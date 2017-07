Operaciones especiales en todo el planeta

Un vasto mundo de guerras perdidas

TomDispatch

Grupos comando por todas partes

Introduccin de Tom Engelhardt

Si el lector quiere una cifra, pruebe 194. Este es el nmero de pases que hay en el planeta Tierra (ponga o quite uno o dos). El informe de Nick Turse que publicamos hoy habla de una cifra relacionada que le dejar boquiabierto; por lo menos 137 de esos pases (el 70 por ciento de ellos) ya tienen algo en comn en este 2017, y todava no hemos completado la mitad del ao*. Estos pases comparten la experiencia de tener unidades de las fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) estadounidenses desplegadas en su territorio. Supuestamente, en este guarismo no estn incluidos Rusia, China, Irn, Andorra o Mnaco (a menos que vigilar los casinos del mundo sea una novedosa prioridad nacional para nuestro presidente afecto al capitalismo de timba). Aun as, son la evidencia de la gran apuesta que el militarismo de casino ha hecho en estos aos: que unas fuerzas de elite de operaciones especiales puedan hacer lo que el resto de las fuerzas armadas de Estados Unidos no han podido: conseguir un triunfo en un conflicto, o en un par de ellos.

Podemos pensar que en estos aos el Comando de Operaciones Especiales (o SOCOM) ha ganado el premio mayor de la lotera. De los pocos miles de soldados de elite que tena a sus rdenes en los ochenta ha crecido hasta los 70.000 de estos momentos; esto es, una fuerza mayor que los ejrcitos de muchos pases. Por lo menos, 8.000 de ellos estn asaltando, adiestrando y asesorando en el extranjero en cualquier momento dado. De hecho, es estos das es casi seguro que si la guerra estadounidense se intensifica en algn sitio del mundo, las FOE estn all desempeando un papel central. Por ejemplo, en Siria, hace un ao, haba 50 operadores especiales ayudando a las distintas fuerzas que luchaban contra el Daesh. Ahora, cuando se intensifica la batalla por la capital del Califato, esa cifra se ha elevado a 500 y, obviamente, contina creciendo (algo parecido ocurre en Irn; sin duda, despus de que el Pentgono despache en los prximos meses su ltimo mini-contingente de personal a Afganistn, tambin en este pas.

En cuanto al dinero, el SOCOM ciertamente ha ganado en la versin Pentgono de la ruleta Por supuesto, en esa versin, todos ganan (aunque algunos son ms ganadores que otros). Entre 2001 y 2014, la asignacin presupuestaria de las FOE se increment en un nada modesto 21,3 por ciento y, desde entonces, no ha parado de crecer.

Solo hay una categora en la que la apuesta por las FOE ha pasado a ser cualquier cosa menos una mano ganadora; este es el tema del ms reciente informe de Nick Turse, colaborador habitual de TomDispatch, sobre las operaciones que realiza el SOCOM en todo el mundo. Estoy hablando de victorias reales, no exactamente un ganador de una categora para las fuerzas armadas de Estados Unidos en el siglo XXI. De paso, dado el astronmico aumento y usos de la Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos y su centralidad en la historia de la fuerzas armadas estadounidenses en los casi 16 ltimos aos, no est el lector un poco sorprendido de que el mejor reportaje sobre este fenmeno es imposible encontrarlo en los medios hegemnicos pero s entre los informes de Nick Turse para TomDispatch?

En 2017, las tan trotamundos Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU estn desplegadas en 137 pases

En la insignia que llevan en el hombro se puede leer Fuerzas especiales, Ranger, Aerotransportadas. Y pronto despus su bandern los colores de la Compaa B, 7 grupo de las Fuerzas Especiales del 3er Batalln de Ejrcito de Estados Unidos estara adornado con la Bandera de Guerra**, una condecoracin de combate colombiana.

Hoy recordamos los 16 aos de lucha permanente contra las drogas en una ceremonia en la que todos los colombianos pueden reconocer el ltimo trabajo de la brigada especial antinarcticos contra el trfico de drogas, dijo el coronel Walter Jimnez, comandante de la Brigada Especial Antidrogas del ejrcito colombiano, el pasado diciembre. Las tropas ms selectas de Estados Unidos, las fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en ingls), han operado con esa unidad colombiana desde su creacin en diciembre de 2000. Desde 2014, cuatro equipos de soldados de las FOE han controlado sin cesar a la brigada. Ahora, era honrada por ello.

Formando parte de los 10.000 millones de dlares que el programa antinarcticos y contraterrorismo creado en los noventa, las acciones de las FOE en Colombia son protagonistas de una historia de hollywoodienses xitos de EEUU. Un estudio realizado en 2015 por la Corporacin RAND encontr que el programa representa un perdurable esfuerzo de asociacin de las FOE para tratar de ayudar a formar una fuerza de operaciones especiales relativamente profesional y competente. En ese tiempo, la produccin de coca en ese pas cay en picado. Ciertamente, esta era la promesa mxima del Plan Colombia** y de los esfuerzos que derivaron de l. En el plazo ms largo, podemos esperar que veamos ms erradicacin de drogas y un aumento en la prohibicin de sus embarques ilegales, predijo el presidente Bill Clinton en enero de 2000.

Sin embargo, hoy, ms de 186.000 hectreas de tierra colombiana estn cubiertas con plantaciones de coca, ms que durante el apogeo en los ochenta del poder del tristemente famoso rey de la coca Pablo Escobar. El aumento de muertes por sobredosis de cocana en Estados Unidos ya lleva 10 aos, y por primera vez desde 2013 su consumo entre los adultos ha llegado al 61 por ciento. Los resultados de investigaciones recientes sugieren que el consumo de cocana podra estar resurgiendo como problema de salud pblica en Estados Unidos, escribieron algunos investigadores de la administracin estadounidense de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias en un estudio publicado en diciembre de 2016, justo despus de que los Boinas Verdes asistieran a aquella ceremonia en Colombia. La cocana, escribieron los autores del estudio, quizs est regresando.

De ninguna manera Colombia es una anomala si nos referimos al despliegue de las FOE de EEUU o de los resultados que de ello se desprenden. Con todas las aptitudes, destrezas tcticas, habilidades en el adiestramiento y logros en los campos de batalla, la capacidad de las fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos para conseguir xitos decisivos y duraderos victorias estratgicas que sirvan a los intereses nacionales de EEUU han resultado sumamente limitadas; una realidad que ha quedado al descubierto tanto en Afganistn como en Iraq y tanto en Yemen como en Filipinas.

La culpa de esto no tiene que ver con las tropas mismas sino con un establishment poltico-militar que muy a menudo aparece desprovisto de una visin estratgica y no ha ganado una guerra importante desde los aos cuarenta del pasado siglo. Desde entonces, las fuerzas de elite estadounidenses han sido empleadas una y otra vez. Mientras los comandantes de las FOE quizs han hecho saber sus preocupaciones en relacin con el tempo de las operaciones y las presiones vividas por la fuerza, han fracasado en el cuestionamiento de temas ms importantes como la raison dtre de las FOE, mientras los organismos de supervisin de Washington sobre todo la comisiones de las Fuerzas Armadas de la Cmara de Representes y el Senado han fallado sistemticamente en aquello que fuera plantear preguntas espinosas sobre la utilidad estratgica de las fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Las FOE en la guerra

Operamos y combatimos en todos los roncones del planeta, se jacta el general Taymond Thomas, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM o SOCOM, por sus siglas en ingls). Sostenemos diariamente un despliegue o una fuerza en puestos de avanzada de unos 8.000 hombres en 80 o ms pases. Estas unidades estn realizando todo tipo de misiones propias de las FOE, tanto en situaciones de combate como de otro tipo. Sin embargo, estas cifras dan a entender solo una parte de la verdadera dimensin y alcance de las acciones globales de las FOE. El ao pasado, las fuerzas ms escogidas de EEUU estaban realizando diversas misiones en 138 pases aproximadamente el 70 por ciento de las naciones del planeta segn los guarismos proporcionados a TomDispatch por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Asombrosamente, a mediados de este 2017, los grupos comando estaban desplegados en 137 pases, segn Ken McGraw, portavoz del SOCOM .

Al Comando de Operaciones Especiales se le ha encomendado la tarea de llevar a cabo 12 misiones bsicas que van desde la contrainsurgencia y la guerra no convencional hasta el rescate de rehenes y la neutralizacin de la proliferacin de armas de destruccin masiva. Sin embargo, es posible que el contraterrorismo la lucha contra las que el comando denomina organizaciones extremistas violentas (VEO, por sus siglas en ingls) sea la actividad por la que las FOE de EEUU son ms conocidas desde el 11-S. La amenaza planteada por las VEO sigue siendo la ms alta prioridad para el USSOCOM, tanto en la atencin como en la accin, dice Thomas.

Las FOE son el principal esfuerzo, o el ms importante trabajo de apoyo de las operaciones estadounidenses centradas en las organizaciones extremistas violentas que se realizan en Afganistn, Syria, Iraq, Yemen, Somalia, Libia, toda el frica subsahariana, Filipinas, Centroamrica y Amrica del Sur; fundamentalmente, cualquier lugar donde se encuentren al-Qaeda y el Daesh que opera en Iraq y Siria....

Ms agentes especiales estn desplegados en Oriente Medio que en cualquier otra regin. Un nmero importante de ellos estn asesorando a las fuerzas del gobierno iraqu y a los combatientes del Kurdistn iraqu como tambin a los del YPG (Unidad de Proteccin Popular) kurdo y a varias fuerzas rabes que luchan en Siria, segn Linda Robinson, una importante analista de poltica internacional que trabaja para la RAND Corporation y pas siete semana en Iraq, Siria y pases vecinos a comienzos de este ao.

Cuando no estn salvando vidas en Iraq y Siria, las fuerzas de elite de Estados Unidos, a menudo estn envueltas en alguna accin letal. A las FOE de EEUU les han... endosado un nuevo papel, el de coordinar el fuego de apoyo, escribi Robinson. Este fuego de apoyo es incluso ms significativo para las Fuerzas Democrticas Sirias, la ms importante fuerza integrada por irregulares armados muy ligeramente en el terreno que combate al Daesh en Siria. De hecho, un vdeo filmado a principios de este ao, que fue analizado por el Washington Post, muestra a agentes especiales en la funcin de observadores para los que podran ser ataques areos estadounidenses realizados por bombarderos A-10 en apoyo de las Fuerzas Democrticas Sirias que combaten por la ciudad de Shadadi.

Hoy en da, en relacin con el despliegue de operadores especiales, frica est en segundo lugar. Esto es as debido al crecimiento exponencial de las misiones realizadas all en los ltimos aos. En 2010, solo el 3 por ciento de los grupos comando de EEUU desplegados en el mundo era enviado a frica. En estos momentos, ese nmero llega a ms del 17 por ciento, segn informacin del SOCOM. El ao pasado, las FOE de Estados Unidos han sido enviadas a 32 pases africanos, alrededor del 60 por ciento de los de ese continente. Tal como inform recientemente en VICE News, en cualquier momento dado, los Boinas Verdes, es decir, los grupos SEAL de la Marina de EEUU, y otras unidades especiales estn hoy da realizando cerca de 100 misiones en 20 pases africanos.

En mayo, por ejemplo, integrantes de los SEAL estaban trabajando en una operacin de asesoramiento y ayuda junto con miembros del ejrcito de Somalia cuando fueron atacados. Kyle Milliken fue muerto y otros dos estadounidenses, todos del SEAL, resultaron heridos en un intercambio de disparos que tambin, segn el portavoz de AFRICOM Robyn Mack, provoc la muerte de tres militantes de al-Shabaab. Asimismo, unidades de EEUU estn destacadas en Libia para recoger informacin de inteligencia que permita realizar ataques en las mejores condiciones contra el Daesh que opera all. Se dice que en operaciones que tuvieron lugar en frica Central contra el Ejrcito de Resistencia del Seor (LRA, por sus siglas en ingls, una brutal milicia que ha aterrorizado la regin durante dcadas y cuya actividad ha sido reducida recientemente, un grupo comando de EEUU ha matado a un integrante del LRA hace menos de dos mese, en abril.

Adiestramiento de primavera

Lo que el general Thomas llama aumentar la capacitacin de las naciones asociadas es la columna vertebral de la actividad de su comando en el mundo. Todos los das, las tropas ms escogidas de Estados Unidos realizan misiones de adiestramiento para afinar sus tcnicas, las de sus aliados y las de las fuerzas que actan por delegacin en todo el planeta.

Por ejemplo, el pasado enero, los Boinas Verdes y un grupo de paracaidistas japoneses realizaron instruccin aerotransportada cerca de Chiba, Japn. En febrero, los Boinas Verdes asesoraron a reclutas del Consejo Militar Manbij, una unidad de combate compuesta por mujeres kurdas, rabes, cristianas, turcomanas y yasades; esto fue en el centro de entrenamiento de Sanaa, en el noroeste de Siria. En marzo, una unidad de Boinas Verdes que se mueve con trineos enviada a Laponia, Finlandia, trabaj con fuerzas locales para aumentar sus destrezas militares en entornos fros. El mismo mes, agentes especiales y ms de 3.000 soldados de Canad, Repblica Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungra, Italia, Kosovo, Lituania, Macedonia, los pases Bajos, Eslovenia y el Reino Unido participaron en maniobras de adiestramiento tctico en Alemania.

En aguas de Kuwait, agentes especiales se unieron a unidades de elite de los pases del Consejo de Cooperacin del Golfo [Prsico] para realizar ejercicios que simulaban una respuesta rpida al secuestro de un petrolero. En abril, tropas de las FOE viajaron a Serbia para adiestrar a una unidad local de lucha antiterrorista. En mayo, miembros de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales-Iraq realizaron maniobras con la fuerza de operaciones especiales iraqu cerca de Bagdad. Ese mismo mes, 7.200 militares, entre ellos personal de la Fuerza Area de EEUU, integrantes de unidades de operaciones especiales de Italia, miembros de la Fuerza de Tareas Especiales de Jordania el pas anfitrin y soldados de ms de una docena de pases, participaron en el ejercicio Eager Lion; el ejercicio comprenda desde el asalto a barracones con prisioneros hasta tareas de ciber-defensa. Por otra parte, un grupo SEAL trabaj en el adiestramiento de submarinistas junto con fuerzas de operaciones especiales griegas en la baha de Souda, mientras otros se encontraron con tropas de la OTAN en Alemania como parte del ejercicio Saber Junction 17 para adiestramiento en operaciones terrestres, entre ellas el simulacro de una misin detrs de las lneas del enemigo en un pueblo europeo simulado.

#Ganar

En las ltimas tres dcadas, hemos estado en la vanguardia de las operaciones de la seguridad nacional, incluso el combate sin cesar en las ltimos 15 aos y medio, le dijo Thomas del SOCOM el mes pasado a la subcomisin de Servicios Armados sobre Amenazas Emergentes y Capacidades de la Cmara de Representantes. Este histrico periodo ha sido la base sobre la que se asientan algunos de nuestros mayores xitos, pero tambin la fuente de nuestro mayor desafo: la preparacin sostenida de esta magnfica fuerza. Aun as, las FOE, con toda su magnificencia y todos sus xitos, con todas las ceremonias de celebracin a las que han asistido, las guerras, las intervenciones y otras acciones en las que han servido como la punta de la lanza estadounidense han sufrido muchas derrotas, y han tenido numerosos traspis y fracasos.

Despus de sus primeros xitos en Afganistn en la estela de los ataques del 11-S, la fuerza de elite se convirti en vctima del fracaso de Washington para declararse victoriosa y regresar a casa. Como resultado de ello, durante los ltimos 15 aos, los grupos comando de Estados Unidos han estado asaltando casas, recurriendo a ataques areos, adiestrando fuerzas locales y guerreando implacablemente contra una lista cada vez ms larga de grupos terroristas en ese pas. Con todos los esfuerzos tanto de las FOE como de las fuerzas armadas convencionales hermanas y los aliados locales afganos, la guerra est ahora, segn el comandante en jefe de Estados Unidos en Oriente Medio, en un punto muerto. Esta es una forma corts de decir lo que descubri un informe para el Congreso redactado hace poco tiempo por el Inspector Especial para la Reconstruccin de Afganistn: las zonas que no responden a la autoridad central o estn controladas o influidas por los insurgentes han subido de un notable 28 por ciento en 2015 a el 40 por ciento.

La guerra en Afganistn empez con las acciones destinadas a capturar o matar a Osama bin Laden. Habiendo fracasado en esta misin tras el 11-S, las fuerzas de elite de Estados Unidos continuaron dando patinazos hasta que en la dcada siguiente bin Laden se encontr con su destino. Finalmente, en 2011, un comando SEAL de la marina lo acorral en una casa en Pakistn en la que viva desde haca tiempo y acab con l. Desde entonces, los agentes especiales que participaron en la operacin y los personajes de poder de Washington (por no hablar de Hollywood) no han cesado de vender este nico xito tctico.

En una entrevista de Squire, Robert ONell, el SEAL que meti dos balas en la cabeza de bin Laden, confes que l se uni a esa unidad de elite debido a una frustracin que haba vivido cuando era adolescente, un despecho amoroso. Es por esa razn que al Qaeda fue diezmada, brome; porque ella me rompi el maldito corazn. Pero al Qaeda no fue diezmada; todo lo contrario, segn Ali Soufan, ex agente especial del FBI y autor de Anatomy of Terror: From the Death of Bin Laden to the Rise of the Islamic State (Anatoma del terror: de la muerte de bin Laden al surgimiento del Estado Islmico). Como l observ hace poco tiempo, Mientras que, el 11-S, al Qaeda tena apenas algunos centenares de integrantes, la mayor parte de ellos con base en un solo pas, en este momento disfruta de muchos refugios seguros en todo el mundo. De hecho, seala Soufan, desde la muerte de bin Laden los grupos terroristas se han hecho ms fuertes.

Ao tras ao, las FOE de Estados Unidos se han enfrentado con nuevas oleadas de combatientes en varios continentes, entre ellas organizaciones terroristas que no existan el 11-S. Segn se dice, todos los militares estadounidenses muertos en Afganistn en 2017 murieron combatiendo contra alguna franquicia del Daesh que empezaron a operar all hace apenas dos aos.

Otro ejemplo: la invasin de Iraq por parte de Estados Unidos propici el meterico crecimiento de un grupo afiliado a al Qaeda, lo que a su vez hizo que el hermtico Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en ingls) de las fuerzas armadas lo ms escogido de las fuerzas de elite de EEUU creara una verdadera maquinaria para la bsqueda y captura de hombres diseada para matar a su jefe Abu Musab al-Zarqawi y acabar con su organizacin. Como pas con bin Laden, finalmente los agentes especiales dieron con l y lo eliminaron; en el proceso, castigaron duramente a su organizacin, aunque nunca acabaron con ella. Atrs quedaron unos cuantos elementos endurecidos en la lucha que ms tarde crearon el Daesh e hicieron lo que al Qaeda jams pudo hacer: apoderarse de vastas franjas de territorio en dos pases y mantenerlas en su poder. Mientras tanto la rama siria de al Qaeda creci hasta convertirse en una fuerza autnoma de ms de 20.000 hombres.

En Yemen, despus de ms de 10 aos de involucramiento de bajo perfil de las FOE, el pas se tambale al borde del colapso en medio de una guerra llevada adelante con el respaldo de Estados Unidos por Arabia Saud. Las continuas misiones de las FOE realizadas en ese pas intensificadas recientemente aparentemente no han hecho nada que modificara la situacin. Del mismo modo, en Somalia en el Cuerno de frica las fuerzas de elite estadounidenses continan complicadas en una guerra interminable contra diversos combatientes.

En 2011, el presidente Obama puso en marcha la operacin Observant Compass (observador de la brjula) despachando algunas FOE para ayudar a unas unidades que combatan por delegacin en la Repblica Centroafricana en una accin para capturar o matar a Joseph Kony y aniquilar su criminal Ejrcito de Resistencia del Seor (LRA), que por entonces contaba con entre 150 y 300 hombres armados. Despus de buena parte de una dcada y 800 millones de dlares, 150 integrantes del grupo comando estadounidense fueron retirados esta primavera (la del hemisferio Norte), y sus oficiales asistieron a una ceremonia para recordar el final de la misin. Sin embargo, Kony nunca fue capturado ni asesinado y en este momento se estima que el LRA cuenta con entre 150 y 250 combatientes, prcticamente la misma cantidad que tena cuando se inici la operacin.

Esta sucesin de futilidades se repite tambin en Asia. Las Fuerzas Especiales de EEUU han estado proporcionando apoyo y ayuda en la parte sur del archipilago de Filipinas durante muchos aos, atendiendo al pedido de diferentes administraciones filipinas, declar a principios de junio Emma Nagy, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Manila. Ciertamente, durante ms de una dcada las acciones esfuerzo de las FOE en ese pas han sido saludadas como un xito importante. La operacin Freedom Enduring (libertad duradera) en Filipinas, escribi Linda Robinson, analista de RAND, a principios del ao pasado en el peridico del Pentgono Prism, tena como objetivo posibilitar que las fuerzas de seguridad filipinas combatieran contra los grupos terroristas internacionales en la conflictiva regin de Mindanao.

En 2016, un informe de RAND realizado en coautora por Robinson conclua as: ... las actividades de la FOE de EEUU preemitieron que el gobierno filipino redujera sustancialmente la amenaza del terrorismo transnacional en el sur de Filipinas. Sin embargo, el pasado mayo, combatientes del Daesh invadieron la ciudad de Marawi, un importante centro urbano de Mindanao. Mantuvieron en su poder partes de la ciudad durante semanas a pesar de un decidido contraataque de soldados filipinos apoyados por las FOE estadounidenses. En estas acciones, amplias zonas de la ciudad fueron reducidas a escombros.

En el lmite de sus fuerzas

El general Tomas, de las fuerzas de elite de Estados Unidos, le dijo el mes pasado a los congresistas que ... estn absolutamente comprometidas con la victoria, tanto en las luchas actuales como en las futuras. Aunque, en realidad, de guerra en guerra y de intervencin en intervencin, desde la ceremonia de la Brigada Anti-Droga en Florencia, Colombia, hasta el final de la caza de Kony en Obo, Repblica Centroafricana, hay muy poca evidencia que incluso acciones duraderas realizadas por las FOE acaben en victorias estratgicas o mejoras en los resultados de la seguridad nacional. Aun as, a pesar de esas realidades de las botas sobre el terreno, las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales y sus misiones no hacen otra cosa que crecer.

Estamos... agradecidos por el apoyo del Congreso por la necesaria provisin de recursos que, a su vez, ha resultado en un SOCOM relevante ante todas las amenazas actuales y futuras que enfrenta la nacin, le dijo Thomas en mayo a la comisin Servicios Armados del Senado. Ciertamente, la provisin de recursos ha estado siempre disponible. El presupuesto anual del SOCOM ha saltado de los 3.000 millones de 2001 a ms de 10.000 millones en este momento. Sin embargo, la supervisin ha fallado seriamente. Ningn miembro de las comisiones de Servicios Armados de la Cmara de Representantes o del Senado ha preguntado por qu, despus de ms de 15 aos de guerra, la victoria en las luchas actuales ha resultado tan esquiva. Ninguna de ellos ha sugerido que ese apoyo del Congreso deba se reconsiderado teniendo en cuenta los contratiempos habidos tanto en Afganistn como en Iraq, tanto en Colombia como en la Repblica Centroafricana, tanto en Yemen como en el sur de Filipinas.

Segn se inform, en los ltimos y decados das de la administracin George W. Bush, las FOE estaban desplegadas en 60 pases de todo el mundo. En 2011, con el presidente Barack Obama, ese nmero se infl hasta llegar a los 120. Durante el primer aos y medio de la administracin Trump, los grupos comando estadounidenses ya estn en 137 pases, con soldados de elite enredados en conflictos que van desde frica hasta Asia. Muchas de las unidades de FOE se emplean en el lmite de su capacidad, les dijo Thomas a los miembros de la comisin de Servicios Armados de la Cmara de Representantes el pasado mayo. De hecho, durante cierto tiempo, algunos integrantes de esas fuerzas an en el servicio activo o ya retirados han estado haciendo sonar la alarma sobre el nivel de tensin que viven las FOE.

Sin embargo, ese nivel de despliegue de las fuerzas y la falta de resultados estratgicamente significativos no han hecho que Washington se formule preguntas fundamentales sobre la forma en que Estados Unidos emplea a sus fuerzas de elite, mucho menos an sobre la raison dtre del SOCOM. La nuestra es una fuerza de grupos comando en guerra y continuaremos sindolo en el futuro inmediato, explic Thomas, del SOCOM, la comisin de Servicios Armados del Senado. Ninguno de sus miembros pregunt para qu ni con qu finalidad.

* El original en ingls de esta nota fue publicado el pasado 25 de junio. (N. del T.)

** En castellano en el original. (N. del T.)

Nick Turse es director de edicin de TomDispatch e integrante del Nation Institute; tambin colabora con Intercept. A su libro Tomorrow's Battlefield: U.S. Proxy Wars and Secret Ops in Africa se le concedi el American Book Award de 2016. Su libro ms reciente es Next Time Theyll Come to Count the Dead: War and Survival in South Sudan. Su sitio web es NickTurse.com.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176300/tomgram%3A_nick_turse%2C_the_commandos_of_everywhere/#more

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin como fuente de la misma.