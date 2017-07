Ser periodista en tiempos de gobiernos neoliberales

Enorme represin se vive en la Latinoamrica de gobiernos neoliberales, un sistema de mando cimentado en la post dictadura en la regin. Amenazas, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos que quedan en la impunidad. El nico fin es silenciar las voces de quienes se atreven a hacer pblica su opinin y con esto despertar las mentes dormidas de las masas. se es el temor de los estados fallidos y corruptos; el despertar de las masas y en esto el papel del periodismo con conciencia social es vital. Porque si las masas despiertan, cambia el sistema.El periodismo presenta a las masas las pruebas irrefutables de un sistema podrido en la impunidad y de gobiernos orquestados por clicas criminales.Ser periodista en la Amrica Latina del neoliberalismo, es arriesgar la propia vida y la de los suyos. Se necesita estar completamente loco o llegar a un alto nivel de cordura.Enorme sentido de la responsabilidad ciudadana y profesional tienen los periodistas que denuncian en sus espacios de opinin, y nuestro deber como sociedad es respaldarlos, apoyarlos y denunciar todo intento de abuso y de silenciar sus voces, porque ellos representan la pequea luz en medio del tnel de la impunidad. Son en mucho la gua, el descubrimiento y la evidencia slida; el catalizador que nos invita a exigir derechos, a denunciar abusos y asaltos, a exigir justicia y a cambiar el modelo de sociedad patriarcal, clasista, racista y de privilegios para unos cuantos.Levantar la voz en tiempos en los que nos gobiernancriminales, es sinnimo de entereza, integridad, conviccin y responsabilidad absoluta; porque fcil es no arriesgarse, pero ser portador de la luz que alumbra el sendero exige adems de la cabalidad, la consecuencia poltica y humana de quien se atreve a hacer la diferencia en el tiempo en el que le ha tocado vivir.Una sociedad consciente del papel que juega el periodismo tico, incisivo y responsable, debe protegerlo, agradecerle y hacer eco de su denuncia, hacerla suya. Solamente por el camino de la solidaridad y del apoyo mutuo lograremos romper con la mediatizacin y la impunidad.Es nuestra obligacin como sociedad, cuidar a toda persona que se atreve a levantar la voz en soledad, desde una columna de opinin, una columna radial, desde un canal de televisin. Demostrar que no estn solas, que como sociedad agradeceremos su esfuerzo, su tica, el riesgo que toman y la contundencia de sus opiniones y denuncias, porque tambin son las nuestras.Debemos tomar accin y denunciar cada intento de abuso a cualquier periodista que se atreva a evidenciar a las clicas criminales que han tomado por asalto los altos mandos de los gobiernos en la Patria Grande. Si nos atrevemos y nos llenamos de valor y vamos ms all, veremos que no es imposible encarcelarlas y recobrar lo que nos han robado: la dignidad.Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/07/ser- periodista-en-tiempos-de- gobiernos-neoliberales.m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/07/05/ser-periodista-en- tiempos-de-gobiernos- neoliberales/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.