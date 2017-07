Menguantes y menguados

Dentro de no mucho tiempo, si no debemos admitir que ya est sucediendo, la mayor parte de la sociedad ser completamente ajena a contenidos elementales de las disciplinas de Humanidades. De la misma forma que en las enseanzas medias su prdida de protagonismo ya es patente, estas materias no tardarn en desaparecer de las Universidades por cuestiones de una rentabilidad mal entendida. A partir de aqu, la exigua oferta no lograr la suficiente espectacularidad como para salir de los museos y las bibliotecas. Nos estamos adentrando en un nuevo Medioevo cultural, acaso preludio de otro de mayor alcance, y no nos estamos dando cuenta, deslumbrados por las chucheras de una tecnologa bien ideologizada.

La escasez del hbito de la lectura y la escritura, la ausencia de espacios de crtica y reflexin, el gusto por la velocidad de las pldoras de informacin digitales, la estudiada permeabilidad a los mantras virales, el tecno-optimismo desbordante, el post-todo, la pre-nada y la inexistencia de una prensa rigurosa y crtica, en lugar de esta consagrada a la propaganda, sern los catalizadores de una reaccin que consumir la creatividad disruptiva, la visin de conjunto y el ya escaso entendimiento de lo colectivo y lo comn. Para qu iba a querer esas cosas?, se preguntar alguien entre orejeras. Para qu iba a querer esas cosas?, se preguntar alguien que nunca se pregunta nada.

En el mbito de la Historia, que ya est sometida a un exhaustivo programa de olvido (o des-memoria), se terminar por no saber qu pas, ni cmo, ni porqu, ms all de resmenes en los libros de texto tan sesgados como "apretados" y de interesadas recreaciones comerciales. La Geografa, por su parte, no ir ms all de situar las fronteras que definirn las zonas de confort de incuestionados patrones de consumo y de terror. As, la secuencia histrica del colonialismo , la dependencia econmica, el imperialismo y la globalizacin llegar a resultar conspiranoica, la poltica local e internacional se reducir a una clave maniquea de fcil consumo: buenos y malos, nosotros y ellos. Este simplismo trasladado a lo cotidiano generar amplio disconfort en las estructuras de cercanas: laborales, familiares, vecinales...

Tampoco se encontrar inters en la Antropologa, porque en nuestro egosmo y en nuestro engreimiento, todo ser y todo se explicar, circularmente, como viene siendo habitual, por el Hombre Moderno, que es el Hombre del Norte, infantilizado y cobarde genocida de lo otro. El inters en lo no estandarizado, en lo que no est sujeto a la norma, a la convencin de la epistemologa dominante ser objeto de rechazo y de distanciamiento por la incomprensin que acompaa a la ignorancia. La imposibilidad de compartir un pensamiento o una alternativa no-convencional puede resultar sencillamente aterrador, pero no son pocos quienes ya se llenan la boca con los lmites de lo posible, ensima reformulacin matemtica con pretensiones que no esconde ms que una profunda mediocridad.

La Literatura ms exitosa, como buena gestora de residuos peligrosos, versar, seguramente, sobre la auto-ayuda individual, jams colectiva, y sobre la neo-nueva empresa. Predominarn las listas de libros que se venden en los aeropuertos, los nuevos libros de poemas sern las in-experiencias de nios pijos que no quieren rimar y el teatro formar parte de los programas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. No habr nada ms clsico que un partido de ftbol entre Fly Emirates y Qatar Airways. La Literatura consolidar el estropicio al que con tanta devocin se han aplicado los medios con el lenguaje. La ciencias de la comunicacin se reducirn a los protocolos y procedimientos de los gabinetes de prensa. Al miedo de decir algo se sumar la realidad de no saber qu decir.

La Sociologa resultar ms incmoda todava porque ya hace siglos que adverta todo lo que se iba a perder con una Economa que no era tal cosa: Igualdad, Libertad, Justicia, Equidad, Comunidad, Colectivo,... y se reducir a una rama de investigacin subsidiaria de la Mercadotecnia, hasta que se popularice la quema de libros; algo parecido suceder con la Nueva y nica Psicologa Positiva de la Necesidad y el Deseo, esa mquina de hacerse con tu dinero que insiste en lo guay y especial que eres y en ese potencial desbordante de tu actitud y en lo provisional de ese Rivotril. Estas Neo-Humanidades se atrevern incluso con la cosa mdica y amenazarn, sin rubor, con curar el cncer.

Las Bellas Artes tendrn apellidos conocidos, el Derecho se debatir entre lo legal y lo legtimo, la Economa se prostituir, la Filosofa se reducir, tristemente, al modo en el que uno elija tomarse las cosas... Todo el mundo hablar idiomas con trescientas palabras, qu soberbia, y dira que el CitySpeak de BladeRunner no est tan lejos, especialmente despus de or una mezcla de nigeriano, ingls y canario en un andamio en el que yo tambin estaba trabajando. Mal asunto para las Filologas. La Poltica seguir siendo esa herramienta que permitir que todo parezca seguir igual, contribuyendo a asimilar con sus deformidades, las ms grotescas distopas.

Los hombres se menguan los unos a los otros, deca Unamuno en Del sentimiento trgico de la vida. Qu razn tena.

