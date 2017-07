Condenan a 106 ex agentes de la Dina

Justicia para 16 vctimas de la Operacin Colombo

Punto Final

Ms 1.200 ex agentes de la Dina y su sucesora -la CNI- han sido procesados, pero cumplen condena efectiva slo 142 que torturaron, encarcelaron, hicieron desaparecer cuerpos, montaron falsos enfrentamientos o asesinaron simulando accidentes o enfermedades.

La dictadura cre un vasto engranaje para aterrorizar a la poblacin. Sin embargo, existieron hombres y mujeres que mantuvieron viva la llama de la libertad y que se organizaron en la clandestinidad con el propsito de construir un pas democrtico. La justicia se acerca para 16 detenidos desaparecidos. 106 ex agentes de la Dina fueron condenados en una sentencia de primera instancia dictada por el ministro Hernn Crisosto.

Los 16 desaparecidos forman parte de las 119 vctimas de la Operacin Colombo. La Dina mont esa operacin en colaboracin con organismos de inteligencia del Cono Sur de Amrica Latina. Difundieron en Brasil y Argentina supuestos enfrentamientos y una lista de 119 vctimas. Todos en realidad haban sido masacrados en Chile.

La defensa de los ex agentes de la Dina invoc que ese organismo tuvo existencia legal y actuaron en el marco de un estado de excepcin de un gobierno dirigido por las Fuerzas Armadas y de Orden. Al respecto, el ministro Hernn Crisosto argument que las funciones de las Fuerzas Armadas no son alzarse en contra del gobierno constitucionalmente vigente, ni aprehender a los partidarios o a dirigentes sociales afines al rgimen depuesto; menos an, por supuesto, asesinarles o hacerlos desaparecer.

Es ms -agrega el magistrado-, estamos frente a delitos de lesa humanidad, acometidos por agentes del Estado en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de hostigamiento, persecucin o exterminio de un grupo de personas a las que el rgimen militar sindic como adherentes ideolgicos al rgimen poltico depuesto, o bien los grupos represivos consideraban sospechosos de entorpecer los propsitos del rgimen o la impunidad de los agentes de los servicios de inteligencia.

Otra de las eximentes de responsabilidad penal invocadas por los ex agentes fue que cumplan rdenes superiores. Al respecto, el juez Crisosto seal que segn el artculo 334 del Cdigo de Justicia Militar, para eximirse de responsabilidad, el militar debe representar la ilegalidad de la orden al superior, cuestin que ninguno de los condenados acredit.

Asimismo, el juez Crisosto justific la indemnizacin que concedi a los familiares de las vctimas, al manifestar que la desaparicin de un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un cnyuge, una pareja e incluso un cuado, en las circunstancias que ello ocurri, esto es en medio de la conviccin que durante su encierro han sido torturados, vejados, objetos de un tratamiento cruel, inhumano, lesivo a su integridad squica y moral, alejada de todo debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, sin la ms elemental piedad por el semejante, y alejada de todo principio moral, ha causado en los demandantes un sufrimiento sicolgico que les ha provocado un dao moral que el Estado, como responsable del obrar de su agentes, deber indemnizar.

---------------------

Las vctimas

Francisco Aedo Carrasco, arquitecto, 63 aos, socialista; Juan Andrnicos Antequera, 23 aos, estudiante universitario, MIR; Jorge Andrnicos Antequera, 25 aos, egresado de ingeniera de ejecucin elctrica, Universidad Tcnica del Estado, MIR; Jaime Buzio Lorca, 21 aos, estudiante de la UTE, Liga Comunista Revolucionaria; Mario Eduardo Caldern Tapia, periodista, 31 aos, MIR; Cecilia Castro Salvadores, 24 aos, estudiante de derecho de la Universidad de Chile, MIR; Juan Carlos Rodrguez Araya, 30 aos, estudiante de ingeniera de la Universidad de Chile; Rodolfo Espejo Gmez, 18 aos, socialista; Agustn Fiorasso Chau, 23 aos, profesor de castellano, MIR; Gregorio Gaete Faras, 22 aos, obrero y estudiante secundario nocturno, socialista; Mauricio Jorquera Encina, 19 aos, estudiante de sociologa de la Universidad de Chile, MIR; Isidro Pizarro Meniconi, 21 aos, tcnico, MIR; Marcos Esteban Quiones Lembach, 26 aos, empleado pblico; Sergio Reyes Navarrete, 26 aos, funcionario de Corfo, MIR; Jilberto Patricio Urbina Chamorro, 25 aos, estudiante de medicina de la Universidad Catlica, MIR; Ida Vera Almarza, 31 aos, arquitecta boliviana, MIR

Los agentes condenados

A 20 aos como autores: Csar Manrquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Ral Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko.

A 13 aos, como autores: Orlando Manzo Durn, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Basclay Humberto Zapata Reyes, Gerardo Ernesto Godoy Garca, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torre Sez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos Hernndez, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jos Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernndez, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Jos Alfonso Ojeda Obando, Gerardo Meza Acua, Manuel Heriberto Avendao Gonzlez, Jos Nelson Fuentealba Saldas, Ral Juan Rodrguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demstenes Eugenio Crdenas Saavedra, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velsquez Guala, Gerardo Ernesto Urrich Gonzlez, Sergio Hernn Castillo Gonzlez, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Jos Enrique Fuentes Torres, Julio Jos Hoyos Zegarra, Pedro Ren Alfaro Fernndez, Hiro Alvarez Vega, Gustavo Galvarino Carumn Soto, Orlando Jess Torrejn Gatica, Jos Manuel Sarmiento Sotelo, Luis Ren Torres Mndez, Rodolfo Valentino Concha Rodrguez, Enrique Trnsito Gutirrez Rubilar, Hugo del Trnsito Hernndez Valle, Juan Angel Urbina Cceres, Manuel Rivas Daz, Risiere del Prado Altez Espaa, Daniel Valentn Cancino Varas, Juan Duarte Gallegos, Vctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Guido Arnoldo Jara Brevis, Leonidas Emiliano Mndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Daz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jess Riveros Frost, Silvio Antonio Concha Gonzlez, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernn Patricio Valenzuela Salas, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Palmira Isabel Almuna Guzmn, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, Jos Yvenes Vergara y Olegario Enrique Gonzlez Moreno.

A 10 aos y un da, como autores: Werner Enrique Zanghellini Martnez y Hctor Alfredo Flores Vergara.

6 aos, como autores: Heriberto del Carmen Acevedo y Jaime Alfonso Fernndez Garrido.

5 aos y un da de presidio, como cmplices: Jos Jaime Mora Diocares, Armando Segundo Cofr Correa, Moiss Paulino Campos Figueroa, Oscar Belarmino La Flor Flores, Sergio Ivn Daz Lara, Roberto Hernn Rodrguez Manquel, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagarda Monje, Jos Stalin Muoz Leal, Vctor Manuel de la Cruz San Martn Jimnez, Juvenal Pia Garrido, Camilo Torres Negrier, Manuel Antonio Montre Mndez, Sergio Hernn Castro Andrade, Nelson Eduardo Iturriaga Cortes, Carlos Justo Bermdez Mndez, Fernando Adrin Roa Montaa, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Hugo Hernn Clavera Leiva, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Carlos Enrique Miranda Mesa, Vctor Manuel Alvarez Droguett, Juan Ignacio Surez Delgado, Ral Alberto Soto Prez, Jos Dorohi Hormazabal Rodrguez, Rufino Espinoza Espinoza, Hctor Carlos Daz Cabezas, Jorge Segundo Madariaga Acevedo y Miguel Angel Yez Ugalde.

3 aos y un da con beneficio de libertad vigilada, como cmplices: Jorge Luis Venegas Silva, Edinson Antonio Fernndez Sanhueza y Pedro Mora Villanueva.

541 das de presidio, como autor: Samuel Fuenzalida Devia

