Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

La suerte de un demandante de justicia por amianto puede depender de cosas como la filiacin 'opusdeista' de quien dictar sentencia

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra

Empiezo esta vez por su nuevo libro: Amianto: una conspiración de silencio. Mi enhorabuena. Como el rayo, usted no cesa. Nos hace un resumen de su nueva publicacin?

Se trata de una puesta al da, con incorporacin de nuevos datos, argumentos y citas de fuentes, del contenido de anteriores escritos mos, en aquellas partes de los mismos que hacen referencia a la conspiracin de silencio que la accin de lobby de las compaas mineras y las multinacionales del amianto han venido desarrollando, con importante xito parcial, hasta nuestros das, para ocultar los mortales efectos que el mineral provoca en los trabajadores que lo manejan, en sus familiares, en los vecinos del entorno de los focos industriales de polucin por asbesto (astilleros, muelles, zonas portuarias, minas y canteras de minerales con contenido de amianto, fbricas de textiles de amianto, factoras de fabricacin de productos de amianto-cemento, etc.), y en los usuarios finales de los productos elaborados con el susodicho mineral. Es oportuno resaltar por mi parte, la importancia que asumen los argumentos, ejemplos, cifras, etc., que he incorporado. El paciente lector podr alcanzar, as lo espero, una mejor perspectiva de este drama, el mayor desastre de la historia industrial de la Humanidad, que a da de hoy sigue persistiendo.

Para una resea del contenido del libro electrnico, puede consultarse el link: http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/12514-se-publica-amianto-una-conspiracion-de-silencio-el-nuevo-libro-de-francisco-baez-experto-en-los-problemas-que-causa-este-mineral-en-el-mundo

Mi consejo, por supuesto, es que as lo hagan nuestros lectores .

Me llega esto. No hace falta que seale mi fuente, siempre es usted. La explicacin es un poco larga pero vale la pena:

EL TSJPV REVOCA NUEVAMENTE SENTENCIA DEL JUZGADO N 4 DE DONOSTIA Y RATIFICA RESOLUCIN DEL INSS QUE CONDENA A RENFE OPERADORA Y WAGONS LITS A PAGAR UN RECARGO DEL 50% A FAMILIA DE FALLECIDO POR EXPOSICIN AL AMIANTO MIENTRAS REPARABA TRENES EN IRUN.

DENUNCIAMOS ACTITUD DEL JUEZ RICARDO BANDRES DEL N 4 DE DONOSTIA, POR SUS REITERADAS SENTENCIAS CUESTIONANDO HECHOS YA JUZGADOS Y GENERAR MAS SUFRIMIENTO Y GASTOS A VICTIMAS DEL AMIANTO.

El Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco ha REVOCADO la sentencia del Juzgado de lo Social N 4 de Donostia de Enero de 2017, que afirmaba: No se ha podido establecer el origen de la grave enfermedad que padeci el Sr. Amunarriz y que determino su fallecimiento, y Dejar sin efecto la Resolucin de la Seguridad Social que impuso el pago solidario de un Recargo del 50% a las empresas RENFE Operadora y Compagne Internationale des Wagons Lits et de Tourisme S.A. estimando la falta de legitimacin pasiva de la empresa Administracin de infraestructuras ferroviarias, ratificando la Resolucin del INSS que impuso a las empresas un Recargo del 50% por falta de medidas de seguridad con el amianto, a las prestaciones de Seguridad Social derivadas de la Enfermedad Profesional que padeci y caus la muerte del fontanero J.R.A, en Agosto de 2013 a consecuencia de un MESOTELIOMA Pleural, tras haber estado expuesto al amianto entre 1982-1994, mientras reparaba las tuberas y depsitos de agua de los trenes en Irn.

La incongruente sentencia del Juzgado N 4, se produjo despus de: 1) Que el INSS reconociera el 2013 a JRA una Invalidez Permanente Absoluta por Enfermedad Profesional, 2) Que reconociera la pensin e Viudedad y Orfandad, adems de la prestaciones por muerte y supervivencia, 3) Que la Sentencia del Juzgado N 1 y del TSJPV estableciera una base reguladora superior a JRA. 4) Incluso despus que otra Sentencia condenase a dichas empresas al pago de 342.645,29 Euros en concepto de daos y perjuicios y que tras ser recurrida por las empresas, fue ratificada por el TSJPV

Cuando el Juez Ricardo Bandrs afirma en Enero en su injusta Sentencia: Que no se ha podido establecer que JRA contrajera el mesotelioma como consecuencia de su actividad laboral para las empresas codemandadas, que no se puede imponer un Recargo, al ser necesario acreditar que las empresas hubieran incumplido las obligaciones preventivas y que esta fuera la causa de la enfermedad entre otras despropsitos, supone burlar y negar las causas ya juzgadas y probadas.

ASVIAMIE, Asociacin vasca de vctimas del amianto, muestra su satisfaccin por la sentencia del TSJPV, un nuevo varapalo a las reiteradas incongruencias y falsedades que Ricardo Bandres utiliza para poner en cuestin Resoluciones del INSS y Sentencias firmes de otros Juzgados superiores.

Es por esta razn, que denunciamos el reiterado comportamiento del Juzgado N 4, por dictar sentencias contrarias a la legislacin, tratando de eximir las responsabilidades a las empresas infractoras y generar mayor sufrimiento y gastos a las vctimas del amianto.

Finalmente, hacemos un llamamiento a RENFE y otras grandes empresas con vctimas de amianto, que tras dcadas de incumplimiento de la legislacin de Seguridad e Higiene vigente, especialmente, en relacin a la prevencin de las enfermedades profesionales, a que abandonen la intil va de los recursos judiciales, para apostar por la prevencin eficaz de las sustancias cancergenas tantas veces olvidadas en los centros de trabajo y opten por presionar a los Gobiernos para la creacin de un Fondo de Compensacin para las Vctimas del Amianto.

Qu pasa con este juzgado, qu pasa con este juez? UN juez que dicta sentencias contrarias a la legislacin?

Ni le extrae, ni trate de buscarle una explicacin racional. La suerte litigiosa de un trabajador del amianto, demandante de justicia, puede depender de algo tan impredecible como pueda ser, por ejemplo, la condicin (privada) de opusdeista, de quien o quienes han de dictar la sentencia. Una a ello, a veces, que un neumlogo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en sus ratos libres, simultneamente se dedique, previa percepcin de una jugosa remuneracin, a testificar como experto en favor de la empresa demandada, utilizando argumentos que jams osara poner por escrito en una publicacin acadmica, para no perjudicar a su reputacin profesional. Una a todo ello, tambin, que la legislacin espaola sobre amianto no es precisamente la ms puntillosa en lo que atae a la proteccin de los derechos de los trabajadores del asbesto, a la hora del reconocimiento de las patologas derivadas de su actividad laboral, etc., etc.

Me han llegado noticias de este artculo Mortalidad por mesotelioma en Argentina, 1980-2013. Est firmado por tres autores: Andrés Trotta, Vilma Sousa Santana y Marcio Alazraqui. El abstract, el resumen: Se estimó la tasa de mortalidad por mesotelioma y su distribución sociodemográfica y temporal en Argentina para el período 1980-2013 con datos del Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación. Se encontraron 3.259 defunciones por mesotelioma, lo que resulta en una tasa de mortalidad estandarizada por edad de 3,1/1.000.000 en 1980 y de 5,7/1.000.000 en 2013, con un aumento promedio del 84,1% en 34 años. El incremento de la tendencia fue más claro a partir de 1997. En todos los años, la tasa de mortalidad fue mayor en hombres que en mujeres. Los resultados sugieren antecedentes de exposición al asbesto en el pasado. Aparentemente, la exposición predominante fue la ocupacional, más común entre los hombres que concentraron los casos. Se recomiendan acciones dirigidas a hacer más efectiva la prohibición ya en vigor y la vigilancia en salud orientada a los ambientes de trabajo, trabajadores previamente expuestos y la población en general.

Cmo se entiende ese incremento? Por qu a partir de 1997?

Ese dato, con toda seguridad, vendr a ser la resultante de la concurrencia de varios factores, como pueden ser, por ejemplo, las cifras anuales de importacin de amianto, la implementacin y puesta en marcha de nuevas estructuras asistenciales para el diagnstico de patologas asbesto-relacionadas, la implantacin de programas de reconocimientos mdicos peridicos, etc. Habra que estar en posesin de toda la informacin pertinente a la cuestin, para poder identificar las causas concurrentes que explicaran el cmo y el cundo.

Y sabe usted algo de esta respuesta del gobierno? A qu vino? RESPUESTA DEL GOBIERNO. (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/10712 23/03/2017 26840. AUTOR/A: GARCÍA SEMPERE, Eva (GCUP-ECP-EM); SALUD ARESTE, María Isabel (GCUP- ECP-EM). Est fechada el 12 de mayo de 2017:

RESPUESTA: El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, recoge en el grupo 4.C de su Anexo 1, entre las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, aquellas derivadas de la inhalación de polvos de amianto (asbesto), listando los trabajos en que pueden contraerse por estar expuestos a dicha inhalación. Asimismo, en el grupo 6.A de dicho anexo se recogen -entre las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos- las debidas a la acción del amianto, listando igualmente las actividades en que pueden contraerse. Y, en concreto, el mesotelioma figura recogido como enfermedad profesional -subagentes 02, 03, 04 y 05-, detallándose las industrias en las que se utiliza amianto y los trabajos especialmente expuestos a la inhalación de polvos de amianto determinantes de dicha enfermedad.

Asimismo, la enfermedad derivada de la exposición al amianto es una patología que puede ser de acción lenta y progresiva, y resulta de interés señalar para estos casos la previsión de nuestro ordenamiento como situación asimilada a la de alta la de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en ninguna situación asimilada a la misma, después de haber prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional a los efectos de que pueda declararse una incapacidad permanente debida a dicha contingencia.

Por ello, en el caso de los trabajadores que en el momento de manifestarse la enfermedad pulmonar no están en activo, incluso cuando ya se han jubilado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), como órganos competentes para calificar estas situaciones, declara el grado de incapacidad que proceda atendiendo al menoscabo funcional que presenta el interesado, estableciendo la enfermedad profesional, como contingencia determinante, si se acredita debidamente que el trabajador ha estado expuesto al amianto con anterioridad. En función del grado de incapacidad se reconoce al interesado la prestación correspondiente, procediendo a la revisión de la pensión que, en su caso, tuviera reconocida.

En conclusión, las patologías expuestas tienen la consideración de enfermedades profesionales y ello determina la aplicación del conjunto de mecanismos protectores y previsiones normativas específicamente establecidas para la enfermedad profesional en el ámbito del sistema de Seguridad Social. De lo expuesto se desprende que los trabajadores afectados por enfermedades derivadas de la exposición al amianto que estén incluidas en el listado de enfermedades profesionales, tienen el máximo grado de protección por parte del sistema de Seguridad Social. Por tanto, siempre que quede debidamente demostrada su exposición profesional al mismo, la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente iniciará el procedimiento de reconocimiento de las prestaciones correspondientes cuando los interesados cumplan todos los requisitos exigidos para ello.

Por último, y respecto a la posibilidad de que se vaya a adoptar alguna otra medida para mejorar las prestaciones de la Seguridad Social de las personas enfermas cuyas patologías deriven del entorno laboral, conviene precisar que cualquier modificación o revisión de los parámetros que afecten al sistema de la Seguridad Social e impliquen incremento de gasto tendría que ser sometida al estudio y análisis de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, negociada con los agentes sociales en la Mesa para el Diálogo Social y aprobada mediante la ley correspondiente, en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera de dicho sistema.

Aado ms preguntas: qu opina de esta respuesta? Alguna pega?

Permtame que en esta ocasin, y sin que sirva de precedente, me reserve mi valoracin. El motivo no es otro, que el de que, precisamente, en estos momentos tenga en proceso de redaccin un extenso trabajo que, bien sea por la va de su publicacin, o por la de la toma en consideracin de su contenido, a la hora de que el mencionado grupo parlamentario llegue a formular una nueva interpelacin al gobierno de Espaa sobre todo este asunto, terminar por resultar de pblico y general conocimiento. Eso, al menos, es lo que yo espero que suceda en alguno de los prximos meses, previa consulta con renombrados expertos de nuestra nacin.

De acuerdo. Esperamos noticias suyas. Falsificaciones y toneladas de amianto repartidas por Espaa, En el punto de mira. www.cuatro.com: Copias, imitaciones y un mercado paralelo de productos originales que proceden de otros pases forman el mercado de las falsificaciones, un comercio de difcil control y en la mayora de las ocasiones ilegal en el que Espaa es uno de los actores principales. Cmo, dnde y de qu manera se... Fue en Cuatro, a las 22:45. Pudo ver los reportajes? De qu fue la cosa?

Lo siento, no pude verlo, no estaba advertido.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/silicosis-condenados-a-asfixiarse# Me llega el enlace anterior con una nota: Por si interesa. Fjate en las circunstancias especficas del caso narrado. Puteados hasta la tumba, podramos decir. Quines estn fastidiados hasta la tumba? Por qu?

Tanto por mi parte como por la de otros que con mayor fortuna que yo se han ocupado tambin de estas cuestiones, cualquiera que sea el contaminante industrial considerado (amianto, slice, etc.), hablamos de vctimas a doble ttulo, o expresiones parecidas, para aludir a la reiterada circunstancia en la que el trabajador afectado por la patologa de origen laboral, ha de ver cmo le es denegada por la justicia (la espaola, en nuestro caso), aquella indemnizacin que mnimamente vendra apenas a hacer amago de equilibrar el inmenso y mortal dao padecido.

Le dejo respirar un poco querido amigo.

De acuerdo, sigo sus instrucciones y respiro.