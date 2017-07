Amrica Latina cada vez menos renovable

Diariamente vemos en los canales de noticias o leemos en los peridicos, acerca de los avances de las energas renovables en Amrica Latina. Proyectos de energa elica, solar, geotermia son presentados con cierta frecuencia lo que da la idea de que la regin est rpidamente transformando su matriz energtica. Pero cmo es verdaderamente la realidad?

Si miramos la evolucin de la participacin de las fuentes renovables en la matriz energtica latinoamericana vemos que esta no es tan acelerada como revelan las noticias en los peridicos. En verdad, si analizamos los datos fros vemos ms un retroceso que un avance.

En 1970 la participacin de las renovables superaba el 30% de la oferta energtica latinoamericana. Pero desde entonces hasta ahora, el porcentaje de renovables en la matriz regional ha cado hasta el 25%. Es decir, hoy utilizamos proporcionalmente menos fuentes renovables y ms combustibles fsiles de lo que utilizbamos en el pasado. No es que no haya aumentado la oferta de generacin hidrulica, solar o elica, sino que el aumento del uso del petrleo y el gas natural ha sido mayor.

Sin embargo es de destacar que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, Amrica Latina ha tenido una fuerte presencia de hidroelectricidad en su canasta energtica. Esto ha hecho que en trminos globales, sea considerada una de las regiones ms renovables del planeta. La gran cantidad de cursos fluviales que riegan el subcontinente llev a una proliferacin de represas en las dcadas de 1970 y 1980 que marcaron esta trayectoria.

Pero los avances de las llamadas modernas fuentes renovables (solar, elica, geotrmica) han sido y siguen siendo muy lentos en comparacin con el aumento del uso de combustibles fsiles. La participacin de estas fuentes an no ha llegado al 4% del consumo energtico regional.

Las perspectivas hacia el futuro no son muy alentadoras. Las prospectivas mayormente utilizadas prevn un fuerte aumento del consumo energtico pero la proporcin de renovables se mantiene prcticamente incambiada. La hidroelectricidad continuar siendo la renovable con mayor presencia por lejos, mientras que las otras seguirn con una escasa participacin.

Hidroelctricas

Sin embargo que una fuente sea renovable no quiere decir que sea sustentable. La renovabilidad es un atributo de la fuente: sol, viento y agua, son recursos que pueden considerarse permanentes. Sin embargo la sustentabilidad depende de los modos de apropiacin de esas fuentes. Casos tpicos de esta diferencia son por ejemplo la lea que se extrae de la selva o la produccin de biocombustibles a partir de monocultivos intensivos: la naturaleza de la fuente es renovable, pero su explotacin ms all de los lmites ecolgicos la hacen insustentable.

La hidroelectricidad es uno de los casos en los cuales renovabilidad no va necesariamente de la mano de la sustentabilidad. Amrica Latina muestra muchos ejemplos de los impactos ambientales de las represas hidroelctricas, as como de los conflictos sociales que provocan.

Pero mirando hacia adelante las perspectivas son an ms desoladoras ya que la mayor parte del crecimiento esperado de las fuentes renovables hacia el futuro proviene de la construccin de nuevas represas. Segn los escenarios de la AIEi, por ejemplo, Amrica Latina duplicar la generacin hidrulica para 2040 lo que implica necesariamente la construccin de un gran nmero de represas en ros que mayormente ya han sido intervenidos con este tipo de construcciones.

La revista Nature public recientemente un artculo sobre este tpico particularmente para la cuenca del Ro Amazonasii. Segn sus autores en la cuenca de este ro ya hay 140 represas operando y se planean construir 428 ms. El estudio publicado advierte que estas infraestructuras atraparan muchos nutrientes que son esenciales para los organismos que lo habitan y que el 60% de los sustratos que transportan los ros de esta cuenca quedarn retenidos en las represas. Los autores han creado una escala de vulnerabilidad de 1 a 100 y concluyeron que algunos ros de la franja andina, como el Maraon o el Madeira, tienen grados de riesgo de 70 a 80 puntos. Pero toda la cuenca amaznica se ver gravemente afectada por la interceptacin de los flujos de nutrientes y sedimentos

Este estudio en particular se centra en los efectos de la interrupcin del flujo de estos sustratos, pero esto es solo una parte de los impactos esperados que incluyen la deforestacin, la detencin de los flujos migratorios de los peces, los desplazamientos de las poblaciones de las zonas inundadas y las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Entretanto las otras fuentes renovables diferentes a la hidrulica an no superarn el 4% de la energa que se utilice en la regin para el ao 2040, mientras que los combustibles fsiles aumentarn en un 40% su consumo. Esta es la triste realidad que le espera a Amrica Latina en el futuro ms all de los titulares de la prensa y el esfuerzo de los relacionistas pblicos gubernamentales. Un futuro fsil, nada renovable y con ros muertos o agonizantes.

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecologa Social).

Notas :

i. Agencia Internacional de la Energa. World Energy Outlook 2015

ii. Damming the rivers of the Amazon basin. Nature Vol. 546, Junio 2017.

Fuente: http://www.alainet.org/fr/node/186398