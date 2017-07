Izkia Siches, primera mujer presidenta del Colegio Mdico de Chile

"La salud est muy grave"

Izkia Siches Pastn (31 aos), la primera mujer en presidir el Colegio Mdico de Chile, naci en Arica y siendo una nia, su familia emigr a Santiago. Recientemente elegida presidenta del Colegio Mdico obtuvo 6.197 votos, 53,1%, dando un golpe a la ctedra. La lista Colegio Mdico Vamos por Ms, cercana a la Nueva Mayora -encabezada por Sergio Rojas y Lorenzo Naranjo-, logr 2.971 votos, 25%; mientras Fuerza Mdica, de derecha -liderada por Pablo Araya y Jorge Tisn-, alcanz 2.562 votos, 21,9%.

Izkia Siches fue presidenta del centro de estudiantes de Medicina Occidente de la Universidad de Chile, dirigenta de la Federacin de Estudiantes (Fech), y miembro del Senado Universitario. Milit en las Juventudes Comunistas y hoy es independiente de Izquierda. Fue presidenta del Regional Santiago del Colegio Mdico.

Izkia Siches quera trabajar en un hospital pblico y postul al San Juan de Dios, donde trabaja hasta ahora. Tambin atiende en el Consultorio Dr. Avendao de Lo Prado. Los ltimos aos he alternado entre la atencin primaria y el nivel hospitalario. Eso me ha permitido conocer que en la atencin primaria tenemos una deuda enorme, seala.

Participa del Frente Amplio como se ha dicho?

No, y lo desment. A pesar que valoro los movimientos y fuerzas polticas que estn apareciendo, en la eleccin del Colegio Mdico nos respaldaron comunistas, democratacristianos, socialistas, gente de la Nueva Mayora, del Frente Amplio e independientes. Atribuir nuestro triunfo al Frente Amplio, sera una mezquindad.

Cul es su concepcin del mdico?

Me gusta mucho un mdico social, alguien que se involucra. Trabajo en Lo Prado, en un consultorio que atiende a Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, poblacin muy vulnerable. El consultorio tiene muchas limitaciones, y no involucrarse en los problemas sociales y de salud, es impensable. A Salud siempre le afectan todos los determinantes sociales: medioambiente, pobreza, desigualdad, transporte, etc. Entonces, cmo no vamos a ser actores sociales! Tambin me gusta lo del profesionalismo. Creo que s hay que ser oo y saber mucho, quizs no el ltimo paper , pero s ser muy responsable en lo acadmico Y el tema tico, cuestionarse la profesin, no dejarse influenciar por el mercado, ni la industria farmacutica, las lucas; creo que el sector pblico es un ambiente ms protegido.

Qu propuestas tiene la nueva directiva? Por qu gan su lista?

Se sum el contexto poltico nacional, el hasto, las instituciones en su peor momento. Hemos causado impacto en los medios porque soy joven, mujer, de Izquierda y porque logramos ganar con gran participacin y respaldo. Algunos postulantes llevaban ms de treinta aos como dirigentes, y un porcentaje importante particip en la mesa directiva de los ltimos seis aos, con gran cuota de poder.

Nosotros no nos sentamos representados por ellos. Fuimos organizndonos en torno a mdicos como los residentes, jvenes con quienes nos formamos en la atencin primaria, generales de zona, los que estamos ms insertos en la realidad social y que necesitbamos que el Colegio se la jugara por nuestros temas. Constituimos la lista Oxigenar el Colegio Mdico. La idea fue incorporar nuevos dirigentes, sumar miradas y un rol ms activo del mdico social. Proponemos dotar no solo remuneracionalmente sino cualitativamente la carrera pblica, para que sea un lugar de desarrollo profesional. Los mdicos no se van del sector pblico solo por las lucas. A veces hay malas condiciones, frustraciones, te aburres de lidiar con la miseria y no poder solucionarla. Peleas con el administrador de turno para gestionar los recursos, y aunque a veces sale ms barato gestionar con fondos pblicos, se prefiere comprar servicios. Esto no tiene ni pies ni cabeza! Se malgastan recursos y eso es frustrante cuando ocurre todos los das. Queremos una gestin ms democrtica. Que los mdicos sean actores, que participen del debate. S que hay muchos mdicos de derecha que estn por la defensa y fortalecimiento del sector pblico, que entienden que en otros pases es algo bsico.

LA CRISIS DE LA SALUD

Qu problemas tiene el actual sistema de salud?

Hay una brecha social muy grande, la vemos cotidianamente. Yo tengo que poner la cara a los pacientes para explicarles que su enfermedad no se puede tratar. Siento la crisis, y la vivo todos los das. Un gran porcentaje ve insatisfechas sus necesidades de salud. No tenemos la capacidad para dar respuesta a los beneficiarios de Fonasa.

En el Hospital San Juan de Dios y en la atencin primaria, palpo la realidad. Nadie me va a contar cuentos. Me toca ver cmo se aplican las polticas pblicas, quizs planificadas con la mejor intencin pero que finalmente no funcionan. Para resolver los temas de salud, el pas tiene que elaborar una respuesta social organizada.

Como Colegio Mdico nuestra prioridad es fortalecer la salud pblica y recuperar la tica de la profesin. Se necesita aumentar la capacidad hospitalaria y mejorar su gestin. Los contratos de concesiones son buenos para los privados pero muy malos para el Estado. Vemos en la TV el colapso de los servicios de urgencia, largas listas de espera, no cumplimiento de patologas GES y no GES, gente que necesita soluciones, como la decisin poltica de crecer como sector pblico con ms camas hospitalarias, ms centros de atencin familiar y articular la red. Estamos bajo los estndares en cuanto a mdicos y camas.

La poblacin lo padece en los servicios de urgencia. No existe rotacin, los niveles de ocupacin de nuestros hospitales son altsimos, casi el 102%, o sea, hay sobredemanda. Eso hace que los pacientes tengan que esperar por una cama en los servicios de urgencia. Adems, hay problemas estructurales, de recursos humanos, faltan pabellones y hospitales, existe una deuda gigantesca en tecnologa. Se podran hacer interconsultas virtuales, no tenemos ficha mdica electrnica, no existe correlacin en los exmenes desde la atencin primaria al nivel terciario.

Los pacientes se adaptan a nuestro sistema de salud que es perverso. Faltan ms recursos en la atencin primaria y en cmo financiar hospitales. Obviamente, hay que crecer y disponer de ms presupuesto, y tambin redistribuirlo mejor. Mejorar el engranaje entre la atencin primaria y el nivel secundario y terciario. Se debiera fortalecer la atencin primaria, pero siempre estamos al tres y al cuatro. Los doctores intentan curar un cncer pero no previenen la obesidad.

Otro asunto es la modernizacin, cosas tan sencillas como la infraestructura, para que efectivamente la gente sienta que va a un lugar digno y de calidad, y que no tiene que gastar ms plata en una consulta privada o en comprar frmacos.

Hay pacientes que mueren en lista de espera

No s si es directa la causalidad. Pero no son necesarias las cifras para entender que s hay mucho tiempo de espera, que hay gente que muere esperando porque no tiene dinero. Al decir que hay que desmenuzar las cifras no es que le quite valor al problema de fondo. Ese problema existe y nos tenemos que hacer cargo. Pero no se resuelve va GES, tampoco en los titulares del diario, sino analizando el problema y transparentndolo. Cuando empiezan las pugnas gobierno-oposicin, se pierde el tema de fondo, que es que no hay cmo hacer bien las cosas si la derecha no permite reformas. No s cmo va a quedar conformado el prximo Parlamento, y si la derecha lograr comprender que ms all de las percepciones ideolgicas en salud hay que reordenar algunos factores para responder a las necesidades de la poblacin.

Los recursos se los llevan los privados

En nuestro programa est que las sociedades mdicas hay que regularlas. Hay que hacer un plan para traspasar estos profesionales a la modalidad institucional, porque los mdicos del sector pblico, haciendo la misma labor, reciben distintas remuneraciones. Muchos de los recursos que destina el Estado a salud pblica van a los privados por la compra de servicios. Hay distorsiones en el sistema. Nos corresponde trabajar para hacer modificaciones que sean efectivas y se apliquen rpido. No podemos esperar cuatro aos ms, otro gobierno que postergue la reforma a las Isapres. Como en el sector pblico no pueden pagar honorarios por mucho tiempo, y no contratan, empujan a los mdicos a crear sociedades. Como no les pueden pagar por horas, porque nadie va a trabajar por eso, se crean las famosas sociedades y se abre una caja de Pandora de la compra de servicios. Es como ir privatizando por dentro los hospitales.

En algn momento se dieron cuenta que con lo que se pagaba en un ao por arrendar un escner, por ejemplo, se podra comprar uno.

PARTICIPACION Y CAPACITACION

Cul es su opinin sobre el aborto?

Mi opinin ya no es relevante, porque mi rol ahora es de vocera. Intentar representar ese cargo ms que a mis posiciones, que las tengo muy claras. Existe divisin en los mdicos sobre la despenalizacin del aborto. Nosotros debemos incentivar la participacin, tanto estructural como hacia temas ciudadanos: qu opinamos sobre la marihuana y el alcohol, la ley de tabaco, el aborto, las concesiones. Ser sujetos ms activos e involucrados con el Chile real.

Y sobre el Examen Unico Nacional de Conocimientos de Medicina, Eunacom?

Mide los conocimientos de los mdicos titulados en el extranjero. Sostengo que siempre hay que estar abierto a analizar el instrumento, no el concepto, porque es necesario. Comparto la idea de fiscalizar el test, para que ningn colega sienta que la prueba es una barrera de ingreso. Necesitamos a los mdicos ms capacitados. No hay que quedarse solo en el Eunacom, sino en una formacin continua. Pero nadie se hace parte en seguir formando a estos mdicos. Solo con esos conocimientos uno no hace mucho en la atencin primaria. Hay desafos asistenciales, pero muchos mdicos no quieren trabajar en el sector pblico, y se entiende el Eunacom como una barrera. Se ha avanzado en eso, el Colegio entendi que la calidad era el tema de fondo. Los mecanismos siempre son analizables para que sean pertinentes, la administracin del examen, todas esas son propuestas que salieron de nuestro Colegio. Los colegas formados en el extranjero son bienvenidos, tenemos el desafo de encontrar mecanismos que nos den transparencia para garantizar calidad, porque tampoco podemos poner a cualquier colega a atender si no tiene los conocimientos.

Publicado en Punto Final, edicin N 879, 7 de julio 2017.

