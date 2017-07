Un nuevo escenario que se abre

Despus de las primarias: elementos de interpretacin

La historia puede presentar dos aspectos, a menudo, estrechamente vinculados entre s: uno, lo constituye la descripcin de hechos o, lo que es igual, el relato histrico mismo que es, o debera ser, esencialmente neutro; otro, sin embargo, es la interpretacin de tales hechos o relato.

Supongamos que los hechos son ciertos aunque no siempre lo son pues la pasin del historiador es tal que, en ciertos momentos, no vacila en inventar sucesos o situaciones. Podemos decir, entonces, que esa circunstancia constituye el aspecto objetivo de la historia. Sin embargo, cuando el sujeto que hace la historia interpreta esos hechos, se refiere a ellos o les asigna un significado, la historia se subjetiviza, deja de ser neutra y pasa a servir a una causa o a un inters. Y muchas veces adquiere el carcter de creencia o de dogma. Entonces, ya no es posible alterarla. No por otra cosa ha dicho Karl Marx que la historia jams es crtica consigo misma; si lo fuese, ya hubiere adquirido el carcter de ciencia exacta. Y no lo es.

Existen, no obstante, hechos que no slo pueden considerarse objetivos sino lo son y que, por lo mismo, colaboran en la tarea de establecer una posible verdad histrica. Son stos los que nos invitan a adentrarnos en el escabroso mundo de la interpretacin de las elecciones primarias del presente mes.

LOS HECHOS OBJETIVOS

Las elecciones primarias de 2 del presente se realizaron con la participacin de dos conglomerados polticos que fueron Chile Vamos (que reemplaz a la antigua coalicin Alianza Por Chile) y el debutante Frente Amplio, unin de nueve partidos y dos movimientos polticos. No particip en esa justa electoral la organizacin oficialista Nueva Mayora que s lo hizo la vez anterior (2013), pues una de las colectividades que la integran (la DC) decidi enfrentar directamente las elecciones de noviembre prximo impidiendo, con ese hecho, que pudiese la coalicin oficialista presentarse como tal en las primarias de julio. Y puesto que el eventual candidato que apoyaron las dems colectividades de ese pacto era independiente, la posibilidad de participar en elecciones primarias se esfum. La ley exige que, en esos casos, aquel slo puede inscribirse luego de reunir un determinado nmero de firmas ante notario.

A la luz de lo expresado, las elecciones primarias del 02 del presente presentan algunas caractersticas que son del caso sealar aqu.

Es la primera que los pre candidatos de las coaliciones participantes no compitieron representando a dichas estructuras, sino lo hicieron entre s, dentro de cada una de ellas, disputando las preferencias a sus propios compaeros de ruta. En realidad, se trataba de elegir a quien representara con mayor propiedad a cada coalicin en las elecciones de noviembre prximo.

En segundo lugar, a diferencia de las elecciones primarias de 2013, en que participaron las coaliciones Alianza Por Chile y Nueva Mayora, en esta oportunidad solamente lo hicieron Chile Vamos y el Frente Amplio, como lo sealramos ms arriba, dos organizaciones que aparecen hace muy poco en la escena poltica nacional.

De todo lo cual se infiere que, si en las elecciones de 30 de junio de 2013 participaron casi tres millones de personas (2.950.002 [1] ), en esta oportunidad solamente lo hicieron 1.744.800 votantes, de los cuales 827.037 entregaron su apoyo a Sebastin Piera, 371.999 a Manuel Jos Ossandn y 218.169 a Felipe Kast lo que hizo un total de 1.417.205 sufragios para el conjunto de Chile Vamos. El resto, que alcanz la cifra de 327.595 fue para el debutante Frente Amplio cuyos precandidatos alcanzaron los 221.340 y 106.255 votos que fueron para Beatriz Snchez y Alberto Mayol, respectivamente.

En 2013, los candidatos de la Alianza por Chile Andrs Allamand y Pablo Longueira slo alcanzaron, juntos, a reunir 808.002 sufragios contra los 1.417.205 que logr Chile Vamos en las primarias recin realizadas.

Existen datos estadsticos de lo que fue la cantidad de votos recibida por cada uno de los partidos de la coalicin llamada Nueva Mayora en las ltimas elecciones municipales que arrojan las siguientes cifras, consignadas aqu solamente en miles:

Partido Socialista 487.000

Partido Por la Democracia 401.000

Partido Radical 337.000

Partido Comunista 247.000

Otras colectividades 86.000

Total 1.558.000

Estas cifras son interesantes: muestran una cantidad de votantes que pudieron haber participado en las elecciones primarias de julio y, sin embargo, no lo hicieron porque no quisieron o no pudieron hacerlo; poco importa ya. Con una salvedad: existe conocimiento que un grupo no determinado de personas pertenecientes a esos partidos (e, incluso, algunos independientes) haba manifestado su voluntad de participar en esas elecciones primarias con el objetivo de aumentar la votacin de Manuel Jos Ossandn y frenar as el avance arrollador de Sebastin Piera. Son los mismos a quienes se refiere Rafael Gumucio cuando dice:

De los 300.000 votos de Ossandn hay cerca de 100.000 que no votaran por Sebastin Piera, en las presidenciales del mes de noviembre, cifra a la cual hay que agregar a quienes, desde la izquierda, votaron por Ossandn para detener a Piera [2] .

Sin embargo pongmonos aqu subjetivos, no nos parece que el nmero de personas que quiso realizar esa accin haya sido de una magnitud tal que ponga en tela de juicio las cifras obtenidas por la coalicin Chile Vamos.

INTERPRETACIONES O AFIRMACIONES SUBJETIVAS

Las interpretaciones que se han formulado a las cifras que presentan estas elecciones primarias son variadas. Para acometer esta tarea hemos separado algunas de las que nos parecen ms importantes.

1.Primera interpretacin: La representacin poltica del empresariado ha recibido un desmesurado apoyo del electorado nacional.

El argumento que da vida a tal afirmacin se construye a partir de una comparacin odiosa: en 2013 la sumatoria de votos obtenida por ambos precandidatos a la presidencia de la coalicin Alianza Por Chile alcanz solamente 808.002, en tanto en 2017 esa sumatoria se elev a 1.417.205. En palabras ms simples: la representacin poltica del empresariado estara experimentando en estas primarias un crecimiento cercano al 80%.

Este convencimiento se refleja, por una parte, en las alegres cuentas que han sacado diversos actores polticos. Veamos algunos de ellos.

1.1.1. Primera razn: El propio candidato triunfante de la coalicin Chile Vamos lo afirma .

Que el propio candidato triunfante de la coalicin participante en los comicios primarios manifieste su complacencia ante las cifras obtenidas no es de sorprender pues es obligacin de todo actor poltico mostrarse en el carcter de ganador ante todo el electorado nacional. As lo ha hecho Sebastin Piera, vinculando su alta votacin al Campeonato de Ftbol de las Confederaciones:

"Nos sentimos orgullosos de nuestra Seleccin Nacional, la Roja de todos. Y ojal que el mismo espritu de la Seleccin nos ayude a enfrentar los desafos y los problemas del futuro [] logramos sacar cuatro veces ms votos que el Frente Amplio [] ganamos en todas las regiones de Chile [] nuestra candidatura va mucho ms all de Chile Vamos, y es para todos y todas los chilenos" [3] .

1.1.2. Segunda razn: tambin lo afirma el sector que dirige hegemnicamente el Bloque en el Poder.

Como lo hemos sealado reiteradamente en nuestros documentos, el sector de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo que dirige hegemnicamente al Bloque en el Poder en Chile es el bancario (este sector es llamado tambin poder financiero, sector parasitario de la economa que no genera plusvalor sino se nutre permanentemente de la transferencia de aquel). Su representante en la escena poltica de la nacin es Sebastin Piera como tambin ya lo hemos sealado.

La banca no ha estado ajena a los avatares de las elecciones primarias cuyo resultado aparece ante ella como la consolidacin de su hegemona.

El gran ganador fue el ex Presidente, que queda como el gran favorito. La Nueva Mayora queda al debe y la alta participacin en relacin con lo proyectado los deja dbiles.

Analistas anticipan que bolsa local y bonos soberanos abriran con alzas este lunes. Resultados despejan amenaza de que las posturas ms radicales de los candidatos del FA se conviertan en el referente de la centroizquierda, reemplazando posiciones ms moderadas de Alejandro Guillier y Carolina Goic. En particular, la paliza que Snchez le propin a Mayol [4] .

1.1.3. Tercera razn: lo afirma la posicin de diversos analistas polticos.

Andrs Cabrera, director de la Fundacin Crea, sostiene que la gran ganadora de la jornada es la representacin poltica de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, que queda fortalecida en trminos electorales y hasta llegaron a superar

[] unas elecciones primarias sumamente competitivas, entre Longueira y Allamand en 2013.

Cuando se cuestiona el modelo aparece la derecha resguardndose, pero eso no se refiere necesariamente a sectores ABC1, sino que tambin ms populares, que se sienten identificados con el proyecto poltico de la derecha [5] .

Para Claudio Fuentes, otro analista,

[] era esperable que Chile Vamos tuviera una buena votacin y de tres veces ms que el Frente Amplio, ya que recin est surgiendo y Chile Vamos lleva 25 aos en el poder. No era algo raro. Sin embargo, esto habla de que hay un cierto proceso poltico que se mantiene a lo largo del tiempo, con un grupo de electores que es fiel a su conglomerado [6] .

[] hay un mnimo de un 10% que se est movilizando por la coalicin de derecha y si la Nueva Mayora hubiera tenido primarias tambin habra ocurrido lo mismo.

Carlos Correa Bau, hijo del lobbysta Enrique Correa y persona a quien tambin se estima como analista, afirma que

Piera tuvo un regalo del cielo, que fue que la Nueva Mayora no se present, por lo tanto, sus votantes se fueron hacia all. Adems, est el discurso prctico que levant Piera, del crecimiento, el que va ms all del voto de la derecha dura, all vieron una ilusin de un pas que se reencauza, una esperanza que podra haber capitalizado la Nueva Mayora, si es que Ricardo Lagos se hubiera mantenido en campaa [7] .

Pero, son estas interpretaciones correctas? Para otros analistas, el resultado de las elecciones primarias es diferente y arroja otras conclusiones. Consignemos aqu lo que indica uno de aquellos.

Si se considera que Chile Vamos obtuvo 1.417.637 votos, que equivalen a un 10.38% del total de los catorce millones de electores que tiene el padrn al 2016, los 827.547 votos de Piera alcanzan apenas al 5.85% del mismo. De igual manera, si efectivamente Chile Vamos sac 612 mil votos en el Gran Santiago, sumando adems a Puente Alto y San Bernardo, ms del 50 por ciento de esos votos se obtuvo en ocho comunas: Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina, uoa, Lo Barnechea, Puente Alto y Pealoln, en algunas de las cuales fue a votar hasta el 35% del padrn de la comuna. Pero en otras partes, el norte del pas por ejemplo, los resultados fueron ms bien escasos [8] .

1.2. Segunda interpretacin: el Frente Amplio ha sido reducido a actor secundario.

Las expectativas que existan en el Comando del Frente Amplio hasta antes de las elecciones primarias fueron mayores que los resultados obtenidos. Alberto Mayol haba sealado que esperaban

[] al menos 500 mil, si no sera una derrota.

El total de votos fue, no obstante, 327.595. A pesar de ello, la triunfante ganadora del Frente Amplio Beatriz Snchez, hablando a la prensa luego de los comicios seal:

"Hoy comienza una etapa nueva de la historia poltica de Chile, se cierra una etapa donde haba dos bloques, comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Y estamos disputando en serio, y lo saben y nos tienen miedo [] estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y construyendo. Dijimos que haramos una campaa distinta, valiente y horizontal; que correramos los mrgenes estrechos de la poltica chilena y lo estamos haciendo".

"Los desespera a todos or a una mujer que va a escuchar antes de decidir; los desespera or a una mujer reconocer un error y que ellos jams haran; los desespera una mujer que asume un liderazgo a su manera, no en los moldes estrechos con que ellos miran la realidad" []

"No slo corrimos el cerco de las definiciones polticas, sino que tambin el cerco que en el que tenan reducida a la izquierda. Si me atrev a dar este paso no es slo para hablarle a los convencidos".

"Se habla del aborto como un derecho y no slo de una excepcin; se habla del primer gobierno feminista de la historia de Chile, y cada vez son ms hombres y mujeres que entienden de qu hablamos .

"Derrotaremos el poder del dinero y les ganaremos en la primera vuelta y segunda vuelta, y en cada eleccin de Cores, diputados, senadores en todo Chile. Hasta cundo aguantaremos a quienes creen sabrselas todos, ellos ya fracasaron, fracasaron hartas veces creando un sistema de transporte, reformas tributarias, censos, puentes, sistemas de pensiones, etctera. ste es un proyecto colectivo, tenemos mucho por crecer y ser capaces de llegar a quienes no conocen nuestro mensaje [...] El Frente Amplio lleg para quedarse. Chile se merece tener una alternativa. Chile no est a la venta sin importar las lucas que tengan [] [9]

Estas palabras son normales en este tipo de situaciones; ya lo dijimos a propsito de las expresiones de Piera. Los candidatos han de presentarse como triunfadores y dar sensacin de seguridad a sus votantes; especialmente si, en unos meses ms, han de enfrentar otro desafo similar. Los analistas, sin embargo, examinan esos hechos de manera diferente. As, por ejemplo, Andrs Cabrera, director de la Fundacin Crea, sostiene que en el Comando de esa coalicin exista honda:

[] preocupacin. No haba una victoria, sino ms bien preocupacin desde mi punto de vista, pero falta an mucho, puede haber una apertura de aqu a noviembre [10] .

Y Carlos Correa Bau, hablando sobre la coalicin construida por Jackson y Boric, indica que aquella

[] no ha logrado llegar a las capas medias. Ella (Beatriz Snchez) sac los mismos votos que RD en las municipales y no logr convocar ms all de lo que tiene Revolucin Democrtica.

Las organizaciones que integran dicha coalicin, agreg Correa Bau,

[] no han logrado morder votacin de la Nueva Mayora,

uno de los principales objetivos que tenan dichos sectores al interior del Frente Amplio: y que, desde los inicios de la campaa de Snchez, buscaban apuntar principalmente al electorado ciudadanista y a los desencantados del oficialismo [11] .

Para Claudio Fuentes, los 300 mil votos que recibi el Frente Amplio en las primarias lo dejaron

[] recluido a un grupo de nicho, ms que a una vocacin un poco ms amplia que vaya a desafiar lo que fuera la Nueva Mayora.

El acadmico indic que, en comparacin con la votacin de concejales de 2016, el Frente Amplio alcanz un porcentaje similar de votos,

[] por lo tanto, el objetivo de convencer y movilizar a la izquierda moderada de que vaya a votar por ellos, no se cumpli. En ese sentido, el Frente Amplio todava est un poco encapsulado en un votante de izquierda ms duro [12] .

Gabriel Boric, consciente de las tareas que se le plantean a futuro, declar luego de efectuadas las primarias que:

"Todo voto hoy da es positivo, porque hace seis meses esos votos no existan, porque el Frente Amplio no era una alternativa poltica. Ahora somos una alternativa que se consolida en Chile" [13] .

Y Giorgio Jackson, otro de los constructores de ese conglomerado, hablando sobre lo mismo:

Para poder pasar a segunda vuelta tenemos que cuadruplicar los votos que obtuvimos hoy da, ah hay un desafo de crecimiento a nivel territorial, digital y tambin poltico [14] .

Es un hecho cierto que la votacin del Frente Amplio no fue la mejor. Record aquella que siempre tuvo lo que se conoca, en esos aos, como izquierda extra parlamentaria y que fue capaz de levantar candidaturas como las de Toms Hirsch, Jorge Arrate, Gladys Marn, Ernesto Pizarro, Marcel Claude. Por lo que uno de sus propios adherentes seala:

[] quedan desafos. El primero, y ms importante de ellos, es acceder a un electorado ms amplio. La votacin obtenida por Snchez, si bien claramente superior a la de Mayol, es todava reducida, anclada en un nicho muy especfico del electorado. Esto enciende una seal de alerta y, sobre todo, abre interrogantes de fondo [15] .

Hay, adems, otras interpretaciones. Rafael Gumucio da a conocer la suya:

La baja votacin obtenida por el Frente Amplio, comparada con el resultado de los sufragios anti-duoplicos anteriores, se podra justificar, segn la versin de uno de sus idelogos, pues este movimiento en formacin no se define electoralista, ni pretende resultados inmediatos en las urnas, ms bien se ubicara en una visin estratgica a mediano y largo plazo, capaz de aglutinar a la izquierda antiliberal y que rechaza con fuerza el modelo actual. Congeniar los objetivos ideolgicos a largo plazo con los procesos electorales es una tarea difcil y lenta, por consiguiente, al Frente Amplio no se le pueden pedir resultados inmediatistas [16] .

Y tambin lo hace otro analista:

Para el Frente Amplio todo es ganancia, pero en perspectiva de futuro, y a condicin de que transforme su esfuerzo electoral en fuerza parlamentaria. Si no lo logra, el da despus ver llegar la merma y el fraccionamiento. No son malos sus resultados, pero tampoco meten miedo. Simplemente apuntan al 5% tradicional de la izquierda extraparlamentaria, a menos que se transforme en fuerza de multitud, para lo cual debe desplegarse de manera ms incisiva en la sociedad. La gente sigue en la casa [17] .

1.3. Tercera interpretacin: alta participacin ciudadana en las primarias .

La participacin electoral fue de un 13.3% de la poblacin con derecho a sufragar, cifra que algunos analistas consideraron alta dadas las condiciones en que las elecciones se realizaron. Segn el profesor de la Universidad de Talca Mario Herrera,

"El porcentaje es mucho ms alto que el que se esperaba, eso tomando en cuenta una final de Copa Confederaciones y que uno de los tres mayores pacto no iba a la eleccin . En 2013 (Primarias Presidenciales) votaron por la Nueva Mayora cerca de 2.2 millones de personas en una eleccin que no era competitiva, si tu sacas a esos votantes el porcentaje de participacin de estos comicios es alto" [18] .

Jos Miguel Insulza, a contrario de muchos que vieron el signo de la abstencin en las primarias como un mal presagio para las prximas elecciones de noviembre, seal:

"Los que dijeron que las primarias seran un fiasco, se equivocaron por completo. Enfrentaremos una derecha fuerte y movilizada. Frente Amplio es un proyecto en lenta formacin. Snchez sac tantos votos como Kast" [19] .

Gonzalo Mller, analista de la UDI y profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, seal, alegremente, que la participacin

"[] algo de lo que sentirse orgulloso en general. Pese a todo (el nmero) es una buena noticia" [20] .

Sin embargo, no puede decirse que la participacin en los comicios electorales de un 13,3% de la poblacin chilena en edad de votar haya sido alta, sin caer en un explicable triunfalismo. Nuestra posicin a este respecto es que dicha participacin ha sido extraordinariamente baja.

1.4. Cuarta interpretacin: Nueva Mayora fue completamente derrotada

Al parecer, y a juicio de varios analistas, las elecciones primarias no tienen un perdedor sino varios. A pesar de haber competido solamente dos coaliciones Chile Vamos y Frente Amplio algunos comentaristas y analistas sostienen (implcitamente, por cierto) que se trat de un proceso en donde hubo un tercer participante: el pacto Nueva Mayora. As lo hace Germn Silva, por ejemplo, cuando expresa que

[] la gran derrotada de este proceso fue la Nueva Mayora. La coalicin oficialista no solo estuvo completamente ausente de la agenda pblica durante el ltimo tiempo, sino que adems qued ligada al conflicto, la falta de capacidad de encontrar acuerdos e incluso el uso de un lenguaje y tono entre sus dos candidatos que nada tienen que envidiarle al debate televisivo de Chile Vamos. Definitivamente, estar fuera de competencia fue un error maysculo. Y, claro, a la hora de asumir esas responsabilidades, ni los entornos de Guillier ni de Goic han estado a la altura [21] .

Pero, desde el punto de vista metodolgico, es acertado suponer derrotada a una estructura poltica que no ha intervenido en un proceso competitivo como lo han sido las elecciones primarias de 02 del presente? Ms, an: es posible hablar de la participacin en ese proceso de una estructura cuya propia existencia se pone en tela de juicio? Nuestra opinin es que si se busca determinar la conveniencia que tena participar o no en un proceso de esa naturaleza, es inconveniente vincular semejante circunstancia a la realizacin misma de las elecciones primarias. Porque una cosa es participar en un acto; otra es atribuir la presencia de un tercero excluido en ese acto para extraer conclusiones que inducen a error. No puede ser derrotado quien no participa en una competencia; salvo que se quiera hacer una analoga que, de todas maneras, va a resultar bastante discutible. Por lo mismo, no parece necesario dedicar mayores comentarios al respecto.

1.5. Quinta interpretacin: La candidatura de Guillier es la candidatura de Nueva Mayora

La generalidad de los analistas no toma en consideracin el carcter independiente del candidato Alejandro Guillier; por el contrario, lo asimila a Nueva Mayora y asimila sta a Guillier. Y lo cierto es que uno de los puntales de esa coalicin era la DC, partido que ha decidido enfrentar solo las elecciones de noviembre, prescindiendo del pacto; por lo cual, nadie sabe si Nueva Mayora existe an o, si existe, si seguir existiendo. De lo cual se puede concluir que Alejandro Guillier jams ha sido candidato de una coalicin cuya misma existencia ha sido puesta en tela de juicio sino de un grupo de partidos que lo han reconocido como su candidato. Esta asimilacin bastante incorrecta por lo dems pues no considera la naturaleza misma de aquel pacto ni la circunstancia que uno de sus integrantes (la DC) ha optado por el camino propio , puede inducir a error y resulta inexplicable en personas que exhiben pergaminos acadmicos.

Esta barbaridad metodolgica puede encontrarse en un trabajo de Correa Bau cuando seala:

De lo que no hay duda entre los especialistas es que estas cifras significan una derrota absoluta para el oficialismo. A pesar de los intentos por bajarles el perfil a las primarias desde la denuncia de la poca accin por parte del Gobierno para convocar a votar, que fue revelada hasta por el mismo director del Servel, hasta el llamado del presidenciable Guillier a ver el partido, comer un asado y luego dormir una siesta, no lograron sacar una tajada de este mes de campaa y quedaron totalmente invisibilizados [22] .

Los anlisis consignados hasta esta parte nos hacen entender que, a partir de las elecciones primarias de 2 de julio, un nuevo escenario poltico se abre en Chile. Un escenario por completo diferente al que exista hasta ese momento. Intentemos establecer algunos aspectos centrales que puede presentar.

EL NUEVO ESCENARIO POLTICO NACIONAL

En este escenario nuevo cobrarn vigencia una serie de nuevos elementos que van a servir eficazmente para una nueva interpretacin. Estos elementos van a caracterizar la nueva fase que se abre en el pas. Intentemos desarrollarlos.

Los votos de quienes no participaron en las elecciones primarias cobran importancia en esta fase. Nos referimos a ellos en la parte de este anlisis dedicada a establecer los hechos objetivos. De acuerdo con las cifras contenidas en ese acpite, quienes no participaron en las elecciones primarias (partidos Socialista, Por la Democracia, Comunista, Radical Socialdemcrata y otros) sumaban un total de 1.558.000 votos, cifra de votantes que, de haber participado todos ellos en el proceso eleccionario de 2 de julio, por s sola hubiere elevado el nmero de participantes a 3.302.800 y que debe suponerse como levemente superior al total de votantes en 2013. Por eso pudo decir un analista que

[] el global de votantes en este proceso estuvo lejos de lo ocurrido en 2013, debido principalmente a que la Nueva Mayora no particip en las elecciones de este domingo y ese ao tuvieron la mayor masa de votantes con dos millones 142 mil votos, lo que ninguno de los dos bloques que participaron hoy logr convocar [23] .

Se puede, por consiguiente, sacar cuentas alegres de las cifras obtenidas en las primarias; pero no hay que olvidar los votos ausentes que no solamente pueden mostrar otras tendencias a futuro sino, adems, recordar que en este tipo de comicios la rueda de la fortuna no ha sido an clavada y que los sucesos venideros nos pueden deparar muchas sorpresas.

Las cifras son un absoluto xito para el candidato de Chile Vamos, quien obtuvo 815.254 votos en todo el pas, ms incluso que lo que obtuvieron los dos candidatos de derecha en las primarias de 2013. Sin embargo, no son tan alentadoras si se compara con lo que obtuvo la Presidenta Michelle Bachelet en las primarias de la Nueva Mayora en ese ao, donde lo duplica [24] .

En muchos de nuestros documentos hemos hablado de las fracciones que presenta la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo o empresariado y hemos dicho que ellas son la fraccin bancaria (financiera), la industrial y la comercial. Pues bien: esas tres fracciones se han manifestado en su forma ms pura en las elecciones primarias del 02 de julio.

Los analistas, sin embargo, no emplean dicha terminologa sino recurren a trminos ms bien vulgares, a expresiones nacidas de la necesidad de dar un contenido a situaciones nuevas para las que no estaban preparados. As, por ejemplo, lo hacen Carlos y Cristbal Hunneus cuando sealan que

La campaa ha mostrado la emergencia de tres derechas, la que encabeza el ex Presidente Piera, bajo el liderazgo de la UDI, con Andrs Chadwick como su principal dirigente; la que representa Ossandn, que apela al centro y hasta la centroizquierda; y una derecha ms liberal, encabezada por F. Kast [25] .

No lo hace de manera diferente Carlos Pea cuando habla de una opcin modernizadora en la que incluye a Piera y a Kast para sealar a Ossandn como conservador.

La derecha, por su parte, se inclin ya casi definitivamente por la opcin modernizadora (Piera y Kast sumaron ms del setenta por ciento de los votos de su sector) y la votacin que obtuvo augura que est cerca en apenas un cuarto de siglo de lograr lo que nunca logr durante todo el siglo XX: ganar dos veces la voluntad popular [26] .

Nosotros, sin embargo, sostenemos que Piera representa a la fraccin bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, Ossandn a la grande y mediana industria en tanto Kast lo hace con el sector comercial, especialmente con los distribuidores y contratistas, y con el comercio en general. Todos ellos representan la lucha de clases que se libra dentro del Bloque en el Poder por la conduccin hegemnica de la sociedad en su conjunto. Y puesto que esa conduccin hegemnica la ejerce la banca en conjunto con el comercio, no debe sorprender que Piera y Kast se hayan unido inmediatamente luego de las primarias en tanto Ossandn lo haya hecho un tanto ms tarde.

No debe sorprender, por consiguiente, que la Democracia Cristiana DC, a travs de su presidenta Carolina Goic quien tambin es candidata de ese partido a la presidencia del pas, al da siguiente de realizadas las elecciones primarias, manifestara su deseo de contar con el apoyo de

[] todo aquel que crea en una derecha distinta a la que plantea y encabeza Piera.

[] una derecha ms dura que se moviliz y respondi. Todos aquellos que no se sientan representados ah, queremos abrirle las puertas detrs de un proyecto de sociedad que no busca la polarizacin sino el reencuentro y el trabajo en comn [27] .

El llamado de Carolina Goic fue dirigido directamente a los sectores que apoyaron a Manuel Jos Ossandn y a Felipe Kast, llamado que no fue casual sino obedeci a la lnea poltica que siempre ha defendido la DC y que, en esta ocasin, solamente se hace manifiesta. Porque la DC siempre ha querido representar los intereses del empresariado industrial y comercial chileno; no del empresariado financiero cuya representacin poltica la asume la Unin Demcrata Independiente UDI y, particularmente, Sebastin Piera. Esta posicin fue confirmada, ms tarde, por el vicepresidente de ese partido Matas Walker quien, hablando a Radio Agricultura, indico que esa era la opcin por la cual se haba pronunciado el partido:

"Es una candidatura que no tiene fronteras y por eso ayer en la conferencia de prensa que estuvimos con Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle, hicimos este llamado, que la candidatura de Carolina Goic no tiene fronteras, por ah fue muy polmica una frase que ella utiliz, pero claramente hizo un llamado tambin a los electores de Manuel Jos Ossandn que no se sienten representados por la candidatura de Piera a considerar la opcin de Carolina Goic"

Y lo mismo al electorado de Felipe Kast que cree en una centro-derecha ms liberal, en una centro-derecha democrtica, que no se sienten representados por Piera de tambin poder considerar la opcin de Carolina Goic [] [28]

La Democracia Cristiana, de esa manera, no slo robustece su decisin de enfrentar sola las elecciones de noviembre sino reafirma su lnea poltica hacindola manifiesta.



El tratamiento hacia el Frente Amplio cambia.

Si bien hasta antes de las primarias, el Frente Amplio se vea como una opcin que pudo quitarle gran parte del electorado al candidato independiente Alejandro Guillier, luego de los comicios del 02 de julio ese inters pasa a ser secundario. Pea lo expresa con mucha claridad:

Los votos disiparon la imagen que, como consecuencia de la omisin de la Nueva Mayora, se haba generalizado, que el Frente Amplio y Beatriz Snchez eran una opcin competitiva, la intrprete de un reclamo sordo y soterrado, un liderazgo sorpresivo y centelleante. Nada de eso. Los votos que obtuvo sumados son menos de los que por s solo obtuvo Ossandn pueden ser significativos a la luz de la modestia tarda de sus lderes; pero indican una escasa capacidad de incidir en las siguientes elecciones.

Si la votacin de esta primaria es significativa, su seal ms elocuente es obvia: en la centroizquierda gan Guillier [29] .

Tambin lo hacen Carlos y Cristbal Huneeus cuando sealan:

[] el FA tiene importantes limitaciones programticas, porque no las ha exhibido y no ha dado a conocer un paradigma de ideas que oriente la formulacin de aquellas, para que d contenido a su discurso de movilizar a votantes desencantados de la izquierda tradicional.

Tampoco tiene una figura que pueda actuar como un lder nacional que empuje su crecimiento. Beatriz Snchez fue nominada candidata para suplir ese vaco. Su inexperiencia poltica qued de manifiesto en la breve campaa de las primarias, que puede convertirse en un factor de inseguridad para el bloque en la larga campaa presidencial y hace difcil que sea la lder del futuro partido. El FA no es Podemos de Espaa [30] .

No significa esto, sin embargo, que los sectores empresariales vayan a ignorar a la representacin del Frente Amplio. Por el contrario: es posible hasta que intenten levantar su candidatura con la nica finalidad de oponerla a la del senador independiente y debilitar sta para robustecer la de Piera. En poltica, todo puede suceder.

Las anteriores observaciones hacen entender que, inevitablemente, la candidatura independiente del senador Alejandro Guillier lvarez volver a adquirir notoriedad en los meses que se aproximan. Y, consecuentemente con ello, es decir, por ser la nica alternativa capaz de enfrentar con xito la candidatura del abanderado del Bloque en el Poder Sebastin Piera, deber ser objeto de las ms srdidas descalificaciones. Especialmente si su estrategia se orienta a manifestar ideas/fuerza tales como regionalizacin, participacin ciudadana, industrializacin, innovaciones tecnolgicas, carcter transitorio de su administracin (preparacin de las condiciones a quienes han de realizar las grandes transformaciones que la sociedad requiere), etc., sin preocuparse de discutir temas especficos que han de realizar actores sociales directamente involucrados en esos problemas. Como ya ha sucedido, se le criticar por todo. Y si antes se le censur porque no hablaba o hablaba poco, en el perodo actual puede censurrsele porque habla, como ya ha sucedido co n los injuriosos trminos empleados por Magdalena Garca en el peridico digital La Duna:

Pareciera que Alejandro Guillier ya no sabe qu hacer para posicionarse dentro del plano electoral que estamos viviendo con miras a las presidenciales. Despus de que la Nueva Mayora decidiera no hacer primarias, de llamar a preparar el asado el da de las elecciones primarias, y de luego reconocer que fue un error por parte de su sector no hacer elecciones para definir un candidato, el senador no se ha callado [31] .

Es el precio que fatalmente deber pagar por representar una alternativa que pone en tela de juicio la candidatura de quien representa los intereses del sector hegemnico del Bloque en el Poder.

Es posible que, en este perodo, los medios de comunicacin leales al Bloque en el Poder destaquen en forma desmedida los esfuerzos que realice la candidata del Frente Amplio para levantar su candidatura como una forma de opacar la figura del senador; es posible que no slo realicen tal accin sino intenten destacar las expresiones de uno para contraponerlas con las del otro y crear as falsas contradicciones entre aliados que son estratgicamente naturales. Es posible.

Y puede suceder, en estos meses, que si las condiciones se mantienen tal cual se encuentran ahora, los sectores empresariales aparecern en los comicios electorales definitivos (primera vuelta) representados por tres posibles candidatos: Sebastin Piera, por Chile Vamos, Carolina Goic, por la Democracia Cristiana y Franco Parisi que lo apoya la Democracia Regional Patagnica y algunos movimientos religiosos.

Sin embargo, cuando la candidatura de Alejandro Guillier quede a firme y se haga entrega de las firmas recolectadas al SERVEL, entonces se abrir un nuevo escenario que deberemos volver a examinar.

[1] Esta cifra la obtuvimos de sumar la cifra de 2.142 mil votos que recibi Michelle Bachelet en 2013 a la que agregamos la suma de los dos abanderados de la Alianza Por Chile Andrs Allamand y Pablo Longueira que fue de 808.002 votos.

[2] Gumucio Rivas, Rafael: Las primarias presidenciales y los nuevos escenarios, documento de 04 de julio de 2017.

[3] Redaccin: Piera celebra el triunfo: Ojal que el mismo espritu de la Seleccin nos ayude a enfrentar los desafos, El Mostrador, 02 de julio de 2017.

[4] Redaccin: Sector financiero respira con alivio la contundente victoria de Chile Vamos y Piera, El Mostrador, Mercados, 03.07.2017.

[5] Segovia, Macarena: Primarias 2017: el triunfo de la derecha, la desilusin del Frente Amplio y la derrota por default de la Nueva Mayora, El Mostrador, 03 de julio de 2017.

[6] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[7] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[8] Escobar, Santiago: El espejismo de las cuentas alegres de la derecha en las primarias, El Mostrador, 04 de julio de 2017.

[9] Redaccin: Beatrz Snchez: Hoy comienza una etapa donde comenzamos a disputar el poder, lo saben y nos tienen miedo, El Mostrador, 02 de julio de 2017.

[10] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[11] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[12] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[13] Redaccin: Boric por mayor votacin de Ossandn que Frente Amplio: "Tenemos que hablarle a quienes ven en Piera una figura que no es deseable que conduzca el pas" , El Mostrador, 03 de julio de 2017.

[14] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[15] Torche, Pablo: Los discursos polticos que se proyectan a partir de las primarias, El Mostrador, 05 de julio de 2017.

[16] Gumucio, Rafael: El Frente Amplio a medio camino, Documento de 05 de julio de 2017.

[17] Escobar, Santiago: Id. (8).

[18] Fernndez, Paz: Participacin electoral: El porcentaje es mucho ms alto de lo que se esperaba, TV 24 Horas, 02 de julio de 2017.

[19] Redaccin: Insulza: Las decisiones de la Nueva Mayora nos llevaron a desaparecer del mapa, el costo est a la vista, El Mostrador , 0 3 de julio 2017.

[20] Fernndez Paz: Id. (18).

[21] Silva Cuadra, Germn: Cuatro claves para entender el Chile post primarias, El Mostrador, 03 de julio de 2017.

[22] Segovia, Macarena: Obra citada en (5).

[23] Martnez G., Daniel: Hitos que dejaron las primarias presidenciales, El Dnamo, 03 de julio de 2017.

[24] Martnez G., Daniel: Id. (23).

[25] Huneeus, Carlos y Cristbal: Despus de las primarias: tres derechas, dos izquierdas y desafos al centro, El Mostrador, 06 de julio de 2017.

[26] Pea, Carlos: Gan la derecha, gan Guillier, El Mercurio digital, 03 de julio de 2017.

[27] Redaccin: Goic redefine la geografa poltica de la DC y abre la puerta a aquel que crea en una derecha distinta a la que plantea Piera, El Mostrador, 03 de julio de 2017

[28] Redaccin: Vicepresidente DC confirma estrategia anunciada por Goic de conseguir votos en la derecha, El Mostrador, 04 de julio de 2017.

[29] Pea, Carlos: Id.(26).

[30] Huneeus, Carlos y Cristbal: Id. (25).

[31] Garca, Magdalena:Guillier busca acuerdo con Frente Amplio para elecciones presidenciales, La Duna, 03 de julio de 2017.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.