Tras las huellas del imperialismo

El movimiento antideutsche, Israel y el neofascismo (I)

Imaginen un movimiento de izquierda que se declara antifascista, anticapitalista y llama a la revolucin comunista; pero, al mismo tiempo, ondea la bandera de Israel y la de Estados Unidos junto a la bandera anarquista y antifascista. Adems, en su recorrido por las calles grita consignas como, Abajo Alemania, por el comunismo, solidaridad con Israel, Alemania nunca ms. Quitad el derecho de existir a Alemania o Hazlo de nuevo, bombardero Harris (en alusin a la bomba lanzada sobre la ciudad de Dresden en 1945 por los aliados). Por si fuera poco, en sus publicaciones apoyan abiertamente y con vehemencia las polticas militaristas de Estados Unidos en contra de los pases rabes (como la invasin a Irak en el 2003); al mismo tiempo, promueven la solidaridad incondicional para con el estado de Israel que se traduce en recolectar dinero para envirselo a las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel); y, por otra, en exigir al estado alemn apoyo econmico, militar y poltico para el estado colonialista y terrorista de Israel.

Esta imagen que se antoja inverosmil es, en realidad, un retrato muy claro y preciso de una peculiar corriente de la izquierda alemana que se autodenomina como: antialemanes (antideutsche). Los antialemanes controlan peridicos y revistas como: Konkret, Bahamas, Jungle World; incluso tienen editoriales como la a ira Verlag, perteneciente al gupo antialemn ISF (Initiative Sozialistisches Forum). En ciertas ciudades alemanas tienen bares; negocios en donde el hecho de portar una kufiyya se convierte en un obstculo para entrar al local y es tomado como pretexto para ser insultado y tachado de antisemita. Si bien numricamente no son una mayora, sus publicaciones y posturas polticas tienen bastante eco e influencia en ciertos sectores de la izquierda alemana, incluido partidos como Die Linke y el SPD. Adems, existen colectivos y organizaciones que promueven la ideologa antideutsche como Bak-Shalom, quienes se autodefinen como un grupo de trabajo contra el antisemitismo, antisionismo, antiamericanismo y contra el anti capitalismo regresivo... (1). Hay quienes opinan, como el periodista y analista geopoltico Hauke Ritz, que los grupos antideutsche podran ser usados por agencias de seguridad, alemanas o extranjeras, como grupos de soft power (2).

Por todo ello, parece no solamente lcito, sino sumamente importante, preguntar por este movimiento tan peculiar que, en su supuesta radicalidad, termina legitimando y apoyando las polticas imperialistas de los dos estados que han sido definidos histricamente por su belicismo, injerencismo, expansionismo y por su violacin sistemtica a los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.

Cmo es posible, desde las pretendidas posiciones antinacionales y anticapitalistas, reivindicar al estado de Israel y al estado Norteamericano, as como sus polticas imperialistas?, nos encontramos ante un discurso y una prctica poltica ms radical que las de la izquierda comunista anticapitalista y antiimperialista?, o quiz, estos grupos constituyen la punta de lanza de nuevas formas de manipulacin ideolgica y social dentro de la izquierda?

Existen en Amrica Latina, en los movimientos sociales, en las universidades, o en los partidos polticos, estas posiciones?

En las siguientes lneas y entregas, intentaremos dar una imagen general del movimiento antideutsche para responder a dichas preguntas.

Orgenes y referentes

Tras la cada del muro de Berln en 1989, la izquierda alemana discuti en torno a la reunificacin de ambos pases. Un sector minoritario de la misma, ligado al KB (Kommunistischer Bund o liga comunista), se opuso con ahnco a la reunificacin argumentando que, de llevarse sta a cabo, Alemania volvera a ser una nacin imperialista que no tardara en convertirse en un 4o Reich. Pues, segn ellos, en la identidad alemana existira, de forma inherente e irrebasable, un racismo y una mentalidad imperialista, que constituiran la esencia del ser alemn. Esta izquierda minoritaria, de la cual surgirn los antideutsche, llevaban ya, para 1990, algunos aos hacindole crticas al resto de la izquierda por su supuesto antisemitismo, antisionismo, antiamericanismo y por el presunto olvido del nazismo dentro de la historia alemana. Al grito de Nunca ms Alemania (Nie wieder Deutschland), estos grupos salan a las calles para confrontar y violentar las manifestaciones de la izquierda antiimperialista. Mientras la gran mayora de la izquierda realizaba protestas a favor de la paz, los antialemanes mostraban su total y enrgico apoyo a los ataques de Estados Unidos sobre Irak durante la guerra del golfo de 1990-91.

Entre sus precursores tericos pueden destacarse los siguientes: Jean Amry, Eike Geisel, Wolfgang Pohrt y Moishe Postone. En este artculo slo nos enfocaremos en el primero y en el ltimo.

Jean Amry, un ensayista y filsofo austriaco, public en 1969, dos aos despus de la guerra de los seis das (3), un artculo en la revista Die Zeit titulado, El antisemitismo respetable. En dicho artculo, Amry critica a la izquierda marxista por ser, a su juicio, antisemita. El antisemitismo que Amry observa en la izquierda en general, y en la izquierda alemana en particular, se deriva de la falsa identificacin que hace entre el antisionismo y el antisemitismo. Pues, para Amry, el antisionismo, lejos de ser una crtica al estado de Israel por su poltica colonialista, violatoria de los derechos humanos y aliada al imperialismo norteamericano, es una forma ms del antisemitismo que termina por desear la aniquilacin de los judos. Por eso, llega a decir que, el antisemitismo est contenido en el anti-israelismo y en el anti-sionismo como la tormenta en las nubes (4), de ah que, segn l, bajo la fachada de combatir al sionismo, algo que sera respetable para la izquierda, sea, en realidad, una excusa y una fachada para reeditar el odio nazi hacia los judos.

En el mismo texto se encuentra una crtica no desarrollada hacia la izquierda antiimperalista; crtica que desliga los factores geopolticos y econmicos de la existencia del estado de Israel, llegando a decir que dicho estado no es ni puede ser visto como un aliado estratgico del imperialismo norteamericano, as como los estados rabes no pueden ser vistos como razonablemente progresistas (5). Amry concuerda con lo expresado por Robert Misrahi al hacer la siguiente cita, El antisionismo es fundamentalmente un fenmeno reaccionario que, cuando habla deIsrael, se esconde bajo consignas revolucionarias, progresistas y anticolonialistas (6).

Moishe Postone es, quiz, el autor ms conocido dentro de la izquierda marxista a nivel internacional por su lectura de Das Kapital desde el horizonte de la Wertkritik.Postone ofrece una lectura que busca actualizar la radicalidad del pensamiento de Marx al retomar los conceptos de mercanca, valor, fetichismo de la mercanca, trabajo abstracto, alienacin, etc. Para l, la radicalidad de Marx consistira en haber descubierto y descrito la funcin del sujeto autmata, el capital, cuya forma social se basara en el trabajo abstracto productor de valor y mercancas. Al ser este sujeto el verdadero agente por el cual existen y se reproducen las relaciones capitalistas, los obreros y los capitalistas seran una personificacin, o representantes terrenales de aquella, aunque real, abstraccin. A partir de este razonamiento, Postone intenta explicar el antisemitismo, pues, si se parte de la diferencia entre el valor de uso y valor de cambio de la mercanca, el antisemitismo identificara a los judos con las caractersticas que definen al valor, esto es con: lo abstracto, universal, inasible, etc.Segn Postone,

Cuando se examinan las caractersticas especficas del poder atribuido a los judos por el moderno anti semitismo -abstraccin, intangibilidad, universalidad, movilidad- se descubre que ellas son todas las caractersticas de la dimensin del valor de la forma social analizada por Marx. Adems, esta dimensin, como el supuesto poder de los judos, no aparece como tal sino siempre en la forma de un soporte material, la mercanca. (7)

Adems, esta identificacin avanzara al establecer a los judos como la personificacin del dinero, y ms concretamente del capital financiero; pero, ira incluso ms all al personificarlos como el capital mismo e identificarlos con lo totalmente destructivo, al respecto escribe Postone,

De acuerdo a esta interpretacin, los judos fueron identificados no nicamente con el dinero, con la esfera de la circulacin, sino con el capitalismo mismo...Los judos no fueron vistos nicamente como representantes del capital (pues en ese caso los ataques antisemitas habran sido ms especficos en trminos de clase). Ellos devinieron la personificacin de lo intangible, destructivo, lo inmensamente poderoso de la dominacin internacional del capital en tanto forma social alienada.(8)

Para Postone, la teora crtica de la forma valor permitir entender, desde la contradiccin valor/valor de uso y trabajo concreto/trabajo abstracto, la biologizacin-personificacin del lado abstracto de la mercanca en el judo, por una parte; y, por otra, la biologizacin-personificacin del lado concreto de la mercanca en el ario. Por eso, segn Postone, el nazismo podra entenderse como una revolucin anticapitalista, caracterizada por su odio a lo abstracto y, frente a ello, la reivindicacin de lo concreto, de la comunidad (como Volksgemeinschaft) y, as,entonces, los campos de exterminio habran sido pensados como campos de exterminio del valor mismo. Postone finaliza diciendo,

Auschwitz, no como la toma del poder por los nazis en 1933, fue la verdadera revolucin alemana, el intento de derrocar, no solamente un orden poltico, sino una forma social existente. Con esta hazaa, el mundo habra estado seguro de la tirana de lo abstracto. En el proceso, los nazis se liberaron de la humanidad. Los nazis perdieron la guerra contra la Unin Sovitica, Amrica e Inglaterra. Ganaron, en cambio, la guerra, su revolucin, en contra de los judos europeos.(9)

Bibliografa

Amry, Jean, Der ehrbare Antisemitismus, http://www. zeit.de/1969/30/der-ehrbare- antisemitismus

Bak-Shalom, Grundsatzerklrung des BAK Shalom, http://bak-shalom.de/ index.php/materialien-des-bak- shalom/wir/

Hagen, Patrick, Die Antideutschen und die Debatte der Linken ber Israel,http://www.trend. infopartisan.net/trd0405/ t030405.html

Postone, Moishe, Anti-semitism and National Socialism, https://libcom.org/ library/anti-semitism- national-socialism-moishe- postone

RT, Antideutsche oder Allzudeutsche?, https://www. youtube.com/watch?v= UiuRixvPf0o

Notas:



(1) Vase su declaracin de principios en la pgina, http://bak-shalom.de/ index.php/materialien-des-bak- shalom/wir/.

(2) En entrevista con la cadena rusa de noticias RT, el analista Hauke Ritz se pregunta sobre la funcin del movimiento antideutsche y sus posibles nexos con agencias de seguridad. Vase el siguiente link, https://www.youtube.com/ watch?v=UiuRixvPf0o&. (1:35 a 2:23 mm)

(3) La guerra de los seis das, o guerra de Junio de 1967, fue un conflicto blico que involucr al estado de Israel en contra de los estados de Egipto, Jordania, Irak y Siria. Como consecuencia de esta guerra, el estado de Israel aument sus fronteras al ocupar los territorios de Egipto (pennsula del Sina y franja de Gaza), Jordania (franja de Cisjordania) y Siria (los altos del Goln). Con esta guerra, el estado de Israel mostr su afn expansionista, belicista y su carcter colonialista en tanto fuerza de ocupacin.

(4) Amry, Jean, Der ehrbare Antisemitismus, http://www. zeit.de/1969/30/der-ehrbare- antisemitismus.p. 2. sta y las traducciones que siguen son nuestras.

(5) Ibd., p. 3.

(6) Ibd., p. 3.

(7) Postone, Moishe, Anti-semitism and National Socialism, https://libcom.org/ library/anti-semitism- national-socialism-moishe- postone.

(8) Ibd.

(9) Ibd.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.