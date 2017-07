Queran impedirme actuar y ahora, en cambio, pueden escucharme

Mi actuacin estaba programada para el 8 de julio en el Vienna Jazz Festival con el virtuoso intrprete jordano palestino de lad Kamal Musallam y el embajador musical de Indonesia Dwiki Dharmawan. Nuestra banda se llama World Peace Trio y se dedica a difundir un mensaje de reconciliacin y armona humanas. Parece que el lobby sionista austraco se opuso a este mensaje. Utilizaron todas las jugadas truculentas disponibles en la Hasbara israel para empujar a la sumisin de la ciudad de Viena. El Festival de Jazz de Viena fue informado por su principal financiador (la ciudad de Viena) de que Gilad Atzmon deba ser expulsado.

Por supuesto al lobby judo le volvi a salir el tiro por la culata. Me impidieron actuar as que en vez de esa actuacin esa noche fui invitado por la Sociedad para las Relaciones Austro-rabes para entregar mi mensaje de disentimiento (el vdeo se lanzar pronto).

Probablemente me alegrara el hecho de que la invitacin atormentara a los sionistas ardientes lo suficiente como para esforzarse en empujar a la ciudad de Viena a actuar como saboteadora cultural. A pesar de sus acciones nadie fue capaz de decirnos a m ni a los dems miembros del Trio por la Paz Mundial qu es lo que tienen que objetar. Qu es lo que no podan decir? Es la publicacin de mi nuevo libro Being in Time, que asusta a mis detractores? Es el hecho de que en el libro vuelvo a articular la dicotoma Jerusaln/Atenas? Es porque analizo el fracaso sistemtico de lo poltico? O tal vez el problema es que me las arregl para aclarar el significado de la dominacin del lobby judo en Occidente?

En los viejos tiempos, cuando el jazz era una emocionante aventura revolucionaria y vibrante, era la msica de la resistencia, la voz de los oprimidos. Pero para Fritz Thom, el director del Festival de jazz de Viena, es una muestra de obediencia. Thom accedi a las exigencias de sus pagadores. Pero la historia no termin all. Porgy y Bess, uno de los mejores clubes de jazz de Europa, estaba contento de confirmar nuestro concierto en su programa y tambin se convirti en blanco de amenazas y de una enorme presin poltica del Partido Verde austriaco, el lobby y el Festival de Jazz de Viena.

Como de costumbre, ni una sola acusacin en mi contra fue corroborada o apoyada por nada de lo que haya dicho o escrito. Como saben mis seguidores y mis detractores, a pesar de la estricta legislacin europea sobre el discurso de odio y los crmenes de odio, nunca he sido acusado ni cuestionado por ninguna autoridad policial en ninguna parte por ninguno de mis escritos o mis declaraciones pblicas. Mi testimonio, a este respecto, es intachable. Y sin embargo, como se demostr en Austria, las instituciones polticas estn interesadas en servir al lobby sionista y descuidar los derechos ms preciados y fundamentales que convirtieron a Occidente en una sociedad abierta.

Ahora est claro que Austria ha sido ocupada una vez ms. Es servil a intereses extranjeros que son vulgares, negadores del intelecto, anticulturales y se basan en el vandalismo. Cancelar un concierto porque sus pagadores no estn de acuerdo con el saxofonista? Que sigue?

Ms preocupante, las instituciones polticas que tan fcilmente sucumbieron a las demandas del lobby claramente manipularon para dibujar el mensaje equivocado del Holocausto. Se podra esperar que los polticos austracos comprendan que silenciar la disidencia tiene algunas consecuencias desastrosas.

Peores son para el lobby judo las consecuencias de sus acciones en este y otros incidentes. Si los financistas judos creen que abusar de su poder har que los judos sean amados y protegidos sugiero que necesitan pasar algn tiempo revisando la historia juda. El pasado judo demuestra que son los efectos de la omnipotencia poltica y los juegos de poder los que suscitan el odio a los judos.

El poder judo, como lo defino, es el poder de silenciar la crtica al poder judo. A estas alturas mis detractores deben saber que no me rindo a ese poder. De hecho, insisto en desmentir mi propia definicin: a pesar de los interminables esfuerzos para destruir mi carrera he logrado sobrevivir. Interpreto mi msica y doy charlas noche tras noche. Cuanto ms vengativos son, ms armonioso y pacfico se vuelve mi mensaje. Este modo operativo es algo que tom prestado de Jesucristo. Prometo devolverlo una vez que la paz prevalezca.

Si quieres entender cmo nos convirtieron a todos en palestinos, este es tu libro: Being in Tim e

PD. - estamos en proceso de reprogramacin de nuestro regreso a Porgy y Bess a principios de 2018.

World Peace Trio vdeo: https://www.youtube.com/watch?v=G4c2U-KN67k

Fuente: http://www.gilad.co.uk/writings/2017/7/9/they-wanted-to-stop-me-from-playing-music-now-they-can-hear-me-instead

