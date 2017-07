6 de julio, natalicio de Frida Khalo

"Frida. Alas pa' volar"

Editorial Sudestada

"Las dos Fridas" (1939. Coleccin del Museo de Arte Moderno.

Apenas comparable con sus pinturas, no existe otro registro de mayor intimidad que sus diarios de anotaciones. Comenz con el ejercicio de escribir y dibujar en aquellos cuadernos de tapa dura desde 1944 hasta el da de su muerte, como un nuevo recurso para conversar con la angustia y con la muerte, sus verdaderas interlocutoras en ese dilogo gris. Pero tambin era un espacio para persistir en la gimnasia del juego y la dispersin. Por esa razn, su diario carece de un objetivo concreto o de un orden previo: all anota, por ejemplo, palabras sueltas, sin relacin entre s, porque le gustaba la sonoridad de su pronunciacin (mirasol, siniestros azules, amor amarillo, zumbido), alternadas con declaraciones de fe poltica por el comunismo, la libertad o el propio Stalin (Viva Diego! Viva Stalin!, anota); o tambin largos poemas desgarradores donde mezcla versos con ilustraciones y deja al desnudo la profundidad del dolor generado por la ausencia de Diego (el gran protagonista de la mayora de sus pginas, por otra parte).

Diego, estoy sola, grita en una de sus pginas, pero nadie parece escucharla. Por qu le llamo mi Diego? Nunca fue ni ser mo. Es de l mismo, se explica en voz alta. Diego: nada comparable a tus manos ni nada igual al oro-verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por das y das. Eres el espejo de la noche. La luz violeta del relmpago. La humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegra es sentir brotar la vida de tu fuente-flor que la ma guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos, anota primero. Mi Diego: Espejo de la noche. Tus ojos, verdes dentro de mi carne, hondos entre nuestras manos. Todo t en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz. T te llamars Auxcromo, el que capta el color. Yo, Cromforo, la que da el color. T eres todas las combinaciones de nmeros, la vida. Mi deseo es la lnea, la forma, la sombra, el movimiento. T llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis clulas, que son mis astros y va a las tuyas, que son mi luz. Era sed de muchos aos retenida en nuestro cuerpo. Palabras encadenadas que no pudimos decir sino en los labios del sueo. Todo lo rodeaba el milagro vegetal del paisaje de tu cuerpo. Sobre tu forma, a mi tacto respondieron las pestaas de las flores, los rumores de los ros. Todas las frutas haba en el jugo de tus labios, la sangre de la granada, el tramonto del mamey y la pia acrisolada. Te oprim contra mi pecho y el prodigio de tu forma penetr en toda mi sangre por la yema de mis dedos. Olor a esencia de roble, a recuerdo de nogal, a verde aliento de fresno. Horizontes y paisajes, que recorr con el beso. Un olvido de palabras formar el idioma exacto para entender las miradas de nuestros ojos cerrados. Ests presente, intangible y eres todo el universo que formo en el espacio de mi cuarto. Tu ausencia brota temblando en el ruido del reloj; en el pulso de la luz; respiras por el espejo. Desde ti hasta mis manos, recorro todo tu cuerpo, y estoy contigo un minuto y estoy conmigo un momento. Y mi sangre es el milagro que va en las venas del aire de mi corazn al tuyo, apunta pginas adelante.

Carlos Fuentes se pregunta si el dolor puede compartirse Est claro que Frida lo logra: lo transmite de un modo carnal, lo ofrenda en esas pginas en carne viva, sin filtros ni reparos literarios. Yo soy la desintegracin, escribe ella, y abre la puerta a su propio dolor sin artificio, sin caer nunca en la autocompasin ni en el grotesco edulcorado: el dolor de Frida se nos hace real, lo sentimos cuando vemos sus pinturas o cuando avanzamos en la lectura de su diario. Pero a Frida le gusta confundir las cartas, por eso disfruta del humor y del juego, porque con ellos entra y sale de la habitacin del dolor cuando quiere, y en ocasiones nos deja a nosotros encerrados en aquella pieza oscura y sin ventanas. No es complicado imaginar la risa burlona de Frida cuando esto sucede. Despus de todo, no hay otra manera de atravesar la vida que no sea evitando tomrsela en serio, que no sea jugando con ella.

Cuando dibuja tambin est jugando: a partir de apoyar su lapicera en la hoja, de esa gota de tinta que se expande, nace una mancha. Esa mancha es el impulso del dibujo, el primer escaln que va llevando a Frida (la mancha es la que determina el viaje de la mano, y no al revs) a disear una imagen, a veces figurativo y a veces abstracto: Quin dira que las manchas viven y ayudan a vivir? Tinta, sangre, olor. No s qu tinta usara que quiere dejar su huella en tal forma. Respeto su instancia y har cuanto pueda por huir de mi mundo Mundos entintados, tierra libre y ma. Soles lejanos que me llaman, porque formo parte de su ncleo. Tonteras. Qu hara sin el absurdo y lo fugaz?, anot sobre esos juegos. Mscaras imposibles, figuras incompletas, perfiles humanos y bestiales, como por ejemplo, el Ojosaurio, otra criatura parida en uno de esos ejercicios autmatas con la tinta y el papel: Animal antiguo, que qued muerto para encadenar las ciencias. Mira hacia arriba y no tiene nombre. Le pondremos uno: el horrendo Ojosaurio!, escribe y dibuja un monstruo que parece salido de la mitologa azteca.

Varias pginas del diario han sido arrancadas. Quiz para evitar dejar huellas de amores clandestinos, o tal vez porque algunos de sus dibujos eran obsequiados a amigos y compaeros que pasaban por su vida y se llevaban un pedazo de su arte. Esa condicin de registro incompleto potencia al diario como elemento para acercarse a los silencios de Frida, a los traumas que no dibuja o que no desea que sean divulgados. Esas pginas ausentes son otro gran misterio Como lo son tambin algunos poemas esparcidos, sin destinatario evidente. A quin estn dedicados esos versos terribles, desgarradores, que florecen en su diario? A Diego, una vez ms? Tal vez a nadie. Tal vez a ella misma: T lo entiendes todo. La unin definitiva. Sufres, gozas, amas, rabias, besas, res. Nacemos para lo mismo. Querer descubrir y amar lo descubierto, oculto. Con el dolor de siempre perderlo. Eres bello, tu belleza yo te la doy. Suave en tu enorme tristeza. Amargura simple. Arma contra todo lo que no te libera, rebelin contra todo lo que te encadena. Te amas, quireme como centro, yo como a ti. No lograr ms que un recuerdo prodigioso de que pasaste por mi vida dejando joyas que no recoger sino cuando te hayas ido. No hay distancia. Hay tiempo, yeme acarciame con lo que busques y con lo encontrado. Me voy a ti y a m, como toda la cancin mirada.

http://www.revistasudestada.com.ar//2/frida-alas-pa-volar/