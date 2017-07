Cambio climtico, esperanza y revolucin: notas para tiempos oscuros y sombros

Derrota y navegacin

El otro da me invitaron a dar una charla en la clase de Estudios Medioambientales de un colega titulada, simplemente, Esperanza. Resulta que era el da despus de que Donald Trump pronunciase sus calculadas y genocidas estupideces sobre el Acuerdo de Pars (que el insista en llamar Accord [el autor usa la palabra Agreement para acuerdo, nota del tr.]. A estas alturas, se han dicho y escrito cien mil palabras de ira, determinacin y anlisis. Vayamos pues en la direccin opuesta.

Intento recordar la primera vez que asoci esperanza y revolucin. Haba estado trabajando en una teora sobre las revoluciones (es una larga historia, un proyecto an ms largo). Estaba buscando lo que llevaba a gente normal a dejarlo todo y comprometerse en lo que a los extraos les parecan ser actos extraordinarios de valenta y determinacin. Tras algn tiempo sent surgir eso que he dado en llamar (como el socilogo que estoy fatalmente destinado a ser) fuertes y vibrantes culturas polticas de oposicin y creacin. Los cimientos de lo que entiendo por cultura poltica radical es el lado subjetivo de la vida aqu en la Madre Tierra: memorias, experiencias y emocin. Las ideologas -significando esto generalmente alguna forma de socialismo a lo largo del siglo XX, o hoy, quiz confundiendo mis deseos con la realidad, ecosocialismo- pueden ayudar a la gente a dar sentido a sus experiencias, pero ms a menudo, eran trminos y expresiones simples pero poderosos como dignidad, justicia, igualdad o libertad.

Aos ms tarde, cuando estaba estudiando el movimiento por una justicia global, me encontr con las impresionantes palabras de David Solnit, de la nueva y ms horizontalista generacin de activistas que este movimiento estaba atrayendo. Tal como lo vi:

La segunda mitad de los aos 90 fue testigo del ascenso de un movimiento por la justicia global, un movimiento de movimientos que consigui visibilidad pblica cuando una amplia unin de estudiantes, sindicalistas y ecologistas se unieron en desobediencia civil y accin directa para cerrar los encuentros de la Organizacin Mundial de Comercio en Seattle en noviembre de 1999. Si nos centramos especialmente en las culturas polticas de creacin que animan el movimiento de justicia social, podemos ver algunas . caractersticas nuevas, muchas de ellas paralelas a la rebelin zapatista. En el lado subjetivo de la experiencia y la emocin, es til sealar que el amor -a la vida, a la gente, a la justicia- nutre a menudo de la fuerza vital que lleva a gente ordinaria a actos extraordinarios. Expresando esperanza y optimismo, proporciona un contrapunto constructivo a aquellas otras poderosas emociones, el odio y la ira. A esto podemos aadir la experiencia subjetiva de la esperanza (es la esperanza una emocin?), que ofrece a la gente una visin positiva del futuro contrarrestando los sentimientos de desesperanza y desesperacin. En palabras de David Solnit, uno de los organizadores de la espectacular accin de Seattle en 1999: La esperanza es la clave. Si nuestras organizaciones, anlisis, visiones y estrategias son faroles, la esperanza es el combustible que los hace brillar y atrae a la gente a ellos. La esperanza y el amor sostienen los cimientos emocionales de las nuevas culturas polticas de creacin, como atestigua la pelcula de 2013 [de Velcro Ripper] Occupy Love.

La hermana mayor de David, Rebecca Solnit, fue tambin una especie de voz proftica para m. Su libro de 2005, Esperanza en la oscuridad [Hope in the Dark], me cautiv. Desde entonces me ha conmovido con una incesante corriente de ensayos sinceros que me hablan muy directamente, uno de los cuales cito con una cierta extensin debajo.

Otro hilo es el de los zapatistas, a los que una de mis estudiantes en el Smith College, Becca Wanner, llam en 2001 profesionales de la esperanza. He buscado si ella o algn otro haba usado este trmino por primera vez y recientemente he dado con l en la cubierta de un libro que podra no haber sido publicado nunca de los escritos reunidos del poeta y subcomandante zapatista Marcos. Los zapatistas son cualquier cosa menos profesionales, pero la esperanza era ciertamente aquello con lo que trataban, uno de sus ingredientes especiales. Todava lo es.

Cuando -como con el cambio climtico- nos enfrentamos a algo que da miedo, sin precedentes, endiablado y enorme -algo que produce mucha ansiedad, depresin y desesperacin [una palabra cuya etimologa, en francs y en espaol, parece derivar de la falta de esperanza [el autor usa la palabra inglesa despair, nota del tr.]- la esperanza parece ser parte integral de nuestro futuro. La juventud del movimiento global de justicia climtica tambin son profesionales de la esperanza, en ese mismo sentido ligeramente irnico.

Hasta aquellos que parecen haber abandonado deliberadamente la esperanza, como el brillante antiguo activista del movimiento de justicia global Paul Kingsnorth (autor de Un S, muchos Nos [One Yes, Many Nos]), uno de los mejores libros que tenemos sobre el tema), seguimos en el terreno de la esperanza. Leyendo su Dark Mountain Project y su potico Manifiesto, que concluye El fin del mundo tal como lo conocemos no es el fin del mundo y punto. Juntos, encontraremos la esperanza ms all de la esperanza, los caminos que llevan a un mundo desconocido ante nosotros, me parece que incluso si vivimos sin el consuelo de la esperanza, todava podemos recordar su sabor. Quiz un enfoque mejor bajo tales circunstancias pueda ser el de Joana Macy, cuyo libro de 2012 con Chris Johnstone, Esperanza activa [ Active Hope], se subtitula acertadamente Cmo hacer frente al desastre en el que nos encontramos sin volverse loco.

Qu mejor manera, entonces, de establecer un vnculo entre la esperanza en este sentido y la revolucin por la justicia climtica con la que sueo, que echar un vistazo a la larga cita inicial de Rebecca Solnit de un artculo que escrib el Da de Ao Nuevo de 2015?

Mi ttulo -Ao cero para la justicia climtica- no es original. Como en muchas cosas radicales, Rebecca Solnit ya ha dado expresin a alguno de mis pensamientos ms profundos en palabras tan relevantes hoy como lo eran cuando las escribi hace varios aos:

Piensa en 2013 [lee ahora 2017] como el Ao Cero en la batalla por el cambio climtico, aquella en la que vamos a ganar a lo grande o perder an ms a lo grande Los regalos que ya has recibido en 2012 [o en 2016] incluyen una lucha por el destino de la Tierra. Esto probablemente no es exactamente lo que habas pedido y ojal fuese de otra manera, pero hacer un buen trabajo, ser necesario, tener algo que dar: estos son los verdaderos regalos. Y al menos tenemos una lucha ante nosotros, no solo fatalidad y desesperacin

Si te preocupas por los nios, la salud, la pobreza, los campesinos, los alimentos, el hambre o la economa, en realidad no tienes otra opcin que preocuparte por el cambio climtico. Las razones para actuar pueden ser sombras, pero la lucha es un regalo y un honor. Lo que te dar a cambio es sentido, propsito, esperanza, lo mejor de ti, alguna compaa realmente buena y la satisfaccin de formar parte de las victorias que tambin llegarn. Pero lo que significa la palabra victoria es necesario imaginarlo a una escala completamente nueva a medida que las noticias empeoran

Esta es, entre otras cosas, una guerra de la imaginacin: quienes se benefician del carbono y sus polticos esperan que no unas los puntos, o imagines los distintos futuros que podramos construir o que ellos podran destruir, o darse cuenta de las formas notablemente hermosas y complejas con las que el mundo natural ha trabajado en nuestro beneficio y estn siendo ahora saboteadas, o descubrir tu voz y tu conciencia, o incluso dibujar lo diferente que podra ser todo, lo diferente que debe ser.

Ellos ya estn en guerra contra el bienestar de nuestra Tierra. Su avaricia no tiene lmites, su imaginacin nada ms que lmites. Contraataca. Tienes el poder. Es uno de tus regalos.

2014 fue el ao ms caliente en la historia registrada, seguido por 2015 y luego 2016. Ahora aqu estamos, en 2017. El futuro est justo a la vuelta de la esquina. Piensa en este ao como el ao cero de esa dcada crucial en la que nuestro futuro se pondr en marcha, para bien o para mal.

Especialmente en las horas oscuras despus de que la intil administracin Trump sacase a los Estados Unidos del tibio Acuerdo de Pars, tenemos que basarnos en nuestros propios recursos. Sin duda la esperanza se encontrar en las mochilas de los radicales por la justicia climtica, junto a sus amigos y camaradas el amor, la imaginacin radical y nuestros sueos de justicia. Juntos, nos ofrecen todo un vocabulario de posibilidades.

Y de los muchos futuros posibles, cul construiremos? El mundo que queremos y los futuros que debemos tener, no se pueden construir sin esta bolsa de trucos.

***

Y as, me despierto por la maana y doy un paso fuera,

y respiro profundamente y (el aire) me coloca,

y grito a pleno pulmn:

QU PASA?

Y lo intento, oh Dios mo, de verdad que lo intento,

lo intento todo el rato, en este manicomio.

Y rezo, oh Dios mo, de verdad que rezo,

rezo cada da, por que ocurra una revolucin.

Veinticinco aos, y mi vida est parada,

intentando juntar esa gran montaa de esperanza,

para (conseguir) un destino

Texto original en ingls: http://www.resilience.org/stories/2017-06-08/climate-change-hope-and-revolution-notes-for-dark-and-gloomy-times/

Traducido por Carlos Valmaseda

Fuente: https://derrotaynavegacion.wordpress.com/2017/07/05/cambio-climatico-esperanza-y-revolucion-notas-para-tiempos-oscuros-y-sombrios/