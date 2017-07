Errekaleor, el fracking y las energias renovables

Berriztu!

Cuando omos hablar del fracking por primera vez, la mayora de las personas que participaramos despus en la pelea para que esa barbaridad no se llevase adelante, tenamos una idea muy superficial de lo que es y lo que supone la actual crisis energtica. El pico del petrleo, del gas, del carbn, del uranio... eran trminos que, como mucho, nos sonaban, pero no tenamos claro cules eran sus consecuencias.

Desde un primer momento, nos pareci fundamental conocer de dnde venan lo planes para hacer fracking. Por ello, combinadas con diferentes movilizaciones, organizamos charlas en las que contamos con personas de renombre que nos explicaron los pormenores del pico del petrleo y los dems hidrocarburos y las graves consecuencias que llevan aparejadas. Nos explicaron cmo cada vez era ms difcil encontrar hidrocarburos, cmo cada vez costaba ms extraerlos y cmo, los que se extraan, eran cada vez de menor calidad.

Esto que nos explicaron lo incorporamos inmediatamente a las charlas que nosotras dbamos, ya que, tan importante como explicar qu es el fracking, nos pareca explicar el contexto energtico. Al mismo tiempo, vimos que el modelo energtico era el motor, cada vez ms grande, de un sistema depredador de recursos y destructor de vida. Todas ramos conscientes de ello anteriormente pero, el trabajo de estos ltimos aos en la lucha contra el fracking, nos ha dado una perspectiva mucho ms amplia y una comprensin del problema mucho ms profunda.

En las jornadas de energa que organizamos en 2013 y en las charlas de la Frackanpada de 2015 buscamos, adems de hacer un buen diagnstico de la situacin, dibujar salidas tratando de implicar al mayor nmero de personas y colectivos, ya que la solucin a este embrollo en el que nos han metido va a ser tarea de todas y todos. Por eso, cuando conseguimos paralizar los planes del gobierno vasco y prohibir el fracking, sabamos que no nos podamos relajar porque el problema de fondo persista: el sistema capitalista y el modelo energtico basado en combustibles fsiles segua y sigue amenazando nuestras vidas y la del planeta que habitamos.

Antes incluso de lo que preveamos, a finales del ao pasado, tuvimos que ponernos de nuevo en marcha ante los renovados planes para llenar de pozos nuestro territorio y extraer gas, esta vez, de manera convencional. Fue entonces cuando, tras una reflexin colectiva, naci Berriztu! que, adems de oponerse a seguir profundizando en la dependencia de los combustibles fsiles, tiene el objetivo de cambiar el modelo energtico y el sistema que lo promueve. Por el momento, gracias a la rpida movilizacin popular, los planes que el gobierno vasco tena para empezar a perforar en primavera de 2017 se han visto aplazados. Segn SHESA, la empresa pblica responsable, puede que el retraso sea de hasta 2 aos. En manos de todas est el que no se haga nunca.

Y qu tiene que ver todo esto con Errekaleor? Hace apenas un mes que Iberdrola, por orden del departamento de industria del gobierno vasco, cort la luz en el barrio. Ese mismo departamento de industria que promovi el fracking y ahora promueve los pozos convencionales para sacar gas no convencional. Esa misma empresa, Iberdrola, duea de Garoa, que pertenece al oligopolio energtico y que ha sido condenada por robarnos a todas y todos.

Ante este ataque a Errekaleor la respuesta popular fue ejemplar. Fue ejemplar porque Errekaleor es un proyecto colectivo que va mucho ms all de la ocupacin de unas viviendas para poder vivir. As se pudo comprobar en la manifestacin que se realiz el pasado 5 de junio, que supo integrar la respuesta al ataque con la propuesta de seguir avanzando en un nuevo modelo de vida y de sociedad que ponga el mantenimiento de la vida en el centro. Un modelo de vida sostenible, que no est basado en la explotacin ilimitada de recursos y personas.

Por eso, cuando nos hablaron de que tenan un proyecto para ser independientes energticamente, mediante energas renovables y que necesitaban ayuda no lo dudamos. Tanto Berriztu! como Fracking EZ hemos puesto nuestro granito de arena y nos gustara animar a quien todava no lo haya hecho, a participar en la campaa de crowfunding. Nos gustara acabar esta carta dando muchos nimos y un abrazo a toda la gente de Errekaleor. Guk argi daukagu! Herria bizirik nahi dugu!

