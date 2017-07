A la nueva ley israel que da poder a la polica para bloquear sitios web que supuestamente publican contenido "criminal" u "ofensivo", le sigue un bloqueo similar de varios sitios web en Palestina hechodesde hace 13 aos por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, todo en nombre de la "ley y el orden", la "paz "y la "lucha contra el terrorismo".

La ecuacin es simple y ha sido por mucho tiempo propagada por Israel a travs de su aparato de hasbar: la resistencia armada palestina a la opresin de Israel es igual a terrorismo. La desinformacin de hasbar contra Palestina y los palestinos en internet es un legtimo trabajo remunerado en Israel. Los medios palestinos que hablande la lucha palestina por la liberacin son formas ilegtimas (criminales) de expresin y activismo:

Israel est aprovechando un desarrollo poltico mundial relativo a la libertad de expresin que tiene por objeto combatir el terrorismo. Dando vuelta la tortilla en una tctica sionista tpica de mostrarse a s mismo como vctima, Israel est explotando este dilema global de cmo equilibrar la libertad de expresin en los espacios legtimos con la promocin del odio, especialmente del tipo que refleja la intolerancia y el populismo que puedan fomentar actos de violencia y "formacin de clulas" terroristas.

Pero hay una gran diferencia entre los sitios web que educan sobre Israel, comparten hechos que exponen el rgimen de apartheid de Israel en Palestina e influyen en las opiniones para defender los derechos y la liberacin de los palestinos por un lado y sitios web que convocan al odio con el objetivo de incitar al terrorismo y la destruccin arbitraria del otro.

Al bloquear sitios web que exponen su ilegitimidad, el Gobierno israel tambin contina una larga tradicin de lavado de cerebro de su propia poblacin juda con el dogma y el mito sionista, al igual que se moviliz para "educar" a los judos estadounidenses despus de 1967 cuando los mitos sionistas se comenzaron a desentraar "como resultado de los libros de historia palestinos publicados en ingls, como Nafez Nazzal y la obra de Ibrahim Abu-Lughod, as como un cada vez ms visible movimiento de resistencia armado palestino". [Fuente: Sobre la educacin sionista americana: Un extracto de "La poltica de ensear Palestina a los estadounidenses']

Desde el fracaso de la llamada "solucin" de dos estados (o Acuerdos de Oslo) al problema de la divisin del Mandato de Palestina en 1948 y la creacin de un Estado judo en territorio de Palestina, ha habido un cambio significativo en cmo se percibe a Israel en todo el mundo, especialmente en relacin con su pretensin de ser la nica democracia en el mundo rabe.

Como explica Ilan Pappe en Ten Myths About Israel, Israel nunca fue una democracia antes ni despus de 1967, cuando ocup Cisjordania y la Franja de Gaza y anex Jerusaln Este:

Israel no es la nica democracia en el Oriente Medio. De hecho, no es una democracia en absoluto ... El mito de que un Israel democrtico se top con problemas en 1967 pero segua siendo una democracia es propagado incluso por algunos destacados estudiosos palestinos y propalestinos, pero no tiene fundamento histrico ... La crueldad sistemtica no slo muestra su rostro en sucesos importantes como las masacres. Las peores atrocidades tambin se pueden encontrar en la presencia diaria y mundana del rgimen ... La prueba decisiva de cualquier democracia es el nivel de tolerancia que est dispuesta a extender a las minoras que viven en ella. En este sentido Israel est lejos de ser una verdadera democracia .... La poltica israel de tierras no es democrtica ... La ocupacin no es democrtica... Destruir las casas de los palestinos no es democrtico ... Aplastar la resistencia palestina no es democracia ... El encarcelamiento de palestinos sin juicio no es democrtico ... Lo que debemos cuestionar aqu, por lo tanto, no es slo la afirmacin de que Israel mantiene una ocupacin evidente, sino tambin su pretensin de ser una democracia. Tal comportamiento con millones de personas bajo su Gobierno muestra la mentira de tal deshonestidad poltica. [Fuente: No, Israel no es una democracia]