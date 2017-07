Kutxabank a Bolsa: Tambin lo decide el PP?

De Guindos (PP) ha afirmado que Kutxabank tendr que salir sin duda a Bolsa. Las cosas se despejan un poco ms. De Guindos defiende el acierto del rescate bancario espaol ocultando que minti cuando dijo que no costara nada porque se iba a devolver todo el dinero pblico entregado. Pues bien, ahora sabemos que nos ha costado 60.000 millones de euros. No pasa nada; total, el desaguisado provocado por unos sinvergenzas que se ampararon en gobiernos y en el Banco de Espaa lo pagamos a escote.Tras el fiasco del Banco Popular -y el nulo rigor de los tests a la Banca que aseguraban que todo estaba bien- De Guindos dice que quedan cosas por hacer en el sistema financiero espaol y otorga a Kutxabank un papel importante en la recomposicin del mapa bancario espaol para que sea un jugador importante. Eso de ser importante en Espaa mola a una parte de la clase poltica vasca. El PP quiere que Kutxabank participe en algunas operaciones laterales que an quedan por hacer en el sistema financiero espaol y pone como ejemplo, valorndola positivamente, la absorcin por Kutxabank de CajaSur, ocultando que fue para la entidad vasca una operacin ruinosa en la que ha perdido ms de mil millones de euros.Es conveniente repasar la hemeroteca para comprobar cmo y desde cundo se nos ha mentido. Algunos tenan en la cabeza la privatizacin de Kutxabank desde el principio y han dado todos los pasos para llegar a ese objetivo.La integracin de las cajas, nos dijeron, tena por objeto ganar msculo financiero para facilitar crdito a la economa real y, ahora, el diputado general de Bizkaia -ante la escasez de ese crdito- se inventa unos fondos para favorecer la inversin. En realidad, el objetivo de esos fondos no es otro que otorgar beneficios fiscales a quienes tienen dinero. La bancarizacin de las Cajas se explic diciendo que no pondra en cuestin la titularidad pblica de las entidades y vamos viendo que tampoco ser as Van pasando las fechas y cada vez es ms evidente que Kutxabank se parece ms al Banco de Santander que a las liquidadas cajas de ahorros. Se parece en todo: en la prioridad por la banca comercial, en el cierre de oficinas, en la presin a sus trabajadores y trabajadoras, en la destruccin de empleo (1.800 empleos menos desde que se realiz la bancarizacin), en el uso y abuso de contratacin precaria, en el fraude en la contratacin y utilizacin de empresas de servicios, la creacin de dobles escalas salarialesUn dato que muestra la buena gestin de la actual direccin: si en 2011 la suma de los gastos de personal entre las tres Cajas (BBK, Vital y Kutxa) era de 424 millones de euros, en 2016 pas a ser de 330 millones, una reduccin de 94 millones, casi un 22% de reduccin en costes de personal, bsicamente como consecuencia de la destruccin de empleo y de la sustitucin de empleo digno por precario. A eso De Guindos y los responsables de Kutxabank le llaman buena gestin.Antes de que sea demasiado tarde hay que oponerse con rotundidad a que un patrimonio de todos y todas pase definitivamente a manos privadas. Hay que exigir a quienes prometieron que eso no iba a suceder que cumplan su palabra.

