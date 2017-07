Paola Pabn Caranqui, secretaria de Estado

"La apuesta del dilogo pretende ampliar la base poltica de la Revolucin Ciudadana"

El Telgrafo

La secretaria de Estado colabor en el ltimo ao de gestin de Rafael Correa y fue ratificada por Lenn Moreno, quien le encarg el acercamiento con las organizaciones sociales del pas para servir de nexo con las funciones del Estado. Desde que Lenn Moreno asumi la Presidencia, esa gestin ha desembocado en la propuesta del dilogo nacional que se lleva a cabo a todo nivel. Paola Pabn Caranqui, al frente de esta entidad desde enero de 2016, ha sido una pieza clave en la relacin permanente y coordinada con la funcin Legislativa y los pueblos y nacionalidades, as como con las organizaciones ciudadanas en esta dinmica de dilogo nacional, asegur la funcionaria durante un dilogo con EL TELGRAFO.Concretar la invitacin que hizo el Presidente durante la campaa electoral respecto de extender su mano, convocar a la ciudadana, a todos los actores sociales que podamos; desde las mesas del dilogo incentivar una relacin permanente, constante, entre el gobierno y la sociedad; empezar a encontrar los puntos de consenso y los instrumentos que permitan posibilitar el encuentro con el dilogo al que el Jefe de Estado ha convocado.Esto ha generado mucha inquietud en algunos, pero tambin beneplcito en otros. El presidente Lenn Moreno ha insistido muchsimo en fortalecer nuestro vnculo con esos sectores duros de la Revolucin Ciudadana y all podemos inscribir a nuestros militantes de Alianza PAIS, quienes durante estos 10 aos han sido parte del proyecto. El Presidente ha dicho que esta militancia es importante y vamos a seguir fortaleciendo la relacin, pero sin duda hablando con quienes por distintas razones se han encontrado al frente de la vereda. No vayamos muy lejos, es importante mirar la conformacin del nuevo gabinete y que incorpora fuerzas polticas que, por ejemplo, en la primera vuelta tuvieron candidato propio a la Presidencia y hoy son parte del equipo ministerial. Creo que la apuesta del Presidente es ambiciosa porque pretende ampliar la base poltica de la Revolucin Ciudadana.Hay actores de oposicin que seguirn siendo oposicin y all no hay que confundirse, las diferencias ideolgicas entre el presidente Moreno y el alcalde Jaime Nebot o el de Quito, Mauricio Rodas, son conocidas por todos; sin duda estn en una vereda poltica diferente, pero esto no significa que en su calidad de Jefe de Estado no pueda establecer prioridades de inters mutuo. Para el Presidente, Cuenca y su movilidad es una prioridad como lo es para el alcalde Cabrera, o el proyecto tan ambicioso del Metro de Quito en el que el Gobierno ha comprometido parte del financiamiento.Con los actores que demanden la eficiencia de la funcin pblica, de cambios en la poltica pblica, en la normativa sobre temas controversiales. La invitacin al dilogo es para encontrar acuerdos sobre esos temas donde no ha existido un consenso respecto del ejercicio de la poltica pblica, vamos a priorizar a todos los que quieran estar en la mesa del dilogo, all hay sectores de oposicin que han dicho con esta condicin: nos sentamos en la mesa, nosotros no creemos en la fuerza o los condicionamientos. El presidente Moreno ha hecho una invitacin fraterna absolutamente sincera y, en esa medida, esperamos que los actores sociales, polticos y ciudadanos puedan tambin asistir a este llamado con esas mismas caractersticas.Antes de que se haya instalado el dilogo con la Conaie, el Presidente ya haba otorgado cinco indultos y se dio uno ms en la reunin con los dirigentes de la organizacin. Seguramente habrn ms en la medida en que legalmente coincidan los elementos. Desde el primer momento en que recibimos el pedido dijimos que se analizar caso por caso, pues no pasa solo por una voluntad poltica, deben cumplir condiciones jurdicas, hay que revisar bien porque en algunos casos fallecieron ciudadanos, hay familias que perdieron a sus seres queridos, por eso el Presidente ha sealado que a partir de una reflexin profunda se resolvern todos los indultos solicitados.Es imposible que todos pensemos igual, solo en el bloque de Alianza PAIS tenemos 74 legisladores, adems de alcaldes, prefectos, que piensan diferente; una secretaria ejecutiva del movimiento puede pensar diferente al Presidente, eso nos pas tambin cuando Correa era jefe de Estado, por lo tanto, tener posturas distintas siempre ser sano.Creemos que se deben acompaar los procesos de combate a la corrupcin, queremos ir ms all generando una cultura de corresponsabilidad entre pblicos y privados. La conformacin del Frente Anticorrupcin es acertada para atacar al problema de manera estructural. Odebrecht es un actor privado que gener mecanismos de corrupcin en varias naciones de la regin, en esa medida, es necesario un frente que vaya ms all del rol que tenga que jugar la institucionalidad. El Consejo de Participacin Ciudadana, la administracin de justicia, el control poltico de la Asamblea, posiblemente no sean suficientes; incorporar actores ciudadanos que tambin enven un mensaje de corresponsabilidad de los privados me parece indicado. Adems, somos el primer pas del mundo en aprobar normativas sobre los parasos fiscales, que se han convertido en herramientas para esconder los dineros de la corrupcin.No hay un modelo corresta, ha existido un momento de la Revolucin Ciudadana con caractersticas vinculadas con el liderazgo de estos 10 aos con la impronta de Rafael Correa, que no se puede desconocer, pero antes que nada, aqu hay un proyecto que impulsa tambin Lenn Moreno, quien fue seis aos Vicepresidente, y ahora es Presidente precisamente en reconocimiento a los beneficios de esta revolucin, que no puede detenerse y que implica un proceso de cambio constante. Correa, en la ltima convencin de PAIS hizo un llamado a repensar el proyecto poltico, a tener nuevas ilusiones movilizadoras, con lo cual Moreno coincide plenamente. 