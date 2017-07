Once das de paro por las comunidades de Ayacucho y la Mata-Csar sin que Ecopetrol atienda sus peticiones

Se cumplen once das de paro y persisten los sealamientos y hostigamientos por parte de la Polica y el Ejrcito Nacional. Se evidencia la falta de voluntad de parte de la administracin de Ecopetrol para darle una salida negociada al conflicto social y laboral. Toda la institucionalidad ha tenido o avalado una respuesta militar contra la comunidad que acude como ltima instancia al derecho de la protesta social. A continuacin nuestro informe en materia de derechos humanos.Militarizacin. Se mantiene la presencia policial de efectivos de la estacin de La Mata y Aguachica; adems constante patrullaje de miembros del BAEEV 3 de Ejercito Nacional, quienes continan tomando fotografas a quienes protestan pacficamente e intimidando con sus armas de fuego.Actos de hostigamientos y difamaciones. El 7 de julio, un sargento de la polica de apellido Prez se acerc al punto de concentracin indicando que se segua incurriendo en el delito de obstruccin a vas y que si no se dispersaban llamaran de nuevo al ESMAD.De igual manera, responsabiliz al Equipo Jurdico Pueblos de lo que ocurriera, pues segn el agente, es la organizacin responsable del presunto bloqueo; situacin que fue objeto de aclaracin por parte de los defensores acompaantes, sin que desistiera el uniformado de su sealamiento.Este mismo funcionario, manifest tambin, que la comunidad estaba deteniendo vehculos para identificar quin se movilizaba en ellos, situacin que no es cierta, por el contrario, muchos vecinos del lugar arriban en sus automotores con el propsito de visitar y saludar a las quienes se encuentran en el paro. Tambin indic que los manifestantes han lanzando piedras u objetos contundentes, a los camiones cisterna que transportan el crudo a la subestacin. En ese mismo sentido, uno de los miembros del ejrcito indic que la comunidad ha amenazado con quemar los carro-tanques, sealamiento al que han hecho eco miembros del corporativo de seguridad de Ecopetrol.Tales acusaciones son falsas y generan preocupacin en la medida que van orientas a orquestar una judicializacin masiva de los participantes del paro contra Ecopetrol.