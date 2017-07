Convocan una huelga y paros parciales entre el 6 y el 9 de julio en Barcelona y manifestaciones en Madrid y Valencia

Repartidores de Deliveroo contra la explotacin de la economa colaborativa

Las pegatinas y reivindicaciones de la plataforma Riders por Derechos pueden visualizarse en las calles y por las redes sociales. Deliveroo esclaviza: porque da horas de trabajo a los repartidores, pero si estos se lesionan, enferman o si a la empresa le conviene, se quedan sin horas y sin cobrar. Deliveroo manipula: porque menciona la economa colaborativa, pero ningunea la libertad de los trabajadores e impone sus condiciones. Fundada en 2013 en Londres, donde tiene su delegacin central y con extensin en 12 pases, la compaa Deliveroo se define como una startup (empresa emergente) digital en boga, dedicada a la entrega de comida a domicilio. Tus restaurantes favoritos, directos a tu puerta. A los trabajadores les dicen que son libres para elegir cundo reparten, y que para la tarea slo necesitan un smarthpone, darse de alta como autnomo (o ya serlo al entrar en la empresa), bicicleta o motocicleta y un Iphone 4S o Android 4.1. Proponen ingresos atractivos; las propinas son ntegras para ti.

Deliveroo cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, que suman cerca de mil repartidores. Los trabajadores ya realizaron una huelga el dos de julio, y en Barcelona la plataforma Riders por Derechos ha convocado la segunda de 48 horas- el ocho y nueve de julio, adems de paros parciales durante los dos das anteriores. En Madrid y Valencia se han convocado manifestaciones de apoyo a la huelga de Barcelona, con las cuatro reivindicaciones bsicas de la plataforma: que la empresa garantice al menos 20 horas semanales al repartidor que as lo quiera; que tambin garantice el cobro por hora equivalente a la entrega de dos pedidos (la compaa pretende en el nuevo contrato- dejar de pagar de este modo, para hacerlo slo por pedido entregado); un seguro de todo riesgo para los trabajadores; y la readmisin de los despedidos o represaliados por la huelga del dos de julio (entre 15 y 20 personas). Adems, el cinco de julio la plataforma present una denuncia contra la empresa ante la inspeccin de trabajo en Barcelona. En el estado espaol podra haber, segn la Unin de Profesionales y Trabajadores Autnomos, 240.000 falsos autnomos (trabajadores con una vinculacin a la empresa similar a la de un empleado por cuenta ajena).

Jos Manuel Gonzlez, de 24 aos, ha trabajado durante un ao para Deliveroo en Valencia, donde entr en junio de 2016 y pagaba una cuota como autnomo de 190 euros. Termin quemado por diferentes motivos. La empresa es realmente una aplicacin informtica; t ofreces la disponibilidad de turnos para la semana siguiente, entonces ellos realizan la planificacin; pero despus el plan puede estar sujeto a cambios sin consulta previa a los trabajadores; hay casos en que esto ocurre. Todo opera segn las necesidades de la compaa, adems con la posibilidad de que se penalice al repartidor si no est disponible. Por ejemplo, no asignndole horas de trabajo. Cuenta que la Inspeccin de Trabajo en Valencia se dirigi a una decena de trabajadores de Deliveroo al detectar cosas extraas; estos le facilitaron la informacin. Pero la compaa se ratifica siempre en su versin: las bondades del trabajo flexible, las ventajas para combinar empleo y estudios; o la libertad del repartidor a la hora de asumir los pedidos.

El problema es el nuevo contrato, lamenta Daniel Guerrero, de 26 aos, repartidor en bicicleta que trabaja para Deliveroo desde el pasado quince de marzo. Destaca que ya hay personas trabando con el nuevo contrato propuesto por la compaa cobro por pedido realizado-, que se pretende frenar. l mismo lo ha firmado, aunque no est de acuerdo, pero necesita un trabajo. Seala algunas de las reivindicaciones consideradas secundarias: que los repartidores dejen de cobrar cantidades diferentes segn la ciudad de que se trate, de modo que se equiparen a la remuneracin ms alta (Madrid, 4,50 euros por pedido); asimismo piden el pago de pluses por lluvia. Denuncia la escalada de represalias: como las sufridas por el portavoz de Riders por Derechos de Barcelona, Eve Llagostera, a quien la empresa despidi por librar los pedidos en supuesto estado de embriaguez; sus compaeros atribuyen el despido, sin embargo, a la participacin en las movilizaciones; y el caso de otro compaero, Vctor Snchez, portavoz de la Plataforma en Valencia, despedido tras la rueda de prensa en la que se present el colectivo. Los compaeros invitan a consultar las ratios de rendimiento de Snchez, con las que se desmiente cualquier incumplimiento de horarios y rechazo de pedidos. Otro caso difundido es de Laura, miembro del comit de huelga en Madrid y despedida por la empresa.

Daniel Guerrero lleva menos de cuatro meses en Deliveroo, pero el tiempo se acelera. Advierte de la situacin de compaeros que no han suscrito el contrato con las nuevas condiciones: la empresa les llama por telfono, enva correos electrnicos o SMS para resolver supuestas dudas. A l tambin le sugirieron que firmara, porque era la mejor manera de continuar trabajando. No te dejan opcin. En el da a da, resulta habitual la presin para que los pedidos se entreguen con mayor velocidad. La noche anterior a la presente entrevista, cuando se ocupaba de una de las comandas, recibi a los 15 minutos el siguiente mensaje por Telegram: Hola, tienes algn problema en el trayecto al restaurante en el que te podamos ayudar? En otras ocasiones el aviso se produce a los ocho minutos, incluso a los cinco. Y siempre te tienen localizado por el GPS. Sin embargo, ante una reciente incidencia, estuvo treinta minutos a la espera de que el soporte informtico se la resolviera. Adems la aplicacin informtica con la que trabaja el repartidor falla continuamente.

Cuando ingres en Deliveroo, tuvo que pagar al igual que sus compaeros una fianza por las cajas de reparto y las bolsas trmicas que facilita la empresa. Otra de las crticas consiste en que sea la compaa quien emita las facturas, y no el trabajador autnomo. La consecuencia, explica Guerrero, es que ninguna de las facturaciones que la empresa le ha realizado desde abril (dos al mes) sea correcta. Adems, Jos Manuel Gonzlez se queja de la mala organizacin y el nulo apoyo de la empresa a los repartidores. No tienes un contacto personal, sino nicamente un correo electrnico y una aplicacin informtica, resume a partir de su experiencia en Deliveroo. Daniel Guerrero ratifica las afirmaciones de su compaero: El telfono nunca te lo cogen; hay ejemplos de cincuenta llamadas sin respuesta en un da. As las cosas, la tabla reivindicativa de los repartidores plantea cuatro puntos ntidos. Uno de ellos, la remuneracin de la hora de trabajo equivalente al pago de dos pedidos, se ha estado cumpliendo, pero la compaa no ha satisfecho en todos los casos la jornada mnima de 20 horas semanales; y ello, a pesar de las promesas que haca en la entrevista previa y durante la firma del contrato, eso s, nunca por escrito, subraya Gonzlez.

Pese a las denuncias de los repartidores, la empresa ofrece una imagen optimista en su pgina Web. Asegura buscar a restaurantes para que se unan a nuestra revolucin. Un ejemplo de economa colaborativa que permitir a los hosteleros llegar a ms clientes que nunca. Y a los consumidores, encargar comida excelente cualquier da de la semana, entre las 12,00 y las 24,00 horas. En un artculo publicado en el peridico digital Pblico en noviembre de 2016, el catedrtico de Ciencias Polticas y Sociales, Vicen Navarro, caracterizaba la economa colaborativa como una consecuencia del dominio del pensamiento neoliberal en el rea de la provisin de servicios. Navarro se centra en las compaas Uber (que compite con el sector del taxi) y Airbnb (plataforma que pone en contacto a propietarios de pisos -o inquilinos- con demandantes de una vivienda). La clave, a juicio del catedrtico, radica en que se sustituye la relacin del empresario con el colectivo de trabajadores, que cuentan con sindicatos que negocian las condiciones laborales; por la del capitalista que negocia individualmente con cada empleado.

La Plataforma Riders por Derechos de Barcelona toma impulso para la prxima huelga en el precedente britnico. En el verano de 2016, tras una semana de paro, los riders de Londres tumbaron el nuevo contrato que planteaba Deliveroo. Al igual que actualmente en el estado espaol, la compaa pretenda pasar de siete libras la hora a 3,75 libras por pedido y sin el abono de mnimo alguno. Se denunciaron amenazas de despido, aunque la empresa argument que slo se trataba de un ensayo. Finalmente los trabajadores volvieron al trabajo, sin que se produjeran represalias.

Actualmente en pleno conflicto, a los obreros de Deliveroo en el estado espaol se les controla la aceptacin de pedidos, la asistencia en las franjas de reparto acordados, el tiempo medio desde que entra el pedido hasta que finaliza y la disponibilidad en las franjas de reparto de alta demanda. El caso de Daniel Guerrero no es de los habituales. Supera las 50-55 horas semanales repartiendo, incluidos los fines de semana y por la noche tericamente hasta las 24,00 horas. Le quedan cerca de mil euros netos al mes, de donde ha de abonar ms de 300 euros de la cuota de autnomo. Ms comn es el ejemplo de Jos Manuel Gonzlez. Por laborar 28 horas a la semana (tambin incluidos los sbados, domingos y en horarios nocturnos) perciba 350 euros netos mensuales, descontados las retenciones del IRPF, la cuota de autnomo y el IVA. Pero hay compaeros que trabajan cinco o seis horas a la semana, y no tienen siquiera para los pagos del rgimen de autnomo; han de buscarse otros empleos, coinciden.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.