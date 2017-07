Dilogo por arriba... y por abajo?

El presidente Lenin Moreno ha puesto en marcha su promesa electoral: Abrir el dilogo con todos los actores sociales. Bien por el cumplimiento de la palabra empeada, y bien por la democracia (por esta democracia con tantos baches y remiendos).Adems hay que tomar conciencia de que las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2 de abril , partieron a la sociedad ecuatoriana prcticamente en dos partes cuasi iguales: 52 por ciento de los votos para el candidato de PAIS y 48 para el clebre banquero, con todo su programa conservador-neoliberal apenas comprendido por la mayora de electores de uno y otro lado.Ubicado en Carondelet, el flamante mandatario inici enseguida su poltica de dilogos, comenzando por las Cmaras, la banca, las jerarquas eclesisticas, las cpulas policiales y militares alcaldes y alcaldesas; en fin, el Ecuador de arriba, que de algn modo estuvo siempre en el poder, salvo los momentos fulgurantes de la Revolucin Ciudadana conducida por Rafael Correa Y claro cada uno de estos sectores ha concurrido con sus propios criterios y proyectos, entre los cuales en relacin a las Cmaras- se destacan sus sueos delirantes de volver a la poca dorada de los decretos antiobreros y la tercerizacin que permita a las empresas extranjeras y a los grandes capitalistas criollos burlarse de la estabilidad de los trabajadores y sus derechos a la organizacin sindical y al Seguro Social.Es que este poderoso sector pretende desmontar todo el andamiaje legal, constitucional y social creado en el ltimo decenio, tras ms de siglo y medio de exclusin, abandono y discrimen. De all el tono conciliador de los representantes del capital y de los medios que, de una forma u otra, les pertenecen.Bueno, tambin acaba de escucharse a los dirigentes de la CONAIE y otros del sector indgena, varios de los cuales hicieron furibunda campaa contra Lenin Moreno y a favor de Guillermo Lasso . Incluso se le ha dado en comodato dos edificios por cien aos, que difcilmente alcanzarn a disfrutarlos los tataranietos de dichos dirigentes.Y el dilogo directo con los de abajo? Como siempre, a la espera. As los pescadores y montubios de Manab y de toda la Costa, los barrios pobres de todas las ciudades, comenzando por Quito y Guayaquil; las legiones de desempleados, los estudiantes postergados, los cerca de tres millones de migrantes lanzados al xodo en todas las direcciones del planeta, con sus familias destrozadas por el feriado bancario, del que se aprovecharon bien muchos empresarios para engordar la panza insaciable de los parasos fiscales. Y desde luego aquellos 40 mil y ms soldados que defendieron la democracia resueltamente, negndose a los afanes golpistas de ciertos mandos que intentaban impedir las elecciones del 2 de abril, o que les ordenaban votar por el banquero.Claro que el presidente no puede estar en todas partes, pero la crecida burocracia no siempre laboriosa y las organizaciones de partidarios, deberan distribuirse por campos, islas, barriadas populares y ms rincones donde sufre y alienta sus esperanzas el ecuador de abajo. Por lo dems, cuando se trata de los dilogos con los eternos dueos de la vida de los dems, es bueno recordar que no siempre estos son imperativos. Cristo no dialog con los mercaderes y chulqueros de su tiempo; los ech del templo a latigazos.Fuente: http://galarzajaime.blogspot.com.ar