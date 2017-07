Espaa

El gasto de las personas en los hogares en el ao 2016

El Instituto Nacional de Estadstica acaba de hacer pblicos los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Ao 2016.

Su nota de prensa recoge los datos principales, sealando el incremento del gasto que tuvo lugar en el ao 2016. Empezamos por facilitar los datos bsicos:

1. El gasto total de los hogares fue de medio billn de euros aproximadamente (520.119.185.000 en trminos corrientes y de 460.759.861.000 en trminos constantes, que quiere decir sin el efecto de los precios; con incrementos anuales respectivos del 3,0% y del 3,9%). 2. El gasto medio por hogar fue de 28.200, con un aumento del 2,6% en trminos corrientes y 24.982 en trminos constantes, con incremento anual de un 3,5. 3. El gasto medio por persona fue de 11.312, con aumento del 3%, pero en trminos constantes fue10.021 con aumento del 3,9%.

El gasto medio por hogar aument en la mayor parte de los grupos que se distinguen, principalmente en Comunicaciones y Muebles y Artculos del hogar, pero menguaron la Enseanza (-2,1%) y Sanidad (-0,5%).Su distribucin, se concentra en cuatro grandes grupos, que, reunidos, representan algo ms de los dos tercios del gasto medio del hogar:

a) Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 31%. b) Alimentos, y bebidas no alcohlicas, un 14,6%. c) Transporte, el 11,6%. d) Restaurantes y hoteles, un 9,9%

Hay que tener presente que el gasto no es el mismo segn que quin sustenta el hogar est en una situacin de actividad u otra, as: si el principal est ocupado, el gasto medio por hogar se sita en 31.880; si es parado, baja hasta 17.552;si est dentro del grupo de jubilados y prejubilados, el gasto medio fue de 26.006, y otros inactivos (donde se incluyen los estudiantes), 18.419. Slo el grupo encabezado por parado ha visto un crecimiento casi nulo (0,2%) respecto del ao anterior; en el lugar opuesto, tenemos a otros inactivos, que han incrementado el gasto medio del hogar un 3%; jubilados y prejubilados un 2,5% y ocupados un 2,3%.

El nivel de formacin de quien es el principal sustentador del hogar condiciona la distribucin del gasto, de forma que el gasto en vivienda del grupo con formacin superior, es el 28,8% y del 32,2% del grupo de educacin no superior; de forma similar sucede con el captulo de Alimentacin y bebidas no alcohlicas, el 12,1 % en los de formacin superior, frente al 16,4% de los otros. Ala inversa, encontramos el gasto en transporte: 12,5% y 10,9% respectivamente por los de educacin superior y los que no; Restaurantes y hoteles: 11,5% y 8,8% y Ocio y Cultura: 6,8% y 4,9%. En conjunto, podemos decir que en los hogares al frente de la cual el sustentador principal no tiene educacin superior, se gasta en proporcin ms en proporcin en bienes bsicos (Vivienda y Alimentacin). No se hace cuesta arriba suponer la relacin con un mayor nivel de renta y menos paro en el colectivo de educacin superior.

En cuanto a la distribucin del gasto medio por persona en las comunidades autnomas, destacan 8 por encima de la media total; por orden decreciente: Pas Vasco, Madrid, Navarra Islas Baleares, Catalua, Asturias, Aragn y Cantabria. Y 11 por de debajo: La Rioja, Castilla y Len, Comunidad Valenciana, Galicia, Regin de Murcia, Andaluca, Castilla la Nueva, Ceuta, Melilla, Extremadura y Canarias. El rango va desde 9.159 hasta 14.168, siendo la media total de 11.312.

Para ms detalles se puede consultar http://www.ine.es/prensa/epf_2016.pdf o la encuesta al completo.

Fernando G. Jan Coll. Profesor Titular de Economa y Empresa de la Universidad de Vic UCC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.