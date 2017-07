Sobre las energas internas, el fortalecimiento del cuerpo y la homeopata (y V)

(El neohumanismo cientfico espaol). La coincidencia ms asombrosa entre el ao en curso [1998] y el de 1898 es el que ambos terminan en 98 y, por si fuera poco, el que haya pasado entre ellos exactamente un siglo. Resulta prcticamente inimaginable que semejante coincidencia, capaz de desafiar cualquier clculo de probabilidades pudiese deberse a un puro azar. Ha sido, por lo tanto, una laguna lamentable en la gran tradicin de la racionalidad histrica el haber desatendido hasta hoy hechos as, sin tratar de encontrar algn significado por muy oculto que a primera vista pudiera parecer. Este es el fundamento cientfico, more mathematico, del que ya empieza a conocerse bajo el nombre de mtodo histrico efemeridiano. Rafael Snchez Ferlosio, La hija de la guerra y la madre de la patria, pp.133-134.

Estbamos en el siguiente tema. Enric Llopis, un incansable activista y colaborador de rebelin y El Viejo Topo, public el pasado 28 de abril una nota sobre el mdico nutricionista Francisco Mata, a raz de la participacin de ste en las Jornadas Anarcosindicalistas de la CGT-Valencia. El ttulo de su intervencin: La nutricin, una poltica de la vida cotidiana [1]. Estamos comentando este paso: defiende [Mata] la homeopata como un sistema curativo en el que se subrayan las fuerzas energticas del cuerpo humano; intentas encontrar un remedio que acompae a tus energas internas, para que el cuerpo se fortalezca y pueda curarse a s mismo, explica el facultativo. El mismo, Mata, nos recuerda Llopis, estudi hace una dcada un mster para mdicos, farmacuticos y veterinarios impartido por la academia mdica homeoptica en colaboracin con la Universitat de Barcelona.

La idea de la homeopata, coment anteriormente [2], es de Hahnemann, un mdico alemn del siglo XVIII. Desde el punto de vista de su fundamento cientfico, la homeopata tiene escaso o nulo valor; otra cosa distinta, y probablemente verdadera, es que pueda curar, en algunas ocasiones y en determinadas enfermedades, por sugestin.

Nos habamos quedado aqu [3].

1. En homeopata, en la prctica homeoptica, nunca se llega a suministrar nada, aparte de agua, en las diluciones que se le administran al paciente? En general, como se ha dicho, no, aunque en algunos casos las diluciones todava conservan algunas cantidades nfimas del producto originario.

Pero entonces, se dir, en el caso que comentamos, no llegaramos a superar el nmero de Avogrado, y por tanto estaramos suministrando molculas de la sustancia al paciente? S, pero en cantidades tan minsculas que no pueden tener ningn efecto. Ninguno.

2. Por lo dems, hay que aceptarlo, la comunidad homeoptica no es un grupo homogneo con una identidad total de criterios. Como en toda actividad humana hay diversas corrientes, opiniones, tendencias, etc. Existen diversas escuelas homeopticas con criterios propios, si bien el concepto fundamental el simila similibus curantur y las diluciones es compartido.

3. Una prctica mdica adecuada podra ser la siguiente: cuando se conoce un medicamento seguro, se receta si es necesario. Con las novedades hay que ir con mucho cuidado. Hasta que no llevan varios aos de clnica, sostiene Eduard Rodrguez Farr, y, sobre todo, con estudios hospitalarios a sus espaldas durante largos aos, lo mejor es ser precavido: hay que ir con mucho cuidado en medicina general.

El mdico homepata, en estas cosas, hay que admitirlo, no hay duda sobre ello, puede ser un buen clnico. Puede serlo, por supuesto que s. Pensemos que en la clnica falla o falta mucha ciencia. Aqu, en nuestros pases, todava no se ha incorporado el sistema escandinavo que recomienda a los mdicos hacer una tesis doctoral, lo que los anglosajones llaman el PhD, el Doctor of Philosophy, que exige hacer experimentos y establecer el mtodo cientfico.

4. En medicina, el mtodo cientfico escasea relativamente en muchos sectores, y el homepata lo que tiene, en algunas ocasiones que no son siempre, es eso, buen ojo clnico. Y eso, desde luego, vale la pena insistir, es muy importante.

Si el mdico homepata se mantiene en estas coordenadas, no hay problema. Ninguno. La situacin es parecida, no digo idntica, a los xitos que tienen el curandero, que tambin los tienen, no hay que negarlo.

5. Sobre el punto anterior: hay curanderos que tienen xitos mdicos importantes, en su prctica, sin duda. Si eres un buen curandero, puedes tener xitos. Un ejemplo de ERF:

Conoc a un mdico que se forr haciendo de curandero, no de mdico. Cuando le llevaron a los tribunales, que le llevaron, no pudieron acusarle de nada; esgrimi que era licenciado en Medicina. En Sans, en Barcelona, hace muchos aos. Si eres capaz de situarte en un nivel educativo bsico sin grandes cultismos, en el que puedes establecer una buena relacin de comunicacin con las personas, si tienes carisma, vas a tener resultados muy buenos. Casi es igual lo que recetes. La gracia, en estos casos, lo admisible si quieres, lo que sera correcto desde el punto de vista de la prctica mdica, no desde la perspectiva de la ciencia, es que el mdico homepata, igual que el curandero, sepan hasta dnde pueden llegar.

Si, por ejemplo, estamos viendo un tumor, debemos poner inmediatamente a la persona afectada en manos del onclogo. Sin dudarlo. El buen homepata, tambin los hay como antes hemos comentado, obra as, sabe hacerlo. Conoce muy bien los lmites de su disciplina. Esto es muy importante, no da gato por liebre. No obra mal.

6. Pero no todos actan de este modo, no todos tienen la prudencia como virtud destacada y los lmites de su prctica como norma. No todos y ah est el problema.

Hace aos, aqu en Barcelona y en otras ciudades tambin, de nuevo es ERF quien habla, haba un grupo de homepatas, y de otros colectivos que decan ser de medicinas que ellos mismos llamaban alternativas (no slo son alternativos los homepatas; alternativo era un trmino muy extendido ya entonces y an ms actualmente), estos grupos defendan que el cncer haba que curarlo con contacto espiritual, ponindose en grupo, apoyndose en el colectivo, religndose, porque todo tratamiento, lo mismo que afirman los negacionistas, lo mismo que dicen los que afirman o afirmaban que el SIDA es un invento, porque todo tratamiento contra el cncer, aseguraban, agravaba la enfermedad.

Aqu, en Espaa, en Barcelona, hace algunos aos hubo un grupo que consigui convencer a mucha gente desesperada. Algunas amigas y admiradas por muchos de nosotros.

7. En cuanto a la homeopata, de nuevo es ERF quien habla, as lo dije en un informe que hice para la Unin Europea, lo que puede hacer en muchos o cuanto menos en algunos casos es, djamelo decir en ingls, harming by omission, hacer dao por omisin.

Ejemplo: si se tiene una pleuresa, una tuberculosis, una neumona o un cncer, la omisin del tratamiento adecuado va a resultar fatal, muy cara, la persona afectada. Si se tiene una diarrea, un dolor de estmago leve, una afeccin banal que se te va a curar espontneamente, no pasa entonces gran cosa. Tomamos algo que no hace nada pero que, en principio, no perjudica. Por qu? Por que no hace nada, no te perjudica.

Con esta medicacin habra que poner comillas-, como comentbamos antes, no tomas nada de hecho. No tiene, no puede tener ningn efecto secundario. Toda medicacin efectiva tiene siempre efectos secundarios; en algunos grupos de poblacin, con sensibilidad mayor al frmaco, ms que en otros. Este es otro tema. Pero todo tratamiento mdico puede tener efectos secundarios. Aqu, en el caso de la homeopata, el dao es por omisin. La teraputica, dao no va a hacer, mientras se sepa centrar o limitar en mbitos donde la enfermedad va a curar espontneamente. Los mdicos clsicos, cuando todo se deca y escriba en latn, le llamaban la vis medicatrix naturae, la fuerza curativa de la naturaleza. Muchas enfermedades se curan espontneamente; las de cada da. Ahora bien, a partir de ciertos lmites, eso ya no basta. Si t tienes que tratar una persona diabtica, el camino de la curacin natural no puedes ni debes transitarlo Puedo contar una ancdota personal?

Podemos dejarlo en este punto. Tal vez sea suficiente para advertir sobre tratamientos homeopticos, miradas alternativas, supuestas energas internas y el fortalecimiento de nuestro cuerpo.

Notas:

(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225959

(2) Sobre las energas internas, el fortalecimiento del cuerpo y la homeopata (I) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226141 . Tambin: Sobre las energas internas, el fortalecimiento del cuerpo y la homeopata (II) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226769 y Sobre las energas internas, el fortalecimiento del cuerpo y la homeopata (III) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227649

(3) Tomo pie de nuevo en el IV capitulo de Eduard Rodrguez Farr y SLA, Ciencia en el gora, Vilassar de mar (Barcelona), El Viejo Topo, 2012.