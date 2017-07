EE.UU.: Un ciempis con la mayora de sus patas fuera de su territorio

Cundo el noble pueblo estadounidense pondr remedio a tanta insania para que cese tanta infamia?Pienso y creo que algunas verdades, relativas siempre, son tan necesarias a la vida como el agua.En zoologa un ciempis es un miripodo de innumerables pies o patas. Las patas de los ciempis son largas. Los ciempis y los milpis son miembros de una gran familia de animales -los artrpodos La distribucin de los ciempis es muy amplia, ocupando todas las regiones de los cinco continentes; son animalillos extremadamente irascibles y agresivos y no dudan en amenazar e incluso atacar si se sienten molestados; amenazan con sus largas patas traseras e inyectan el veneno a sus victimas; se alimentan casi de cualquier organismo que puedan manejar y no dudan en atacar aquellos que detecten por sus vibraciones en sus proximidades; los insectos y pequeos vertebrados son su alimento principal y cuando se ponen a su alcance corren serio peligro; su apetito no parece tener fin. Son animales longevosEn poltica y con su actuacin como imperio, los Estados Unidos se comporta como un enorme ciempis que extiende, no decenas ni cientos, sino mucho ms de miles de sus extremidades fuera de su territorio, para establecer en esos lugares, allende los mares, cercanos o lejanos, su influencia, dominio o reales potestades.Qu son los territorios coloniales que todava hoy ocupan desde Oceana hasta la Amrica, desde el siglo XIX? Qu es Puerto Rico, por ejemplo? Qu son las ms de 850 bases militares que se asientan, como patas armadas hasta los dientes, por todo el mundo? Qu es la Base Naval de Guantnamo, por ejemplo, mantenida all a la fuerza y en contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubanos? Qu son y cuntos miles de soldados y otros agentes pisan con sus botas territorios de otros pases? Qu son las flotas y cientos o miles? de buques incluyendo atmicos que se pavonean engredos y agresivos en los mares pacficos o en conflictos? Qu son los aviones y misiles que estn desplegados en otras tierras como si fueran suyas, dicen que para protegerlas ? Qu son los drones que utilizan como espas o como armas letales de combate, sin respetar la soberana de naciones amigas o enemigas, cuyas fronteras traspasan y por las que entran y salen como Pedro por su casa ? Vaya Ud. a saber cuantos son los drones esparcidos por medio mundo! Qu son los miles de agentes Ca propios o los reclutados y autctonos de todos los pases? Qu son las enormes redes de Internet, capaces de recoger informacin de mandatarios o de infelices ciudadanos de todas partes? Qu son las agencias y prensas y televisoras propias, as como sus sucursales de medios privados pertenecientes a las burguesas obsecuentes y besalopis de todos los pases? Qu son los satlites espas capaces de seguir los pasos de un gato en el tejado de cualquier vivienda, sea un palacete o una choza?Todo lo dicho en esta comparacin y su coincidencia sui gneris desde los puntos de vista zoolgico y poltico, entraa amenazas y peligros para los pases y pueblos; porque la naturaleza imperial lleva implcita la agresividad y los instintos de dominio y voracidad, que parecen no tener fin. Las muestras sobran: el uso de la fuerza en solitario o acompaado; las amenazas constantes del uso de la fuerza y el castigo por qutame all esta paja; las sanciones econmicas y otros tipos por falsas razones; las declaraciones continuas sobre los sistemas polticos y las condiciones y situaciones internas de otros pases, en franca injerencia a la soberana y autodeterminacin de los pueblos y naciones; el bloqueo genocida por ms de cincuenta y cinco ao contra Cuba, y que segn Trump piensa proseguir; el desprecio olmpico por toda la humanidad que ha condenado ese bloqueo en la Asamblea General de la ONU; el desprecio y la actitud a la vez humanicida y suicida contra s mismo y el mundo al retirarse del Tratado del Medio Ambiente de Pars.Despus de todo esto, no cabe ms que preguntar: Cundo el noble pueblo estadounidense pondr remedio a tanta insania para que cese tanta infamia?