Arranca su juicio en el Congreso y encarcelaron a su lugarteniente

Temer se deprime con razn

Pgina 12

La depresin presidencial. En el Congreso ayer se hablaba tanto del desnimo de Michel Temer debido a la prisin de su lugarteniente Guedel Vieira Lima como del inicio de las sesiones de la comisin responsable de analizar la denuncia de corrupcin redactada por la Procuradura General de la Repblica que puede derivar en su separacin del cargo. Se dice que est en un pozo depresivo, y creo que eso puede ser cierto, l sabe que si Guedel Vieria Lima habla le traer enormes problemas. Guedel tiene mucha informacin. Fue su ministro y uno de los hombres que negociaba los pagos ilegales. Hoy Temer est amenazado de ser delatado por todas partes. Escuch que hablaran desde el seor de las maletas (el ex asesor Rocha Loures, que cobraba dinero de un frigorfico) hasta Eduardo Cunha que est preso, declar el senador Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores, a este diario.

Las noticias judiciales y los rumores sobre el nimo presidencial contaminaron las deliberaciones en la Comisin de Constitucin y Justicia, donde el diputado Sergio Zveiter fue elegido como instructor del proceso que puede decidir el futuro del gobierno. Esa nominacin fue una victoria para el oficialismo ya que Zveiter pertenece al Partido Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB) que tiene entre sus miembros al denunciado Temer y a los presos Eduardo Cunha, en Paran, y Vieira Lima, en Brasilia.

Ante las crticas sobre su falta de imparcialidad para juzgar a un correligionario como es Temer, Zveiter aleg mi compromiso es con Brasil y con la Cmara de Diputados (..) quien anda con Dios no le tema a nada. Argumento de resonancias religiosas similares al invocado la semana pasada por el presidente cuando se pregunt no s cmo Dios me coloc aqu?. La respuesta es menos celestial que la pregunta.

Temer lleg al Palacio del Planalto a caballo de un golpe que derroc a la electa Dilma Rousseff orquestado por los mismos parlamentarios que ahora nombraron a Zveiter en la Comisin de Constitucin y Justicia para garantizar sobrevida a una administracin moribunda.

El prximo paso ser la presentacin de la defensa de Temer que, segn anticiparon ayer sus abogados, podra ocurrir este mircoles, y a partir del ingreso de la misma a la Comisin el relator tendr cinco sesiones para presentar su parecer.

La prisa responde a la estrategia de terminar cuanto antes con este calvario que est desgastando a un gobernante cuya aprobacin se redujo al 7 por ciento segn una encuesta de Datafolha del mes pasado en la cual el 76 por ciento demand su renuncia debido, entre otros motivos, al escndalo por el presunto cobro de sobornos del frigorfico JBS entregados a travs del maletero Rodrigo Rocha Loures, que desde la semana pasada est en prisin domiciliaria. Allegados al procesado Rocha Loures dijeron que l tambin estara deprimido.El procurador general de la Repblica Rodrigo Janot acus a Temer y su ex consejero Rocha Loures de corrupcin, y pidi la separacin del cargo del gobernante basado en grabaciones y videos bastante elocuentes. Especialmente un audio entre Temer y el empresario arrrepentido Joesley Batista, propietario del frigorfico JBS. Esta fue la primera denuncia del procurador que el sbado declar tener ms flechas prontas para ser disparadas en el momento oportuno, que seran una imputacin por obstruccin de la justicia y otra por asociacin ilcita.