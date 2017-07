El hombre de Trump con un plan para suprimir votos a nivel nacional

Democracy Now!

El presidente Donald Trump sigue sin asumir que perdi el voto popular contra Hillary Clinton en las ltimas elecciones. Perdi por una diferencia abrumadora de 2.800.000 votos, pero gan el Colegio Electoral y, por ende, la presidencia. Aun as, ha declarado en varias ocasiones que entre tres y cinco millones de personas votaron de forma ilegal por Hillary Clinton. Esta cifra, de ser cierta, querra decir que tambin habra ganado el voto popular. El problema es que no es cierta. Entonces, para respaldar sus declaraciones fantasiosas, Trump anunci el 11 de mayo que iba a lanzar la Comisin Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral para investigar el fraude electoral. Como vicepresidente de la comisin nombr al polmico secretario de Estado de Kansas Kris Kobach, un feroz opositor de la comunidad inmigrante.

El 28 de junio, Kobach envi una solicitud a los 50 estados y al Distrito de Columbia de Estados Unidos con un amplio pedido de informacin personal sobre cada votante del pas. Los datos requeridos incluan detalles como nombre, direccin, nmero de Seguro Social, afiliacin partidaria, y ms. La respuesta fue rpida y bipartidista: 44 estados y el Distrito de Columbia se negaron parcial o totalmente a entregar los datos. El secretario de Estado republicano de Mississippi, Delbert Hosemann, respondi que Kobach poda tirarse al golfo de Mxico, y sugiri que Mississippi sera un buen lugar desde donde dar el salto.

El secretario de Estado de California, el demcrata Alex Padilla, dijo: No voy a brindar informacin delicada de los votantes a una comisin que ya ha determinado incorrectamente que millones de californianos votaron ilegalmente. La participacin de California solo servira para legitimar las acusaciones falsas y ya desacreditadas de fraude electoral esgrimidas por el presidente, el vicepresidente y el seor Kobach. El mismo Kobach no ha cumplido plenamente con su propia peticin. En una entrevista, admiti: En Kansas, el nmero de Seguro Social no est disponible de forma pblica.

Lo que es ms preocupante para los activistas por el derecho al voto y los derechos civiles es el potencial que tiene esta comisin para aumentar e institucionalizar la supresin de votantes del padrn, que ha sido durante mucho tiempo fundamental para la estrategia electoral republicana. En el otoo de 1980, Paul Weyrich, activista conservador republicano que fund instituciones de derecha como la Fundacin Heritage, la organizacin Mayora Moral y el Comit de Intercambio Legislativo Estadounidense, expres durante una conferencia en Dallas: No quiero que voten todos. Las elecciones no se ganan con una mayora de personas, nunca fue as desde el principio de nuestro pas, y no es as ahora. De hecho, nuestra influencia en las elecciones, con toda franqueza, aumenta a medida que disminuye la poblacin votante.

Pensemos en Kris Kobach como el Paul Weyrich de nuestro tiempo. La ACLU ha demandado a Kobach cuatro veces por supresin de votantes y gan todos los casos, escribi la Unin Estadounidense por las Libertades Civiles ( ACLU , por su sigla en ingls) sobre la nueva comisin electoral de Trump. El problema que tenemos en este pas no es el fraude electoral: es la supresin de votantes. Y en ese frente, Kobach es el enemigo pblico nmero uno. El periodista Ari Berman ha escrito sobre la supresin de votantes durante aos, y tiene un libro de su autora al respecto.

En una entrevista para Democracy Now!, Berman expres: Kobach es realmente el principal artfice de las medidas de supresin de votantes en todo el pas. Antes de ser un destacado defensor de la supresin de votantes, fue un destacado defensor de la restriccin de la inmigracin. La mayora de la gente piensa en estas dos cosas como temas aparte. Piensan en la inmigracin, y piensan en el voto. Pero lo que Kobach ha intentado hacer es combinar estos dos temas. As, primero redact todas estas leyes en contra de la inmigracin, como la SB 1070 de Arizona, conocida como presente sus papeles, con la cual la polica poda detener a cualquiera y comprobar su ciudadana bajo la sospecha razonable de que estuvieran en el pas de forma ilegal. Recorri todo el pas redactando este tipo de leyes. Luego se convirti en el secretario de Estado de Kansas y comenz a redactar leyes que atentan contra el derecho al voto. Y bsicamente lo que deca era que todas estas personas estaban en el pas ilegalmente y que estaban votando de manera ilegal tambin. As que combin su sentimiento anti-inmigrantes con polticas para restringir el derecho al voto.

El Comit de Abogados Defensores de los Derechos Civiles Bajo la Ley ha presentado una demanda judicial contra Kobach en virtud de la Ley Hatch. Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del grupo, dijo en una entrevista para Democracy Now!: Esta es una ley que fue aprobada por el Congreso en 1939 y prohbe a los empleados federales usar su cargo oficial del gobierno para participar en actividades polticas. Clarke nombra varios casos donde Kobach ha violado la ley. Hay 200 millones de votantes registrados en nuestro pas, y nunca hemos visto una accin semejante para rastrear y recopilar esta extensa y vasta cantidad de datos sobre las personas de nuestro pas.

El Centro de Informacin sobre Privacidad Electrnica ( EPIC , por su sigla en ingls) present una mocin de emergencia para bloquear la divulgacin de la informacin de los votantes estatales a la comisin. Este centro argument que es una violacin del derecho constitucional a la privacidad y que la mera transferencia de los datos pone en riesgo la informacin privada de todo el electorado estadounidense. S, Donald Trump perdi el voto popular en 2016. Pero si Kris Kobach y sus aliados republicanos obtienen los datos y logran suprimir electores de los padrones, Trump podra encaminarse hacia una victoria arrolladora en 2020.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/7/7/el_hombre_de_trump_con_un