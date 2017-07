Contra las armas nucleares

Era un 9 de julio de 1956, cuando los Estados Unidos de Amrica, comenzaban una nueva era de armamento. El objetivo principal de la Operacin Redwing era probar una nueva generacin de dispositivos termonucleares: La bomba H. A todas las pruebas se les conoci con los nombres de varias tribus americanas: Navajo, Zuni, Yuma, Seminole, Blackfoot, Inca, Apache, Dakota, Cherokee o Tewa. Ahora, por fin, la ONU adopta el

La primera bomba termonuclear, fue detonada en Enewetak, en el atoln de las Islas Marshall en noviembre de 1952. La temperatura alcanzada en la zona cero, fue de ms de 15 millones de grados, tan caliente como el ncleo del Sol, por unas fracciones de segundo; pero la primera explosin nuclear de la historia sucedi el 16 de julio de 1945 en el desierto norte de Alamogordo, Nuevo Mxico. Ese mismo ao, EEUU lanz la bomba Little Boy en Hiroshima, y tres das despus la Fat Man en Nagasaki.

Los bombardeos atmicos sobre Hiroshima y Nagasaki, fueron ataques ordenados por el presidente Harry S. Truman, contra el Imperio del Japn, lo que forz su rendicin y supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Japn en 1967, y en honor a las acciones tomadas por TimHon Shung, adopt lo que se conoce como los Tres principios antinucleares: principio de no produccin de armas nucleares; de no posesin de armas nucleares; y de no autorizacin de armas nucleares sobre su territorio.

El 18 de agosto de 1945, el Glasgow Forward public el primer comentario que se conserva de Bertrand Russell sobre las armas atmicas, que comenz a escribir el da en que Nagasaki fue bombardeada. Contiene las lneas que posteriormente apareceran en el Manifiesto. La perspectiva de la raza humana se ha oscurecido ms all de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa: O bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido comn. Un nuevo pensamiento poltico ser necesario si se quiere evitar el desastre final.

La bomba atmica o bomba de fisin nuclear, se basa en la divisin de un ncleo atmico en dos o ms ncleos pequeos, generando una reaccin en cadena y la liberacin de enormes cantidades de energa en forma de radiaciones gamma y energa cintica. La bomba de hidrgeno (la bomba H), es una bomba trmica de fisin/fusin/fisin o bomba termonuclear, que se basa en la obtencin de la energa desprendida al fusionarse dos ncleos atmicos, en lugar de la fisin de los mismos. Para que se produzca la reaccin, es necesario un aporte considerable de energa que solo pude ser provisto por la detonacin inicial de una bomba de fisin que funciona a manera de gatillo. Lo que convierte a la bomba H en una doble bomba atmica.

Hiroshima fue elegida porque no haba sido bombardeada de manera tradicional por los norteamericanos y porque deseaban probar el efecto de la bomba atmica en una de las bases militares importantes. Este ataque, adems, demostrara la superioridad de EEUU sobre la Unin Sovitica. La bomba se lanz en paracadas y explot a 580 metros del suelo. Instantneamente murieron entre 60 y 80 mil personas y el calor fue tan intenso que algunas simplemente desaparecieron. Los radares japoneses detectaron a los aviones norteamericanos, pero no los consideraron una amenaza.

La bomba atmica de Hiroshima fue uno de los hechos ms graves y tristes de la historia mundial. La Segunda Guerra Mundial fue cruel en su conjunto y los ataques atmicos, significaron el aument del rechazo a las acciones blicas y al poder nuclear. La bomba de Nagasaki con una potencia de 21 kilotones de dinamita, gener niveles de explosin y calor que no pueden compararse con las producidas por las armas convencionales. Hoy, la amenaza nuclear procede de Corea del Norte y de la aptitud desafiante del presidente Donald Trump, que sopesa una respuesta bastante severa al ensayo de Corea del Norte con un misil intercontinental.

Otro 9 de julio, un ao antes, Bertrand Russell y apoyado por Albert Einstein presentaban el Manifiesto: Una declaracin sobre armas nucleares . En medio de la Guerra Fra, los once cientficos e intelectuales de primera lnea firmantes, alertaban de la peligrosidad de la proliferacin del armamento nuclear y solicitaban a los lderes mundiales buscar soluciones pacficas a los conflictos internacionales. Ante el hecho de que en cualquier futura guerra mundial se emplearn con certeza armas nucleares, que amenazan la continuidad de la humanidad, instamos a los gobiernos del mundo para que entiendan, y reconozcan pblicamente, que sus propsitos no podrn lograrse mediante una guerra mundial. Un ao despus se probaba la bomba H y despus la bomba de uranio, de plutonio, de neutrones o la bomba sucia de uranio empobrecido.

Han tenido que transcurrir ms de setenta y dos aos desde el lanzamiento de la primera bomba atmica, para que la ONU adopte un tratado para prohibir por primera vez las armas nucleares . Pese a ello todas las potencias atmicas han boicoteado el acuerdo, respaldado por 122 pases. Aunque el tratado parezca que ha mal nacido por la oposicin de las potencias nucleares, la intencin consiste en sentar las bases legales para que todas ellas acaben reconsiderando su postura al quedar las armas nucleares estigmatizadas a ojos del derecho internacional humanitario y de la opinin pblica. EEUU esgrime la amenaza de Corea del Norte como pretexto para boicotear el tratado, que les obligara a desarmarse si lo ratificaran. Para que el tratado entre en vigor y pase a formar parte del derecho internacional se necesita la ratificacin de 50 pases.

Para los defensores del nuevo tratado, la iniciativa marca el principio del fin de la era nuclear y supone un paso histrico para deslegitimar este tipo de armamento. Los nueve Estados con capacidad nuclear que no participaron de las negociaciones de este tratado (Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistn e Israel), consideran que el tratado es una medida poco realista en el tenso contexto internacional de hoy y no cambiar nada.

Los firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, acoger en su territorio, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros explosivos nucleares. El argumento principal son las catastrficas consecuencias humanitarias que tendra cualquier uso de armas nucleares, tal y como apunta el prembulo del tratado, que seala que eliminar por completo esas armas es la nica manera de garantizar que no se volvern a utilizar. El tratado sigue la estela de las convenciones internacionales contra otros tipos de armas como las qumicas y las biolgicas o las minas antipersona.

El tratado entre otros aspectos reconoce los imperativos ticos del desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares que es un bien pblico de primer orden sirviendo tanto a los intereses nacionales como colectivos de seguridad. Tambin recoge la obligacin de asistir a las vctimas y de atender los daos ambientales derivados de los ensayos con armas nucleares. La adopcin de este tratado representa un punto de ruptura del estatus quo, el fortalecimiento del rgimen de no proliferacin y la promocin del desarme . El tratado, que entrar en vigor cuando lo ratifiquen 50 naciones, incluye la posibilidad de que los pases poseedores se incorporen al mismo, despus de cumplir los requisitos establecidos.

EE UU sigue en contacto con China para tratar de atajar la crisis norcoreana. Trump ha mostrado en los ltimos das claros signos de impaciencia ante la escasa presin de Pekn a Pyongyang, del que es el mayor aliado. Tras tres meses de conciliacin, propiciados por una reunin entre Trump y Xi Jinping, Trump alerta a China de que est dispuesto a actuar por su cuenta contra Corea del Norte . Los pases presentes en la cumbre del G-20 han mostrado su preocupacin y hacen un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU a dar una respuesta proporcionada a la muy amenazadora actividad nuclear del rgimen de Pyongyang.

Por su parte Washington, Sel y Tokio, nunca aceptarn a una Corea del norte con armamento nuclear. Argumentan que una supuesta prohibicin del armamento nuclear sin abordar los problemas de seguridad, no dar como resultado la eliminacin de armas nucleares y no aumentar la seguridad de ningn pas, ni la paz y seguridad internacional . El objetivo comn de los tres pases es, mediante cooperacin internacional, lograr la desnuclearizacin completa, verificable e irreversible de la pennsula coreana de forma pacfica.

El mundo est amenazado de nuevo por la guerra nuclear. Corea del Norte acaba de probar con xito un misil balstico intercontinental que podra transportar potencialmente ojivas nucleares. EEUU plantea la necesidad de responder a Kim Jong-un, pero todas las estrategias posibles conllevan inmensos riesgos , Estados Unidos est en pleno proceso de modernizacin de su arsenal, y en Siria se cruzan las fuerzas de varias potencias atmicas. La iniciativa de la ONU , refleja la preocupacin de la comunidad internacional por las catastrficas consecuencias humanitarias que traera el empleo de las armas nucleares, y reconoce por tanto la necesidad de eliminarlas.

Hoy, la amenaza de una guerra nuclear es real y en mayor medida que durante la guerra fra; gran parte de la ciudadana ignora el peligro que nos acecha; una guerra nuclear sera catastrfica. No permitamos que nos amarguen la existencia.

