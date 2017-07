Luis Mesina: Es muy legtimo que los movimientos sociales disputen el escenario poltico

Diario Uchile

El viernes pasado en la Casa Central, la Coordinadora NO+AFP convoc a un plebiscito nacional para decidir qu se har con el sistema previsional actual, es decir, si continan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o se cambia el modelo por un sistema de reparto solidario. Adems, harn un llamado a un cacerolazo masivo el da 24 de julio.

En conversacin con Juan Pablo Crdenas, el vocero de la Coordinadora Luis Mesina, se refiri a este plebiscito y critic las propuestas presentadas por el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayora, acusando al ministro de Hacienda, Rodrigo Valds, de respaldar los intereses de los grandes grupos econmicos.

Han creado conciencia casi toda la sociedad, pero en un ao electoral yo no estoy tan seguro que la clase poltica est concientizada con este tema Qu se va a consultar en este plebiscito? Cul es la intencin?

Tiene varios objetivos, pero antes de sealarlos creo que es importante subrayar algunas cuestiones. El ministro de hacienda se ha convertido en un representante, sin ningn pudor, de los grandes grupos econmicos de este pas. Hay que decir con claridad que las AFP son un instrumento de estos conglomerados, porque ponen nuestro ahorro previsional a su disposicin, son la cara visible sobre la cual nos enfrentamos para intentar restituir un derecho fundamental.

Ac los que realmente estn manteniendo y usando todo sus recursos -medios de comunicacin y funcionarios pblicos polticos- para continuar con este sistema son los grandes grupos econmicos, como los Luksic, Matte, Agelini, Yarur, entre otros. Ellos se financian con nuestro ahorro a un costo bajsimo y terminan enriqueciendo su patrimonio de manera vergonzosa y escandalosa. Es bueno que la gente lo sepa porque aqu se miente descaradamente y de la mano del Gobierno.

Dicen: qu importante que el ahorro previsional chileno haya permitido el desarrollo del mercado de capitales. Ese es su discurso, pero el mercado de capitales es el lugar donde los grandes grupos tienen un capital, compran ese capital y lo venden despus. Lo cierto es que han sacado de nuestro ahorro la rentabilidad para expandir su negocio fuera de las fronteras, importndole muy poco lo que pasa en nuestro pas. Uno va a Colombia y se da cuenta que un grupo importante del dominio de los centros comerciales lo tienen los chilenos. En Per Ripley tiene expansiones y lo mismo ocurre con Falabella en otros pases.

Recientemente, el Ministro de Hacienda no solo defendi a las AFP en el Chile Day, sino adems cometi otra falta gravsima porque censur toda la manifestacin popular. Dijo que era injusto que los chilenos tuvieran un juicio tan crtico de este sistema previsional y eso no ha merecido hasta el momento ningn reparo de la presidenta.

De este modo, hay que decir con la suficiente responsabilidad y fuerza que la presidenta es quien privilegia a las AFP, ella es la responsable de que todo esto se mantenga. Nosotros no tenemos ninguna confianza que desde el Gobierno, desde la Nueva Mayora, vayan a venir conductas tendientes a modificar este sistema. Nada ms alejado de la realidad.

Del Partido Socialista no hablo porque qued en evidencia que son parte de la poltica de Soquimich y de toda su corrupcin, pero no es posible que el Partido Comunista valide la propuesta que ha hecho el Gobierno.

Los comunistas han planteado una poltica respecto del sistema previsional, una frmula hbrida que no tienen ninguna relacin con los sistemas de seguridad social. Yo los invito a que lean el informe del Cenda (Centro de Estudios Nacionales de desarrollo Alternativo), donde est Hugo Fazio y Manuel Riesco, dos comunistas, que estn una postura totalmente diferente.

Volvamos al tema central, por qu un plebiscito? Primero, no se est convocando dentro de la institucionalidad. El objetivo es tensionar en un ao electoral la demanda de un pueblo que se levant contra este sistema espurio, entonces vamos a exigirles a los candidatos que se pronuncien al respecto.

Queremos restituir la soberana a la voluntad popular, es decir, que despus de tantos aos, ese 62 o 64 por ciento de gente que no vota piense y tome conciencia de que ac, en este plebiscito, tiene sentido votar Por qu aqu vale el voto? Porque se pondrn dos alternativas: S ms AFP, (sistema de capitalizacin individual) o no ms AFP (sistema de reparto solidario). Con esto se ponen en tensin dos principios, el individualismo con el de la solidaridad y los chilenos tendrn que expresarse.

Como Coordinadora eso nos permite que en estos casi tres meses vayamos a las ferias y a los espacios pblicos a disputar esta ofensiva comunicacional que tienen las AFP a travs de los medios de comunicacin, partiendo por TVN, con Ricardo Solari a la cabeza. Vamos a tener que convencer a la gente para que ese viernes, sbado y domingo, se levante a votar. Nosotros creemos que ah el voto es importante porque significa luchar la restitucin de un derecho que ya habamos ganado los chilenos. Hoy somos el nico pas que tiene este sistema tan salvaje de capitalizacin individual.

Es difcil organizar un plebiscito sin el auxilio del Estado, sin una institucin como el Servel (Servicio Electoral) que incluso financia a los candidatos actuales Cmo lo har NO+AFP para que esto prospere?

Ese es el desafo ms grande que tenemos como Coordinadora. El plebiscito ser desde Magallanes hasta Arica y lo haremos con los sindicatos que forman parte de la organizacin. Este es un esfuerzo gigantesco como los de la dictadura, pero en una etapa post dictatorial. Queremos cero pesos del Estado porque no confiamos en ellos, son corruptos en general. Tampoco buscamos financiamiento del Servel. Vamos a pedir colaboracin, estamos repartiendo 100 mil cartillas y la gente coopera con eso. Por supuesto que tambin necesitas un trabajo gigantesco, que ya estn realizando las distintas comisiones.

La prxima semana tenemos conferencias sobre el plebiscito y esperamos contar con el apoyo de mucha gente. De hecho, el fin de semana pasado particip de la reunin de la Confech (Confederacin de Estudiantes de Chile) y muchas federaciones de estudiantes comprometieron su esfuerzo para participar activamente, cooperar y movilizar gente detrs de esta gran demanda. Pretendemos llevar a un milln de personas.

Si asiste esa cantidad por fuera de los organismos estatales, estaremos demostrndole al pas que los movimientos sociales tienen mucha potencia y mucho poder de convocatoria. En las primarias, con propaganda electoral y con recursos millonarios apenas lograron mover a un milln 800 mil personas, entonces si nosotros conseguimos mover un milln, quedar claro cul es la democracia y la importancia de restituir la soberana a la gente.

Est claro que la clase poltica ha fracasado y ha defraudado las grandes expectativas que tuvo el pueblo chileno despus de la dictadura Ustedes tuvieron alguna confianza que en las ltimas primarias podra surgir alguna expresin o un movimiento que se hiciera cargo justamente de estas demandas sociales?

Al comienzo, con el nacimiento de una nueva fuerza poltica, hubo mucha esperanza en algunos sectores por la posibilidad de que este pas pudiese tomar en sus manos programticamente las banderas del mundo social, la lucha por la previsin, la educacin pblica, la vivienda digna, la salud, etctera.

Sin embargo, con el correr del tiempo la gente se fue dando cuenta que esto se iba desvaneciendo porque uno de los grandes problemas de estos movimientos polticos, concretamente el Frente Amplio, es que no ha logrado una cuestin que es fundamental, que tiene que ver con que debe ser montado sobre la base de la movilizacin de los movimientos sociales. Quien piense que entre cuatro paredes se puede disear una estrategia poltica y de construccin de una nueva fuerza, no solamente se equivoca, sino que no ha entendido absolutamente nada. Ese problema es gravsimo.

Para tener un poco de historia reciente, el ao 1983 cuando comenzaron las grandes batallas contra la dictadura en este pas, despus de 10 aos, me toc participar el 11 de mayo de la convocatoria, porque fui uno de los fundadores del Comando Nacional de Trabajadores (CNT). Recuerdo que fue el movimiento social quien lider todo esto en su inicio. Los partidos estaban totalmente desarticulados y despus, al calor de la lucha del movimiento social, se fueron rearticulando. Quien pretende suplantar ese rol no entiende la historia.

Uno se pregunta, por qu el movimiento social no entra de plano a la poltica? Por qu no destaca a sus dirigentes sociales como candidatos al parlamento e incluso a La Moneda? Van a seguir esperando que surja alguna expresin poltica que se haga cargo de las demandas sociales?

Yo creo que es muy legtimo que los movimientos sociales disputen el escenario poltico. En la lucha por polticas pblicas, como es el caso nuestro, est totalmente justificado que el movimiento social pretenda tomarse las instituciones del Estado para dirigirlas con un contenido distinto. El problema surge cuando uno observa que an los movimientos sociales no han madurado lo suficiente.

Uno de los grandes daos que hizo la dictadura y los gobiernos de la Concertacin fue naturalizar esta suerte de apoliticismo en el movimiento social, es la poltica de Jaime Guzman. l falleci pero tuvo herederos en la Nueva Mayora que instalaron el apoliticismo. Cuando Guillier dice que no es poltico, Guzman triunfa.

Lo que tenemos que desterrar los movimientos sociales es esta idea de que se nos est vedada la participacin poltica y que son otros los profesionales, cuando realmente esta gente no tiene legitimidad.

Es consustancial la tica y la poltica, para decirlo ms claro. Yo creo que al movimiento social le hace falta un pequeo impulso para convencerse que es necesario que tomemos en nuestras manos la decisin de las transformaciones, porque de la mano de ellos no va a venir. Si estos no son capaces de asumir su rol protagnico, poltico e histrico en un momento de coyuntura cuando les corresponde, pueden terminan desarmando, destruyndose tambin.

Claramente el movimiento social tiene que asumir las banderas de la poltica, no solo para luchar por sus reivindicaciones parciales y sectoriales, sino para que todas las transformaciones se puedan hacer sobre la base de profundizar la democracia. Ha sido muy exitoso lo que ha hecho NO+AFP, pero creo que ha llegado el momento en que usted se proponga entrar de lleno a la poltica porque, de otra forma, lo que puede pasar es que se frustren estas expectativas de cambiar el sistema previsional.

Una de las tares que nos propusimos como movimiento social es justamente llevar adelante esta accin poltica del plebiscito, que la consideramos trascendental, porque nos obliga a debatir y discutir mucho con la gente estos temas.

Algunos polticos se han engolosinados con el tema electoral, creen que lo electoral es lo nico y yo creo que ah hay un profundo error.

Nosotros estamos convocando para el 24 de julio a una protesta nacional porque se cumple un ao de la prima gran marcha. Vamos a hacer sentir nuestra voz y es un espacio de disputa porque si la Coordinadora NO+AFP no es suficientemente capaz de mover un milln nuevamente para que golpeen la calles, entonces quiere decir que la gente dio un paso en la direccin incorrecta. Nosotros tenemos la opinin que esto no es as porque lo vemos a diario.

Pasado maana vamos a salir en un acto coordinado a las ferias pblicas a disputar espacios y a decirle a la gente que tienen que politizarse, de Arica a Magallanes, de las 11 de la maana hasta las 14 horas. Esto significa que tienen que asumir la responsabilidad de definir el curso de la historia de sus propios derechos, basta ya que en los sectores populares se vote por la derecha.

La gente tiene que comprender que debemos dejar de ser clientes de nuestros propios derechos fundamentales. Antes nosotros tenamos eso garantizado. Es necesario decirles a las personas ms pobre y a los sectores medios, que la salud, la previsin y la educacin pblica ya la habamos conquistado. Lo hicieron nuestros abuelos con sacrificio en los aos 40, 50 y 60. No es efectivo que estos son bienes de consumo. Lo dijo Piera, pero casi toda la Concentracin tambin lo cree. Esa es la disputa.

Estamos planteando un programa reformista de restitucin de derechos, de la previsin, la salud, la educacin, el derecho a la vivienda digna, al transporte pblico, ese es el espacio que tenemos que salir a debatir. Hay que emplazar a estos polticos que se visten muchas veces con nuestra ropa y tienen un discurso totalmente desprovisto de contenido. Eso es lo que tenemos que desnudar y por eso este nueve partimos y el 24 vamos hacer sentir nuestra voz con un cacerolazo a nivel nacional.

Las AFP estn gastando millones de pesos en propaganda para centrar el debate en la rentabilidad de los multifondos, cuando en trminos prcticos eso a la gente no le sirve porque las pensiones siguen cayendo y estn lejos de mejorar. Las personas no pueden ahorrar, los salarios son muy bajos, est aumentando el empleo informal que no tiene ningn tipo de previsin, en consecuencia, la perspectiva histrica para todos los trabajadores en el corto plazo es ms pobreza.

Hay consenso que existe una crisis poltica y una crisis institucional, pero qu pasa con el movimiento social. NO+AFP, ha demostrado ser una organizacin convocante con un alto nivel de prestigio, pero uno se pregunta dnde est la CUT, la ANEF u otras instituciones Los van a acompaar en esta jornada de convocatoria a un plebiscito y a las protestas?

Yo no creo que estn de acuerdo con nosotros, por los que no nos van a acompaar. Adems, parte importante de su dirigencia ha sido tremendamente obsecuente con el Gobierno de turno, que es el gran problema que tiene el sindicalismo chileno. Extraamente en este movimiento hay muchos militantes que pertenecen a la ANEF y a la CUT. Muchos de nuestros voceros son dirigentes de la CUT provincial y regional que estn luchando. La gente en provincia es mucho ms genuina, es mucho ms directa. En Santiago est la mquina del aparato del Estado entonces es ms fcil la coaptacin.

Quizs el mrito ms importante de esta Coordinadora es que es una organizacin de hecho, donde aqu no hay cargo, yo soy un vocero. Ac estamos porque adherimos a una causa no porque vayamos a lograr algn puesto determinado. El nico rdito que ha tenido este movimiento es que tiene la confianza del pueblo, por supuesto que hay un cinco por ciento de la poblacin que no est de acuerdo porque les estamos tocando sus intereses y eso lo queremos decir con claridad, sin subterfugios. Buscamos acabar con los privilegios de esa minora que, adems, hace uso de nuestro ahorro provisional para seguir gozando de privilegios. El famoso Ahorro Previsional Voluntario (APV, que tiene granjera tributaria, est hecho para el cinco o diez por ciento de la poblacin chilena. Hay un milln se sujetos que tiene APV y somos diez millones. El 90 por ciento est condenado a pensiones miserables.

Tambin tenemos que mandarles un mensaje a estos jubilados de las Fuerzas Armadas, quienes se jubilan a los 48 o 49 aos con privilegios y defienden a las AFP, cuando tienen sistema de reparto. Eso solo ha sido posible porque estos gobiernos no han hecho absolutamente nada por cambiar las cosas. Nosotros no queremos acabar con el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas, lo decimos claramente. Lo que queremos es que haya un solo sistema, fundado en uno de los principios de la seguridad social que es la unidad, un solo sistema para todos los trabajadores chilenos.

http://radio.uchile.cl/2017/07/07/luis-mesina-es-muy-legitimo-que-los-movimientos-sociales-disputen-el-escenario-politico/