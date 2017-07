Derechos humanos versus totalitarismo corporativo

La Tecl@ Ee

El derecho internacional de los Derechos Humanos surgi formal y tmidamente a partir de la Declaracin Universal de 1948, para ir cobrando volumen mediante tratados multilaterales universales y regionales a lo largo de dcadas.

Este proceso no se inici como una ocurrencia, pero tampoco de calma meditacin, sino del miedo de un mundo asustado por la catstrofe que haba terminado tres aos antes. Se demor por efecto de la llamada guerra fra que polariz el mundo y, pese a ella, fue avanzando lenta y dificultosamente , venciendo resistencias.

Su objetivo mximo es dar realidad al principio de que todo ser humano es una persona y, por ende, debe ser tratado y respetado como tal.

Obviamente que esto es difcil en un mundo en que dos tercios de la humanidad pasa necesidades y un 1% concentra una riqueza equivalente a lo que necesita la mitad ms pobre de la poblacin del planeta para sobrevivir o para ir muriendo con paciencia.

Adems, en un tiempo, por cierto que brevsimo en comparacin con el que el homo sapiens lleva andando sobre este planeta (y an muy breve comparado con lo que llevamos desde que dejamos de ser puros cazadores), agotamos aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta: ensuciamos y cerramos cuartos de nuestra nica casa comn.



La guerra fra termin, el totalitarismo comunista se implosion , y ahora avanza sin lmites el totalitarismo corporativo de transnacionales . La tercera posicin peronista nos muestra su profunda verdad: no haba ninguna opcin totalitarismo -democracia, sino una polarizacin entre dos totalitarismos.



Se nos escapa la realidad en medio de un mundo de ficcin: el totalitarismo corporativo vive en la ficcin. En efecto: hemos inventado personas, personas jurdicas, que no son humanas, sino acumulaciones de dinero en cantidades increbles, que no sabemos a quin pertenece, sus dueos podemos ser nosotros mismos, pero que manejan tecncratas entrenados para producir ms dinero y encargados exclusivamente de hacerlo, so pena de ser reemplazados.



El dinero mismo se ha vuelto una ficcin: recibimos y pagamos en dlares porque confiamos en que as seguir siendo, pero nada ms. El papel moneda mismo ni siquiera circula en grandes cantidades como tal, sino que se transfiere presionando una tecla.

Esos conglomerados inmensos tienen sus sedes en los pases del hemisferio norte. Los polticos de esos pases se han convertido en lobbistas y agentes de las corporaciones, que los dominan porque pueden desplazarse horizontalmente cuando quieran, mientras que la poltica es por naturaleza local. Puede decirse que ya no gobiernan, slo administran.

Esos administradores tienen nicamente el poder de presionar al resto del mundo para debilitarles sus Estados y en algunos casos destruirlos. Amrica Latina es vctima de estas presiones, que debilitan nuestros Estados para modelarnos sociedades con pocos incluidos y muchos excluidos, lo que alguien ha denominado la sociedad 30 y 70.

Ese modelo de sociedad requiere la contencin del 70% excluido, que en parte logra con una creacin de realidad tambin de ficcin, mediante monopolios de medios de comunicacin audiovisuales.

Pero como la creacin meditica de realidad tiene lmites, el totalitarismo corporativo extrema su tecnologa de control: nos filman, nos escuchan, los leen, se meten en nuestros hogares, suprimen toda privacidad, nos controlan con cmaras y con drones, generan pnico, miedo ante el terrorismo o ante la delincuencia comn, nos fabrican estereotipos de adolescentes peligrosos, nos inventan adolescentes asesinos seriales que no existen, todo para que complacidos aceptemos los controles que cada da nos quitan un pedazo de libertad.

Mas como an as tambin este control tiene lmites, montan con el mismo pretexto aparatos represivos, que muestran una pretendida eficacia preventiva que no tienen, pero que sirven para contener descontentos y disidentes que se atreven a proyectar una sociedad diferente a la del 30% de incluidos y el 70% de excluidos.

Como es dable deducir, este totalitarismo corporativo es por esencia enemigo de los Derechos Humanos. Pretende disfrazarse de liberal, aunque Locke y todos los que pensaron el liberalismo se conmuevan en sus tumbas, porque la nica libertad que defienden es la de las corporaciones, es decir, de las personas jurdicas, de las personas de ficcin, pero no de las personas de carne, hueso y sangre, cuyo destino incluso como especie- no se toma en cuenta.

Lo que sufrimos hoy en Amrica Latina se inserta en este marco de poder planetario. Estamos viviendo la etapa de colonialismo avanzado que corresponde al totalitarismo corporativo. Somos virreinatos del siglo XXI , slo que despersonalizados, porque en este totalitarismo, as como nadie es dueo del dinero tampoco lo es del poder: no hay un Hitler ni un Mussolini ni un Stalin, ni siquiera un Franco o un Oliveira Salazar. Tampoco tenemos en la Argentina a un Vrtiz y ni siquiera quiz a un Sobremonte. Slo administradores del sur, chief executivers officers de menor jerarqua, que negocian con los administradores del norte acerca de los detalles de su subordinacin. Personajes coyunturales que pasan y van a morar en el olvido, disfrutando de los beneficios obtenidos.

El mundo cambi demasiado rpidamente y esto produce desconcierto, pero no podemos equivocarnos: el momento histrico es diferente a todos los anteriores, porque la historia no se repite, sino que se contina.

No llama la atencin en este contexto mundial y regional, en que los Derechos Humanos y su derecho internacional no es ms que un obstculo a eliminar por parte del avance totalitario corporativo, que en nuestro pas, la Corte Suprema haya declarado prescriptibles las acciones civiles de reparacin por crmenes de lesa humanidad, contrariando la posicin de todo el sur del planeta, que conserva la esperanza de reparaciones por los genocidios colonialistas.

Tampoco llama la atencin que la misma Corte Suprema, violando el derecho internacional y el propio constitucional, variando inconsultamente su jurisprudencia pacfica, en una causa en la que ni siquiera deba pronunciarse, se haya proclamado intrprete de la Convencin Americana de Derechos Humanos, decidiendo cundo y cmo habr de cumplir con las decisiones de los rganos jurisdiccionales internacionales.

Compagina perfectamente con el avance del totalitarismo corporativo la idea de que los tratados internacionales incorporados a la Constitucin Nacional en funcin del inc. 22 del art. 75, son derecho prestado y de segunda categora.

Qu otra cosa puede pensarse de las expresiones injuriosas y difamatorias del Presidente hacia la justicia laboral y los abogados laboralistas? Se erige en el continuador de la Corte Suprema de la oligarqua, que se neg a tomar juramento a los primeros jueces laborales? Recordemos que fue una de las imputaciones por las que se removi a sus ministros en el juicio poltico de 1947 (la otra importante fue la acordada de setiembre de 1930). El Presidente no ha tenido ni siquiera la elemental hipocresa de disimular lo que piensa: reclama jueces propios. Por qu no propone la disolucin del fuero laboral y volver a la justicia civil, por ser ms liberal e igualitaria?

No podemos dejar de mencionar el nuevo Plan Cndor judicial. Ya no se mata, se secuestra ni se manda al exilio a los lderes o posibles lderes, ni se proscriben partidos, sino que en el Mercosur se trata de excluir a todo dirigente popular peligroso para los programas del totalitarismo corporativo por va judicial, valindose de jueces adictos, estrellas o atemorizados. Tal es el procedimiento seguido o intentado con Cristina, con Lula y con Lugo y, ahora parece que hasta se lo intenta con Pepe Mujica.

Cierta sorpresa causa la inslita sentencia del famoso dos por uno, porque en verdad, a juzgar por Chile y otros pases, los genocidas de la etapa anterior del colonialismo fueron usados y luego, terminada su labor, el totalitarismo corporativo los consider contaminantes y se desentendi de su destino. Sin duda que ese intento fue una muestra ms de regresin en materia de Derechos Humanos, pero que debe mover a reflexin acerca de nuestros folklricos personeros de ese totalitarismo. Tal vez algunos sean ms agradecidos que otros respecto de sus predecesores en anteriores etapas de colonialismo. No obstante, la reaccin inmediata del oficialismo de turno puso distancia de semejante agradecimiento y dej a la intemperie a la mayora de su propia Corte Suprema.

A todo esto debe agregarse el papeln internacional que sufrimos todos los argentinos con la detencin puramente poltica de Milagro Sala. No se trata de un gobierno, sino de nuestra imagen como Nacin en el concierto internacional. Un juego partidista mantiene esa detencin en un feudo dominado por un gobernador del que no puede prescindir el oficialismo de turno sin una crisis interna, cuando constitucionalmente correspondera la intervencin federal. El testigo de cargo ms importante contra Milagro es uno de sus empleados, y la manipulacin del Superior Tribunal de la Provincia no deja de ser un escndalo maysculo, sin contar con la complacencia de alguna cmara federal obediente.

Lamentablemente, la regresin en materia de Derechos Humanos no se detendr. El oficialismo marcha hacia un nuevo e inevitable ajuste y tiene slo dos fuentes: nuevo aumento de las tarifas y ANSES. Cualquiera de los dos temas lesionar ms Derechos Humanos de los ms humildes y, finalmente, alcanzar a la clase media aturdida por el bullanguero espectculo televisivo.



Pero los pueblos no se quedan quietos. Latinoamrica toda se pondr de pie nuevamente, no es la primera vez que sufrimos el colonialismo y esta etapa totalitaria tambin habr de superarse. El camino de los Derechos Humanos se retomar, slo que debemos cuidarnos de las provocaciones: los veteranos debemos cuidar y advertir a los ms jvenes, que por suerte no han conocido momentos de represin.

Fuente: ​http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-ddhh