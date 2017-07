LatinMod, un simulador integrado de polticas fiscales en Amrica latina

Amrica Latina aprovech el ciclo expansivo del precio de los commodities a favor de la inversin social. Esto no sucedi con todos los pases de la regin, pero s con aquellos que consideraron que acabar con la deuda social heredada era un objetivo prioritario. En primer lugar, fue una importante poltica de recuperacin de la soberana para tener capacidad de decisin sobre los ingresos procedentes de tales recursos. Y seguidamente, las polticas de redistribucin vinieron con polticas fiscales muy diversas en pro de los derechos sociales. En gran medida, esto se vio rpidamente reflejado en las cifras regionales: segn la CEPAL, el gasto social per cpita pas de 600 dlares en el 2002-2004 a 1.100 dlares en 2011-2012.

Sin embargo, a finales del ao 2015, el ciclo expansivo en materia de precios se acab. El precio del petrleo pas de estar por encima de 100 (dlares por barril) a llegar incluso a un valor prximo a 20. Lo que muchos llamaron viento de cola a favor se transform en corto tiempo en viento en contra. Cayeron los ingresos pblicos derivados de la venta de tales recursos, lo que ocasion una fuerte restriccin presupuestaria para gobiernos que an deseaban mantener el ritmo de inversin social. La restriccin externa se constituy as en el principal obstculo a superar por la mayora de economas latinoamericanas. El crecimiento comenz a bajar debido a una demanda interna que tambin se vea afectada por la fuerte dependencia primario exportadora y altamente importadora de valor agregado.

Cmo evitar que la restriccin externa no se convierta en restriccin interna, econmica y social? Precisamente esta es la verdadera ecuacin econmica a resolver por parte de procesos polticos que desean sostener un Estado de Bienestar garante de derechos sociales a pesar de la cada de los ingresos externos, porque la otra salida es la vieja conocida de los recortes y ajustes en contra de los derechos sociales, que ha demostrado en tantas partes del mundo que adems de ser injusta, es ineficaz econmicamente. Esa sera la respuesta fcil pero de graves consecuencias sociales y econmicas.

El gran desafo es justamente resolver la ecuacin anterior sin coste para la ciudadana. Cmo hacerlo? La respuesta solo tiene una va: la financiacin interna. Avanzar en materia de soberana tributaria es hoy en da ms importante que nunca. Por ello, es absolutamente necesario y urgente que los gobiernos de la regin diseen e implemente mejores polticas fiscales, tanto tributarias -que recauden en forma ms eficiente y con ms equidad-, como de inversin social e inversin en infraestructura, conocimiento, mejora de la productividad y en las necesidades de aquellos sectores econmicos que sean vitales para un cambio del modelo de desarrollo econmico.

En este sentido, es esencial buscar las metodologas y herramientas ms rigurosas para que el decisor cuente con diagnsticos certeros de todo lo que se ha hecho y, fundamentalmente, que le proporcione anticipadamente anlisis de los potenciales efectos de las diferentes posibilidades existentes en todo lo que tiene que ver con la poltica fiscal, tanto en impuestos como en polticas de inversin social. No es tarea fcil porque la realidad social es compleja, diversa, cambiante, y muchas veces impredecible ante cualquier nueva poltica econmica. No obstante, s se puede construir modelos-simuladores que ayuden a tener ms informacin previa de los posibles impactos en recaudacin, condiciones econmicas y sociales de vida, capacidad redistributivas, eficiencia econmica. No son verdades absolutas pero s instrumentos necesarios para disponer de elementos no arbitrarios para la toma de decisin.

LatinMod es justamente eso, un modelo de microsimulacin que evala, antes de que ocurra, que pasara en las condiciones econmicas y sociales de los hogares si el Estado modifica un impuesto o una transferencia pblica. Es un simulador que tiene como unidad de anlisis un nivel micro, el hogar. Y esto nos permite conocer el impacto sobre variables que nos interesen: la desigualdad y la pobreza, los niveles recaudatorios y otras variables econmicas.

LatinMod tiene dos grandes objetivos: por un lado, contribuir con nuevas metodologas al debate sobre la necesidad de contar con mejores polticas fiscales en base a la experiencia comparada de nuestros pases latinoamericanos para afrontar la actual restriccin externa sin coste para las polticas de bienestar y, por otro lado, disponer de mltiples escenarios de reformas fiscales con impactos potenciales en variables econmicas y sociales fundamentales desde la perspectiva de la justicia y la eficacia. Para ello, el microsimulador requiere dos insumos bsicos: 1) conocimiento exhaustivo de las legislaciones fiscales que describen el funcionamiento de las polticas pblicas en esta materia en cada pas, y 2) las encuestas que publican los institutos de estadsticas sobre las condiciones de ingreso y gasto de los hogares. Con esto, se debe lograr trasladar la aplicacin de las reglas fiscales en las bases de datos disponibles de tal forma que podamos construir escenarios hipotticos contrafactuales de qu pasara si.

Este gran proyecto est dirigido desde el CELAG (Centro Estratgico latinoamericano de Geopoltica), con el apoyo de BANDES, y cuenta con la participacin de acadmicos procedentes de diferentes universidades latinoamericanas. LatinMod busca simular integradamente el comportamiento de los sistemas fiscales de Amrica Latina. Al da de hoy estn incluidos Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Mxico. Recientemente ha ingresado Bolivia. Y adems, ha comenzado un proceso inicial de coordinacin con EuroMod (microsimulador para la Unin Europea, con sede en Cambridge), con la expectativa de agregar a dos pases que ya vienen trabajando individualmente con ellos, Colombia y Ecuador.

Nicols Oliva y Alfredo Serrano (@alfreserramanci), investigadores CELAG.

