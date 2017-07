Trump el impredecible, furioso ante la impredecibilidad norcoreana

El 4 de julio, coincidiendo con el Da de la Independencia de los Estados Unidos, el gobierno de la Repblica Popular Democrtica de Corea decidi nuevamente lanzar un misil balstico, esta vez de alcance intercontinental. Segn expertos norteamericanos, el cohete, denominado Hwasong-14, pudiera alcanzar el estado de Alaska. Los medios oficiales norcoreanos, por su parte, afirman con orgullo que pudiera golpear a cualquier lugar del planeta.Ante tamaa ofensa, fiel al estilo que ha impuesto para dirigir los rumbos de la principal potencia del planeta, el presidente Donald Trump rpidamente acudi a su Twitter y trin: Corea del Norte acaba de lanzar otro misil. Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida? Es difcil creer que Corea del Sur y Japn seguirn aguantando esto por mucho tiempo. Quizs China tome una medida fuerte con Corea del Norte y ponga fin a este sinsentido de una vez por todas!Prefiero evitar cualquier opinin sobre este tipo de desahogo emocional ciberespacial. En cambio, s me interesa hacer notar que la condena internacional al lanzamiento del misil norcoreano, liderada por los Estados Unidos y respaldada por un coro de autoridades de otros pases y organismos internacionales, parecera basarse en el curioso criterio de que hay naciones que tienen el derecho de lanzar cohetes y bombas a diestra y siniestra, y otras que no, aunque el objetivo evidente sea evitar una agresin militar externa.Con independencia de cualquier opinin que se pueda tener sobre Corea del Norte y las acciones desarrolladas por su gobierno, es preciso reconocer que sus dirigentes tienen una conciencia clara de la amenaza existencial que enfrentan por parte de los Estados Unidos, la superpotencia mundial, armada hasta los dientes y con una presencia militar masiva en la pennsula coreana. Y la nica que ha utilizado el arma atmica contra la poblacin civil de otra nacin, coincidentemente tambin asitica.En tal sentido, las autoridades norcoreanas parecieran seguir a pie juntillas los consejos contenidos en los mejores manuales acadmicos sobre la poltica internacional, predominantemente norteamericanos. Las relaciones internacionales siguen siendo un sistema esencialmente anrquico, al no existir una autoridad mundial por encima de los Estados que pueda garantizar o imponer la paz y la seguridad internacionales de manera imparcial. Por tanto, la seguridad y la defensa de una nacin solo puede garantizarse mediante recursos y esfuerzos propios, principalmente en el mbito militar, o mediante alianzas externas de verdad, con compromiso militar (no las llamadas alianzas estratgicas sobre el papel que abundan hoy alrededor del mundo).Imagino un tweet de Kim Jong-un dirigido a Donald Trump: Remember Libya and Iraq? I really do.Roberto M. Yepe: Coordinador acadmico de la Red Cubana de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales (RedInt). Las opiniones incluidas en este comentario son de carcter estrictamente personal.

