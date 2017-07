El mito del mercado en la conciencia chilena

El proceso de deterioro de las instituciones, con las polticas en el fondo del pozo, ha llevado a establecer de forma lenta aunque persistente un nuevo relato crtico al pesado orden neoliberal, un nuevo discurso germinado desde la escena social como reaccin a los efectos, por dcadas, de un rgimen unidimensional de mercado, que tiene como primeras y claras consecuencias la consolidacin de nuevas organizaciones sociales con capacidad de convocatoria y movilizacin. En todas las reas entregadas al mercado, que son tambin todas las lucrativas, hay una abierta reaccin de la sociedad civil, ya sea desde las organizaciones o desde los territorios.

La emergencia de este discurso, que tiene sus bases de consenso en un rechazo al modelo neoliberal y sus perniciosos efectos sobre los territorios, el medioambiente, las ciudades, el trabajo y las mismas estructuras sociales, se levanta de forma simultnea con la decadencia de la economa de mercado. Porque es ya una evidencia el estancamiento del crecimiento econmico tan deseado para el lucro y la expansin del gran capital, as como sus consecuencias cada da ms claras en el terreno laboral.

No hay anlisis ni proyeccin que augure nuevas eras doradas para la expansin econmica en el corto plazo. Este fenmeno global y local no slo rebaja el crecimiento y las tasas de ganancia del capital sino que tiene en pleno desarrollo nuevas estrategias de rentabilidad. As como la externalizacin o tercerizacin laboral fueron tcnicas para conseguir desde hace ya varias dcadas la disminucin de costos, hoy la ola viene por la robotizacin y la aplicacin de sistemas de inteligencia artificial. Bajo estos mecanismos la gran industria prev reducir nuevamente sus costos laborales y elevar su tasa de ganancia. El verdadero costo, bien sabemos, lo sostendrn los trabajadores.

Las estadsticas de empleo de los ltimos meses, que se han mantenido en torno a un seis por ciento, encierran una gran trampa. Por un lado se reducen los trabajos asalariados, los que han sido compensados por actividades de cuenta propia, pequeos emprendimientos o simplemente ventas ambulantes. Una fuerte precarizacin del empleo tender a aumentar, a medida que se apliquen las nuevas tecnologas de produccin. El futuro para los trabajadores se ve muy incierto.

Las movilizaciones sociales y de trabajadores, que se han amplificado durante esta dcada, han encontrado un obstculo para su expansin en la fuerte penetracin de la cultura de mercado, un paradigma dominante y hundido por varias capas y generaciones desde finales de la dictadura. La lucha en la superestructura es una tarea dura que se enfrenta contra la hegemona cultural promovida por todas las herramientas livianas del mercado, las que van desde la industria publicitaria, el marketing , los medios de comunicacin afines y, en especial, por toda la institucionalidad poltica y econmica, que ha hecho del mercado su mito y ritual. Una persistente campaa que se remonta a los orgenes de la dictadura ha conformado este bloque histrico gramsciano, que hoy constituye una slida realidad cultural. Para las organizaciones sociales y sindicales es sta la piedra de tope para las grandes transformaciones.

La sociedad chilena se ha construido sobre estas bases culturales. Tal vez es este factor, apoyado tambin en la desmemoria, el que retras por muchos aos la reaccin ciudadana ante los efectos del mercado desregulado.

Las organizaciones ciudadanas reconocen esta falencia, tal vez el mayor obstculo para allanar el terreno de las movilizaciones sociales. El persistente relato neoliberal, absorbido por varias generaciones como parte de la naturaleza, como fe ciega en los mercados y en las falsas libertades individuales, slo puede ser difuminado con la expansin de nuevas ideas. Desde hace unos aos hay nuevos discursos en el aire que decantan, en conciencia y conviccin ante el incierto futuro especialmente, en las ms nuevas generaciones.

Publicado en Punto Final, edicin N 879, 7 de julio 2017.

