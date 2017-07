Operacin Albania

Punto Final

En junio se cumplieron treinta aos de la matanza de Corpus Cristi: doce combatientes del Frente Patritico Manuel Rodrguez fueron asesinados por el aparato represivo del Estado.

En la Operacin Albania (15 y 16 de junio de 1987) participaron cientos de agentes represores, que tenan experiencia en este tipo de acciones pues en 1984 (23 y 24 de agosto) efectuaron un operativo de similares caractersticas y en la zona sur, donde asesinaron a siete combatientes del MIR en Los Angeles, Concepcin, Talcahuano y Valdivia, en lo que se denomin la Operacin Alfa Carbn.

Dentro de las actividades para rescatar la memoria de los doce combatientes rodriguistas en Valparaso, en la ex crcel del puerto, se realiz el lanzamiento del libro Sentencia Judicial 39.122-87. Operacin Albania , de Dino Pancani Corvaln.

La presentacin estuvo a cargo del autor, y el panel cont con la presencia de Rosa Alfaro, esposa de Julio Guerra -uno de los combatientes asesinados en la Operacin Albania- quien durante la dictadura fue una luchadora popular y actualmente participa en el rescate de la memoria histrica y en la lucha por verdad y justicia.

En parte de su intervencin, Rosa Alfaro manifest: Julio fue asesinado en la Villa Olmpica el da 16 de junio del 87, ms o menos a las 11,05 de la noche. Estos treinta aos han sido un largo camino. Son treinta aos de lucha constante, incluso ahora la palabra montaje se hace efectiva, pero durante los primeros diez aos nos cost mucho sacar incluso la palabra enfrentamiento() Para nosotros como familia ha sido un transitar doloroso, pero al mismo tiempo nos ha permitido darnos cuenta de la afectividad y del cario que se tiene por nuestros compaeros, porque han pasado treinta aos y nosotros desde el primer ao hemos conmemorado los aniversarios. Todos los aos ms de 100 personas asisten a nuestras actividades en Via, en Valparaso, en Santiago, en Lota. El cario que se le tiene a los doce compaeros siempre ha quedado bien demostrado.

Dino Pancani Corvaln, autor del libro, en su intervencin manifest: Lo que hago es cuestionar la sentencia que est plagada de mentiras. Es un relato cerrado que le permiti al juez hacer una simulacin de justicia. Eligi relatos y a partir de eso dijo, Ok, yo puedo cerrar. La eleccin que hizo el juez fue no juzgar, o no encausar a la CNI y a la colaboracin de Carabineros e Investigaciones; no encausarlos a todos. Se calcula que fueron alrededor de 500 agentes. Es un relato armado entre los represores y su pool de abogados vinculados a las instituciones estatales. El juez no encuentra quienes dispararon y lo que hace es solamente encausar a Salas Wenzel y Corbaln. Distinto sera si el juez hubiese asumido que haba una maquinaria de asesinato, una maquinaria para exterminar chilenos, para exterminar jvenes, mujeres, adultos, nios, y los hubiese encausado a todos, porque hay una responsabilidad de todos.

Es lo que el juez opta por no hacer. Hay participacin de 500 agentes y lo que hace el juez es decir voy a condenar a quince, hay dos que ya estn absolutamente rematados, que estn presos; hay un tercero, que es Quiroz, que ya tena un encausamiento previo () Es decir dos tercios nunca van a la crcel. Algunos defensores de la doctrina Dolmestch dicen, bueno, los hace hablar. Pero en verdad, no los hace hablar, los obliga a construir un relato para poder legitimar la impunidad. Y lo que tenemos en el caso de la Operacin Albania es precisamente eso.

Publicado en Punto Final, edicin N 879, 7 de julio 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl