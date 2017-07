Naufragios

Abdellah ha visto a muchos como l que se han ahogado. l, y los que han conseguido llegar, ya no estn en pateras inestables sino en chabolas hechas de pals, cubiertas de plsticos reutilizados sobre un suelo de tierra y arena. Ya no beben agua llevada consigo desde tierra firme sino almacenada en bidones azules que antes contenan venenos. Ya no tienen necesidad de remar en bsqueda de tierra a la vista, pero cuando avistan una oportunidad de trabajo corren hacia ella y a codazos y empujones intentan dejar atrs a otros como ellos.

Y aunque no han sido rescatados por Salvamento Martimo , el nico servicio sanitario que les atiende es Mdicos sin Fronteras . Sus patologas son dermatolgicas, no por exposicin al sol pero s por exposicin a pesticidas y fertilizantes. Que tambin acaban con el funcionamiento de sus riones. Los das que ganan la carrera, entonces s encuentran sustento, cual madero donde flotar. Tras ms de ocho horas de tutorar tomates o recoger pepinos, calabacines y berenjenas, reciben 20 euros.

Esta realidad la narra el documental Los nufragos del mar de plstico, de Gilles Gasser y Jean-Marie Barrre , con testimonios e imgenes rodadas en Almera , la huerta de la Europa de las vallas, un ocano de 30.000 hectreas de plstico visible desde el espacio y donde a diario tambin se ahogan muchas personas.

Algunas similitudes podemos encontrar con las reivindicaciones que estos das de recogida de fruta volvemos a escuchar, como ya sucede durante demasiados aos, en boca de las y los temporeros en Lleida que algn da llegaron de Marruecos, Gambia o Mali . Tambin hablan de contratos que no existen, de salarios ilegales por debajo del convenio y por debajo de los mnimos para vivir, y de estar en torres abandonadas, granjas o en la calle, o no poder ni lavarse en las fuentes del pueblo porque les cortan el agua.

Sin justificar al sector agrario de Almera o Lleida que permite y solidifica esta situacin, ni desde luego la falta de voluntad poltica de las administraciones respectivas, mucho tiene que ver en todo esto el poder de las grandes superficies de la distribucin alimentaria . Al concentrarse el poder de este eslabn de la cadena alimentaria en muy pocas manos en Catalunya, los 10 primeros operadores comerciales concentran el 77,4% del total de la oferta comercial , destacando los grupos Carrefour+Dia (20,4%), Me rcadona (14,7%) y Caprabo-Eroski (12,21%), y sin regulaciones que lo impidan, se permiten decidir a su conveniencia el precio a pagar a quien produce los alimentos y el que cobrar a quienes los consumimos.

El mes pasado, mientras a sus proveedores les pagaban 0,20 euros el kilo de berenjenas, 0,12 el de calabacines o 0,19 el de pepinos, vendan estos productos en sus estanteras a 1,75, 1,55 y 1,86 euros, respectivamente. Es decir, entre nueve y doce veces ms caro. Un actor invisible pero protagonista de este documental.

