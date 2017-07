Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

"Vygotsky parte de una hiptesis alternativa a la cartesiana que es la que enfrenta individuo y mundo"

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Nos habamos quedado aqu. Decas que Pablo del Ro y Amelia lvarez (1997:103 MIRAR) han sealado cuatro reduccionismos a los que conduce esta concepcin de la psicologa humana que estbamos discutiendo. Los reduccionismos.

Los siguientes:

1) Reduccin a lo racional. El sujeto es un ser racional, las emociones y la afectividad no son ms que productos de su actividad cognitiva. Es un ente pensante

2) Reduccin a lo interno. Hay una separacin entre el mundo subjetivo, "interno" (el mundo del sujeto) y el mundo objetivo "externo" (el mundo externo, el medio que le rodea)

3) Reduccin a lo individual. El sujeto es un ente en s mismo, y se construye de forma autnoma

4) Reduccin a lo innato. El ser humano, desde que nace, dispone de los elementos necesarios (genes, cerebro, estructuras internas) para acceder a las funciones mentales superiores

En ambos casos, el reduccionismo mecanicista y el reduccionismo innatista, cognitivista, la respuesta parte de una concepcin cartesiana del ser humano. Por un lado, se encuentra el individuo, que en un caso ser un organismo que responde a los estmulos del medio y en el otro un ser pensante que percibe el mundo externo, lo procesa y reestructura su propio sistema interno para adaptarse a l. Por el otro lado, se encuentra el mundo externo, mundo social y mundo fsico, estructura, "cosa". Y cuando tratan de explicar cmo es esa relacin hay que buscar siempre las respuestas dentro del individuo, como ser aislado.

A principios del siglo XX un psiclogo ruso, Lev Vygotski, dio un giro a este enfoque.

Conocemos tu devocin por su obra.

En ese momento ya coexistan las dos formas mencionadas de concebir el origen de procesos mentales tan complejos como el lenguaje, aunque durante el transcurso del siglo (mucho despus de la muerte de Vygotski) se desarrollaron y refinaron en consonancia con la evolucin de otras ciencias, como la biologa, las matemticas o la ingeniera de la telecomunicacin. Pero a pesar de planteamientos considerados como novedosos, a cada aparicin de lo que se presenta como un nuevo modelo explicativo, acaban emergiendo las viejas premisas: el individuo, con un organismo y una mente estructurados de una determinada manera, y el mundo, con su propia estructura, independiente de la existencia del individuo.

Vygotsky parte de una hiptesis alternativa a la cartesiana que es la que enfrenta individuo y mundo, y que pone el lenguaje en el sujeto como elemento que prexiste y media de alguna manera la relacin entre ese sujeto, preformado nuclearmente -el yo-, y ese mundo exterior, objetivo e independiente, al que el sujeto puede acceder mediante el pensamiento lenguaje, que le permite conocerlo, le permite interactuar, comunicndose y relacionndose con los dems, etc.

Esa otra hiptesis, la asumida por Vygotsky, es la de la prioridad ontolgica de la comunidad sobre el individuo.

Tu hiptesis, tu concepcin tambin.

Hiptesis que adopta adems la refinada elaboracin histrica de la misma creada por Hegel. Segn esta elaboracin que parte de la historicidad de la sociedad humana, esa comunidad no es otra cosa que una intersubjetividad en accin o, si se prefiere decirlo al revs, no es otra cosa que una praxis generada intersubjetivamente wirklichkeit, lo hemos denominada ya en otras ocasiones-. La conducta humana, la actividad o prtaxis, es creacin que surge de la elaboracin en comn. Comunidad y actividad son trminos inseparables, la gnesis de la comunidad est en la generacin de actividad, la gnesis de la actividad es imposible sin la comunidad; son cogenticas. Por tanto, praxis y lenguaje, o praxis y el medio de interaccin comunicativa comn-icativa- son elementos inseparables. Recalco que en este modelo, ahora el lenguaje no es solo instrumento de comunicacin, no es solo medio que crea la comunicacin, sino que adems de crear la posibilidad de la comunicacin intersubjetiva, crea la propia praxis que es producto intersubjetivo mediante el que producimos el mundo humano. El lenguaje es el instrumento que media la interaccin que elabora la actividad, la cual no puede existir sin comunicacin, y a su vez, el lenguaje es simprctico. En el principio fue el Logos, la palabra activa que crea, y que traducimos por eso de forma imperfecta como verbo, que es palabra para designar categora gramatical que indica actividad; en el principio fue el verbo o en el principio fue la accin as lo dice Goethe en su Doctor Fausto; pero Goethe s saba-.

As pues, no existe interaccin comunicativa

No existe interaccin comunicativa que no tenga como intencin mediar en la actividad, generarla, conducirla. La interaccin comunicativa no tiene como finalidad negociar la interpretacin y el significado del mundo ah fuera aparecido, sino la tarea de crear la praxis en comn mediante la que la sociedad genera el mundo social humano, el saber hacer, las objetivaciones producto de nuestra actividad, etc. mediante la praxis que deliberamos y dirigimos mediante el lenguaje. Una interaccin prctica, una praxis interactiva, lingsticamente generada que produce tambin nuestra propia subjetividad, que no es un trascendental innato preexistente. A ese saber hacer o actividad generado lingsticamente, y a sus objetivaciones, Hegel le denomina espritu y recalca que ste, el espritu es una creacin o emerger de algo antes inexistente que surge de, o se origina en, la intersubjetividad en accin de la comunidad. y el material del que se compone el espritu la estofa del espritu, para decirlo con una palabra de la que gusta Flix Duque- segn Hegel dice, es el lenguaje. Un lenguaje que como el logos griego, es siempre interactivo y prxico productivo, inseparable de la actividad en comn y l mismo actividad en comn.

La propuesta de Vygotski (que trabaj entre la segunda y tercera dcada del siglo XX, hasta su muerte prematura) y sus colaboradores (Luria y Leontiev, de manera especial) se centr en la bsqueda de la explicacin de lo qu es el lenguaje, su relacin con el resto de la actividad humana y su papel o tarea en la construccin del mundo humano, tanto del saber hacer como de la subjetividad y sus funciones psicolgicas superiores, en factores histricos y culturales.

Su contribucin fundamental?

Su contribucin fundamental al estudio del origen y formacin de las funciones mentales superiores consisti, en salir de la foto fija del individuo provisto de un sistema cognitivo determinado y buscar su gnesis en los procesos sociales a lo largo de la historia, es decir en su construccin mediante la interaccin social.

Esta escuela, precisamente por ser psicolgica, se centra en el estudio de la parte del segmento que va de lo cultural lingstico a la interioridad subjetiva o psique de cada individuo, cuyo desarrollo es resultado de la interaccin con el grupo mediante el lenguaje a travs del cual se apropia activamente del sber hacer culturalmente creado, aprende a operarlo y se construye como subjetividad y desarrolla las funciones superiores de la mente.

Su mtodo de trabajo, basado en un anlisis gentico, puso el acento en el estudio de los procesos, de las dinmicas que subyacen a las diferentes fases del desarrollo.

La originalidad e importancia de su aportacin.

La originalidad y la importancia de su aportacin puede intuirse en algunas de sus ms conocidas propuestas.

Por ejemplo.

Ley de doble formacin. "En el desarrollo cultural del nio, toda funcin aparece dos veces: primero, a nivel social, construida en la interaccin con los seres humanos con los que se relaciona cada individuo de forma inmediata; y ms tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicolgica), y despus, en el interior del propio nio (intrapsicolgica). Esto puede aplicarse igualmente a la atencin voluntaria, a la memoria lgica y a la formacin de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos" (Vygotski 1979: 94).

No est mal esta ley de la doble negacin... Perdn, esta ley de la doble formacin.

Relacin entre aprendizaje y desarrollo. Zona de desarrollo prximo. "No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a travs de la resolucin de un problema bajo la gua de un adulto o en colaboracin con otro compaero ms capaz." El conocimiento, o sea la apropiacin activa de saber hacer desarrollada por cada individuo en su interaccin con los dems, que poseen un saber, se ejecuta a partir del saber ya apropiado y de las capacidades intelectivas desarrolladas en esa apropiacin, que son histricas, o si se quiere sociohistricas, y no estn preestablecidas ni en su orden ni en su evolucin por un esquema innato. De nuevo se pone el acento en el desarrollo de la inteligencia mediante la intervencin de los otros, dejando atrs el concepto de desarrollo individual, pautado por esquemas innatos, como medida de la capacidad intelectual.

Este concepto tiene una importancia crucial en la explicacin de la relacin entre aprendizaje y desarrollo.

Veamos por qu. Dejmoslo aqu por el momento.