Cara a cara, no con tuits

El Telgrafo

A 45 das de gobierno las diferencias son marcadas. El dilogo por un lado y la confrontacin por el otro. Nadie duda de que el expresidente Correa morir en su ley. Es ms, su nico modo de ejercer la poltica es la confrontacin, incluso con su propio sucesor. Y lo hace pblicamente, cuando en verdad le corresponda hacerlo a lo interno. Y lo que es peor, lo hace llamando a la militancia a pronunciarse o convocando a sus guerreros digitales a defenderlo.Se estila que los nuevos mandatarios tengan, al menos, cien das para gobernar con tranquilidad; para proponer su modo de ejercer el cargo; para conformar sus equipos de trabajo y encarrilar su gestin. Pero en este caso no, el exmandatario no le concedi al presidente Moreno ni 15 das. Apenas se anunci la conformacin de una comisin de transparencia y lucha contra la corrupcin emiti las primeras crticas.Acaso no es un clamor nacional la necesidad de luchar contra la corrupcin? Si ciertos hechos denunciados son solo ataques de la oposicin y los medios privados, por qu negarse a que se investigue y se desvanezcan de una vez esas denuncias? La asesora de Naciones Unidas viola nuestra soberana? Obviamente no.Estoy convencido de que la mayora de los ecuatorianos queremos que se investiguen todos los hechos de corrupcin y que se sancione a los culpables. Cunto bien le hara al pas que ningn acto de corrupcin quede en la impunidad.Nadie podr negar la gestin del expresidente Correa luego de diez aos. Es ms, estoy seguro de que con el pasar de los aos se justipreciar de mejor manera su gestin. Pero tambin es cierto que nos hered un pas temeroso; con miedos para expresar las opiniones pblicamente; un pas dividido y confrontado, con rupturas familiares y personales; con odios, rencores y amarguras enquistados, cual tumores malignos, en la sociedad.Y esos odios son los que precisamente el presidente Moreno se propone sanar. Y quiere hacerlo a travs del dilogo, de escuchar, de conversar. Y merece no solo una oportunidad, sino todo el apoyo. Los ecuatorianos somos gente de bien. Y la mayora somos honestos, decentes y queremos vivir en paz y en armona con nuestros hermanos. Queremos un pas mejor; con equidad y justicia. Por ello, estamos de acuerdo con lo propuesto por Lenn, que lo podemos resumir en dos frases: Gobernar para todos, especialmente para los ms pobres y Nada de los ciudadanos, sin los ciudadanos.Este nuevo modo de entender la gestin pblica es lo que marca las diferencias. Y el presidente Moreno merece espacio para intentarlo. Claro que causa escalofros mirarlo sentado con Dalo Bucaram o Cynthia Viteri, pero hay que escuchar a todos. Dialogar no es claudicar. Y hay que hacerlo sobre la base de principios y con lneas rojas claramente determinadas.Lo que s es evidente es la falta de informacin. Hay, sin duda, un vaco informativo. El pas, y en especial los simpatizantes de Alianza PAIS, estn acostumbrados a recibir constante y permanente informacin, orientaciones y explicaciones. Hoy no, esa ausencia informativa debe subsanarse de modo urgente. As como para la poltica se incorpor a Ricardo Patio para la informacin, debe incorporarse un vocero presidencial.Y dialogar tambin con los propios, no solo con los ajenos.Y por supuesto, tambin deben dialogar -cara a cara, no a travs de tuits- el expresidente Correa con el presidente Moreno. Les har bien, nos har bien. Ecuador saldr ganando.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/cara-a-cara-no-con-tuits