez anunci que pelear para que ello s ocurra, dijo: Esto est recin comenzando, se les acab el tiempo, estamos listos en el Frente Amplio para conquistar el poder y repartirlo. Comenzamos a diputar poder, se acab la poltica de dos bloques.