Caso Rigg. Robo con bendicin judicial

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de junio sobre el denominado Caso Riggs puede inscribirse como un acto de la transicin, uno ms de aquellos consensos para impedir el juicio y castigo de Augusto Pinochet, su familia y su entorno ms cercano. El dictamen judicial absuelve a seis altos oficiales del ejrcito en retiro por el delito de malversacin de caudales pblicos y ordena devolver a los herederos de Pinochet 24 bienes inmuebles incautados y liberar cerca de cinco millones de dlares en depsitos en cuentas bancarias. Aun cuando la Corte admite que aquellos bienes fueron obtenidos de forma ilcita, afirma que no es posible mantener el embargo por haber fallecido el responsable del delito. En el caso de los oficiales cmplices de Pinochet, el tribunal levant las condenas al considerar la prescripcin del delito.

El dictamen revoca el fallo de mayo de 2015 dictado por el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama, que haba condenado a los oficiales que prestaron funciones en la Casa Militar (Jorge Ballerino, Ramn Castro, Gabriel Vergara, Sergio Moreno, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo). Al no existir un delito continuado de malversacin de caudales pblicos desde 1981 hasta 2004, la Corte estableci la prescripcin de la accin penal.

Para la Corte, cuya sentencia fue con votos divididos, queda claro que Pinochet y sus cmplices son culpables en el delito de malversacin de fondos pblicos. Pero advierte que no es posible decretar jurdicamente en la sentencia el comiso despus de la muerte del culpable. En este sentido, agrega, las penas deben ser personales, es decir, deben recaer sobre el directamente responsable y nada ms que sobre l, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicio de terceros.

REDES Y CASCADAS PARA LAVADO DEL DINERO

La sentencia ahonda ms en el delito cometido por Pinochet. Para el tribunal, si bien resulta atinado razonar que no es posible adquirir el dominio por sucesin por causa de muerte sobre bienes que no son efectivamente de dominio del causante, situacin en la que se encontraran los bienes obtenidos de forma ilcita por Pinochet, ciertamente no sucede lo mismo con aquellas especies que tras ser adquiridas mediante la utilizacin de dichos efectos o sirvindose de ellos, han ingresado al patrimonio del delincuente a travs de otro medio de adquirir el dominio. Ms adelante, aclara: Las especies que figuran embargadas no corresponden al efecto originalmente obtenido con la comisin del delito, sino que a bienes adquiridos por Pinochet Ugarte con los efectos de la sustraccin de caudales pblicos, los que ingresaron eficaz y legalmente, mas no legtimamente, a su patrimonio, por lo que a su fallecimiento pasaron de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley a sus herederos, quienes de este modo adquirieron legalmente su dominio.

Para tal fin, podemos afirmar, el dictador mont una red que manejaron subalternos de plena confianza, como Jorge Ballerino, Castro o Vergara, por la cual los dineros mantuvieron un flujo por sociedades cascada y cuentas corrientes. De esta forma y con el objetivo de su blanqueado, el capital robado de los gastos reservados sala de Chile, era depositado en bancos estadounidenses para regresar ms tarde al pas de origen. Una vuelta cuyo nico fin era su lavado.

Esta sentencia, que ser apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), si bien absuelve a los delincuentes, y permite a sus herederos disponer de los bienes sustrados al Estado, no altera en nada el fondo del delito. El CDE afirma que la Corte de Apelaciones incurri en un error de hecho al basar su fallo en que el Estado chileno no haba pedido la interrupcin de la prescripcin del delito cometido por Pinochet dentro del plazo de diez aos que indica la ley. Con fecha 12 de junio de 2008, este Consejo (CDE) present escrito manifestndose expresamente la voluntad de formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso, para los fines de impedir precisamente la prescripcin civil de las acciones aludidas.

EL FALLO DE 2015 DEL MINISTRO VALDERRAMA

El delito, que no ha cambiado el reciente fallo, est explicado y detallado en la sentencia del ministro Valderrama de 2015. En ese dictamen, que conden a Ballerino y los otros cinco oficiales a penas remitidas e incaut los bienes adquiridos por el dictador con dineros de gastos reservados desviados a cuentas en el Banco Riggs, Valderrama describe y sanciona el mayor robo conocido de la historia poltica chilena por quien de forma ilegtima y sanguinaria ejerca el cargo autodesignado de presidente de la Repblica.

El desfalco realizado por Pinochet y sus cmplices a las arcas fiscales salt a la luz pblica en 2004, cuando el Subcomit Permanente de Investigacin del Senado de Estados Unidos sondeaba dineros ligados con el terrorismo y narcotrfico. La pesquisa descubri numerosas cuentas que tena Pinochet bajo su nombre, alias y chapas, las que conformaron la citada red para sacar fondos de las arcas del Estado chileno y blanquearlos. Cuentas y sociedades para beneficio personal y de su familia por ms de 21 millones de dlares.

El patrimonio de Augusto Pinochet ascenda al monto citado, del cual solo dos millones escasamente podan estar justificados a travs de su sueldo, comisiones e intereses. Las auditoras efectuadas por la investigacin judicial, encargadas a la Universidad de Chile, detectaron que ms de 17 millones de dlares no tenan justificacin. Un volumen cuya fuente estaba en fondos reservados asignados a la Presidencia de la Repblica, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejrcito. Esos ingresos formaron la red para sacar ilegalmente el dinero de Chile al banco estadounidense Riggs y despus reingresarlo. Contra los ingresos aparecan una diversidad de inversiones, dividendos, prstamos a Pinochet y Luca Hiriart, impuestos, contribuciones, compra de bienes races, vehculos, acciones, depsitos a plazo, fondos mutuos, construccin de inmuebles, etc.

Los fondos destinados a gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejrcito de Chile eran anualmente determinados por el Escalafn Presupuesto de la Comandancia en Jefe y ascendan aproximadamente a 1,3 millones de dlares en 1999. Determinado el respectivo tem de la Ley de Presupuesto de la Nacin y con la venia del Ministerio de Hacienda, la Direccin de Finanzas del Ejrcito efectuaba la asignacin presupuestaria, aprobando lo solicitado por cada unidad. Posteriormente eran girados por Tesorera General de la Repblica y depositados en la cuenta N 13073 (Recursos Presupuestarios) del Banco del Estado de Chile y desde all se los transfera a la Misin Militar en EE.UU., en conjunto con sus gastos operacionales. Una vez en Estados Unidos, entre 1980 y 1994 estos gastos reservados se depositaron en la cuenta N 3115 del Banco Scotia Ontario, Canad, los cuales pasaron entre 1994 y 1998 a la cuenta N 17194438 del Riggs Bank de Washington.

BUSTOS DE NAPOLEON Y GASTOS EN SASTRERIA

Hasta el ao 1992, se giraba contra estos gastos reservados solo con un certificado emanado de la Secretara General del Ejrcito, cargo que ocuparon desde 1980 Ramn Castro Ivanovic, Sergio Marcelo Moreno Saravia y Jaime Enrique Lepe Orellana. Los secretarios generales cursaron numerosas rdenes de entrega de dineros de esta naturaleza a peticin de Pinochet Ugarte, para convertirlos en propiedades, construcciones, pagos de salarios a obreros por labores de ndole privada de Pinochet y su entorno, explotacin agrcola, sustento de parientes y cercanos, aportes a CEMA Chile, libros, estatuas o bustos de Napolen Bonaparte, sastrera, arriendo de cabaas tursticas, audfonos, vestuario, relojes, calzado, gastos mdicos, kinesiologa, zapatillas de gimnasia, atlas, repuestos de lapiceras, buzos deportivos y variados otros destinos de naturaleza personal, sin contar con lo conservado en el extranjero. Algunos de los pedidos eran ejecutados por los oficiales del ejrcito que oficiaban como agregados en las misiones en Washington y Madrid o en las diversas agregaduras. Estos insumos no quedaban respaldados.

Jorge Ballerino, Ramn Castro, Gabriel Vergara, Sergio Moreno, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo ostentaron, entre otros, los cargos de jefe de la Casa Militar, edecn, secretario general del ejrcito, todos ntimamente ligados a Pinochet. Fueron ellos quienes abrieron cuentas en bancos estadounidenses bajo diferentes nombres y chapas, como el inefable John Long que ocultaba a Ballerino.

La auditora de la Universidad de Chile concluy que el monto total malversado por estos oficiales a favor de Augusto Pinochet asciende a 6,4 millones de dlares. De este total, 3,6 millones corresponden a dineros fiscales desviados por Ballerino, 1,1 por Ballerino bajo el alias de John Long, 671 mil dlares por Gabriel Vergara, 880 mil por Juan Mac Lean, 70 mil por Eugenio Castillo y 123 mil por Sergio Moreno. En suma, establece el fallo del ministro Manuel Valderrama, los acusados en este proceso, malversaron fondos pblicos con el objeto que sean sustrados por un tercero. Este tercero se trata de Augusto Jos Ramn Pinochet Ugarte quien, de acuerdo al informe pericial evacuado por la Universidad de Chile, obtuvo como remuneraciones e ingresos provenientes de fuentes legtimas, la suma de US$ 1.427.588,55, en cifras nominales, monto que es producto de las remuneraciones de los distintos cargos que ostent durante su vida militar y poltica.

Por tanto, dice la sentencia del 2015, del estudio detallado y pormenorizado de los distintos antecedentes que se han recabado en este proceso judicial, es indudable que los dineros cuyo origen es lcito, no resultan suficientes para acreditar la adquisicin de los bienes races, que tambin se encuentran embargados en esta misma causa, ni tampoco alcanzan para dar una justificacin razonable de todo el dinero de que se trata este proceso, que de acuerdo a lo establecido en el informe pericial de la Universidad de Chile asciende a US$21.363.761,30, dineros stos que sirvieron, entre otros fines, para la manutencin de la familia del ex comandante en jefe del ejrcito, lo que fue sealado por el propio Augusto Pinochet Ugarte.

Para el ministro Valderrama qued ms que claro que la fortuna del dictador proviene de la sustraccin que Pinochet Ugarte efectu de fondos pblicos, principalmente de gastos reservados, por lo que los bienes embargados se constituyen en efectos del delito. En tanto, agrega que tampoco resulta dable descartar para este sentenciador otros orgenes, igualmente ilcitos, que incrementaron el patrimonio personal de Pinochet Ugarte, conclusin que se basa en haberse acreditado actuaciones como el uso de pasaportes falsos por parte de Pinochet Ugarte y su entorno familiar y militar, y la apertura de cuentas en el extranjero mediante el uso de identidades falsas.

La sancin aplicada por el juez Manuel Valderrama fue la incautacin, el decomiso de esos bienes y cuentas y condenas de prisin remitida para los oficiales cmplices. En total, se hallaron e incautaron 24 propiedades o bienes inmuebles, tres vehculos a nombre de Augusto Pinochet Ugarte y siete instrumentos bancarios por casi cinco millones de dlares.

Es probable que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones favorezca nuevamente a Pinochet, sus cmplices y herederos, tal como otros episodios similares durante la transicin. Hoy, si bien la prensa del duopolio ha intentado ocultar este vergonzoso fallo judicial, hay algo que ya queda escrito y es indeleble. Pinochet, adems de asesino, fue un redomado ladrn.

Publicado en Punto Final, edicin N 879, 7 de julio 2017.

