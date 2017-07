La apicultura, una labor milenaria que preserva el equilibrio de la vida en el planeta

Miranda, 21 Jun. AVN.- Una actividad humana, considerada como garante del equilibrio de la vida en el planeta por aprovechar el proceso de polinizacin hecho por las abejas y del que resulta la produccin de semillas y frutos, es definida la apicultura (tcnica de criar abejas) por quienes desarrollan este maravilloso oficio en nuestro pas y conmemoran este mircoles su da.



Entre los principales productos derivados de esta actividad, destaca la miel que se encuentra en ms de 15 tipos, densidades, colores, olores y sabores de acuerdo a la especie de flor consumida por las abejas o antfilos, as como la zona del pas donde se realice la labor apcola.



El apicultor Jos David Machado, quien cuenta con ms de 50 aos de experiencia, explic que la mejor miel de Venezuela se producen en zonas montaosas, debido a la gran variedad de flora existente en estos pulmones vegetales.



"Por ejemplo, la miel de Maturn es de mastranto, es monofloral porque la floracin no es variada, mientras que en las zonas montaosas hay de mango, bucare, aguacate, zamuro, majagua, son multiflorales. El nombre se le da por el tipo de flor que consume la abeja", destac.



Respecto al color, Machado explic que la miel cristalina es resultado de las abejas que ingieren flores blancas y si es muy oscura es por la ingesta de flor de mango, ambas sern siempre mieles puras aunque presenten caractersticas diferentes.



Manifest que la densidad o espesor depende de la humedad del nctar que consuman. "Cuando recogen el nctar, tiene 80% de humedad y para que se convierta en miel debe llegar a 20%, imagnate el trabajo de las abejas", acot.



Desde su apcola, ubicada en el sector Gaviln del municipio El Hatillo, Machado explic que cada colmena est constituida por un cajn o nido de cra, donde se encuentra la reina (reproductora), los znganos (fecundador) y las abejas obreras que construyen, limpian y protegen el panal; buscan y alimentan las cras; y polinizan las flores.



Para que una colmena sea productiva debe ser habitada por 100.000 abejas, que generen entre 50 y 60 kilos de miel por ciclo que vara segn la zona geogrfica con una temperatura que no supere los 37 grados centgrados.



"Si no hay muchas obreras, lo que hacen es buscar nctar para ellas alimentarse, por ello, se recomienda tener una buena reina que garantice el aumento de la poblacin. Y si hay fro, no nacen las cras", seal Machado.



Las reinas pueden vivir cinco aos, pero su vida productiva es de dos, por lo que el apicultor recomienda cambiarla cuando se detecte su improductividad, notoria al disminuir la colocacin de huevos.



"Si los hexgonos de la colmena estn todos llenos de huevos, no hay duda de que la reina es buena", explica, adems debe moverse a todos lados, de no hacerlo es seal de que est muy vieja.



Las colmenas son fuentes de salud



La cera de abejas (obtenida del oprculo o celdas del panal), el propleo (resina que extraen las abejas en las yemas de los rboles), la jalea real (segregada por las glndulas hipofarngeas de las obreras jvenes), la leche de zngano (adquirida al exprimir la larva) y el polen que producen las plantas con semillas, son otras de las tantas bondades naturales que generan las colmenas.



Todas ellas, utilizadas actualmente por el ser humano con fines teraputicos que van desde la cura de un simple malestar general hasta el tratamiento de enfermedades cancergenas, indic Nadji Brito, apiterapeuta y especialista en apicuntura bioenergtica desde hace 17 aos.



Su labor consiste en la utilizacin de apitoxina (veneno de abejas) por su alto nivel antiinflamatorio, antibacterial, antiviral, antidepresivo y analgsico, con la que, segn Brito, ha logrado sanar "innumerables pacientes en el pas".



La esclerosis mltiple, lupus, parkinson, fibromialgia, artritis deformante, reumatoide y psorisica, as como la disfuncin erctil en los hombres son algunos de los padecimientos tratados por la doctora, al combinar el uso del veneno de las abejas (colocado en puntos de acupuntura) con los rubros extrados de las colmenas.



"En estos momentos estoy estudiando el tratamiento para el Virus de Insuficiencia Humana (VIH) a travs de la utilizacin del veneno de las abejas, tambin he tratado a pacientes con cncer y los resultados son asombrosos", asegur.



El Helicobacter pylori, una bacteria comn en el estmago humano, difcil de combatir con antibiticos, es posible de "eliminar por completo con un tratamiento de miel, polen y propleo que es el antibitico natural 500 veces ms efectivo que uno producido en laboratorio. Tengo pacientes que lo comprueban".



Para la doctora Brito, las colmenas son fuentes de salud naturales que deben ser preservadas ante la prctica de su eliminacin con fuego hecha por miedo o desconocimiento, por lo que es necesario que haya una ley para su resguardo.



Propuso que los cuerpos de bomberos posean un listado de apicultores por zona geogrfica con el fin de solicitar ayuda para remover panales. "No deben tumbarlos ni quemarlos, me da dolor cada vez que esto ocurre, las abejas equilibran la vida en el planeta".



Las abejas para Jos Luis Blanco, miembro de la Federacin Bolivariana de Apicultores (Feboapive), son inofensivas, no atacan si no las molestan y resalt que de su fertilizacin depende el sabor y calidad de los frutos que llegan a nuestra mesa.



Para cada cucharada de miel que degustamos cada abeja debe hacer unos 5000 viajes, desde la colmena hasta las flores. "Si ellas trabajan para nuestra alimentacin, por qu maltratarlas, respetemos sus espacios".



Los colores oscuros irritan a las abejas, por ello se recomienda que al visitar zonas boscosas se utilicen ropas claras, con tonos beige, blanco y amarillo.



Masificacin para el desarrollo econmico



Ejecutar planes de financiamiento a pequeos y medianos productores para expandir la actividad apcola, es fundamental para el fortalecimiento de la produccin nacional y desarrollo econmico.



Jos Luis Blanco, miembro de Feboapive, inform que el sector requiere del apoyo del Estado para adquirir azcar a precio justo, un alimento necesario para las abejas en temporadas de invierno.



"Cuando hay mucho fro o est lloviendo las abejas no salen, hay pocas flores, entonces es necesario alimentarlas con azcar, la cual se diluye con agua para formar un jarabe, esto le da la energa necesaria hasta que llegue el verano", explic.



El alto costo del azcar impuesto por quienes promueven la guerra econmica es para Blanco un gran problema que "ha provocado el cierre de muchas colmenas, pues todos los apicultores no tienen el dinero para costear el alto costo de este rubro".



Pese a la situacin, asegur que an existen apicultores dando la batalla por la preservacin de la actividad apcola.



