Cierres nucleares y cierres nucleares virtuales. Suiza y Blgica como ejemplo

El pasado 22 de mayo los votantes suizos aprobaron en referndum la Ley de Energa, el resultado de la estrategia del Gobierno Federal para el 2050 tras dos aos de trabajo; se trataba, al parecer, de una eleccin difcil, habida cuenta que el folleto informativo de lo que se votaba tena unas 60 pginas [1].

El referndum, una prctica poltica habitual en Suiza, fue convocado porque el principal partido de oposicin, la Unin Democrtica de Centro, logro reunir 68.000 firmas (se necesitaban 50.000) para intentar evitar la aprobacin de la Ley. El motivo: la Ley significaba el final, oficialmente reconocido, de la energa nuclear en Suiza. La consecuencia final de la declaracin del 8 de junio de 2011 en que el Parlamento aprob el abandono de la energa nuclear en plena conmocin por el inicio de la catstrofe de Fukushima.

Los tres pases europeos en los que Fukushima provoc una reaccin que fue ms all de simples declaraciones fueron Alemania, Blgica y Suiza. Dejemos a un lado Alemania, el nico de los tres que tom rpidas decisiones polticas desplegando una transicin energtica an en curso, y cuyos aciertos y contradicciones daran pie a varios libros.

Los casos de Blgica y Suiza muestran, en cambio, la distancia entre una declaracin poltica y su traduccin a la prctica, especialmente si la industria nuclear y sus partidarios despliegan lo que Hermann Scheer denominaba polticas de contencin y dilacin.

Blgica

Blgica tiene oficialmente activos siete reactores que en 2015 suministraron el 37% de la electricidad. El 28 de octubre de 2011, los seis partidos que negociaban formar gobierno llegaron a un acuerdo para cerrar los tres ms antiguos en 2015, y los cuatro restantes en 2025. Lgicamente bajo la influencia de Fukushima.

En el verano de 2012, se descubrieron graves problemas de agrietamiento en las vasijas de los reactores Doel-3 (unas 8.000 grietas, posteriormente ampliadas a 13.000) y Tihange-2 (unas 2.000). La oportunidad de proceder a un cierre inmediato por motivos de seguridad era evidente. Sin embargo, la autoridad reguladora (la FANC, el equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear CSN en Espaa) orden a los propietarios una inspeccin a fondo y un programa de comprobacin del estado de los reactores (los famosos test). En mayo de 2013, la FANC autoriz su puesta en marcha, y el 9 y el 11 de junio, respectivamente, pese a que existan dudas sobre la seguridad de las vasijas, se conectaron a la red.

La licencia de Doel-1 caduc en febrero de 2015, pero en junio de ese mismo ao el Parlamento vot prolongarla 10 aos ms, con lo que volvi a ponerse en marcha el 30 de diciembre. Doel-2 y Tihange-1 tambin obtuvieron prolongaciones hasta 2025; se trataba de aquellos tres reactores ms antiguos que deban haber cerrado en 2015 (se conectaron por primera vez en 1974 y 1975).

De momento, el calendario de cierre de nucleares en Blgica se desarrollar entre el 1 de octubre de 2022 (Doel 3), el 1 de febrero de 2023 (Tihange-2) y el ao 2025 (los cinco restantes). Cuando el cierre se produzca habrn funcionado entre 40 y 51 aos. Paralelamente, un estudio sobre la FANC publicado en abril de 2016 pona en cuestin la credibilidad del organismo, en un curioso paralelismo con lo que est sucediendo con el CSN desde 2015 [2].

Lo acontecido en Blgica, bien documentado en los informes de The World Nuclear Industry Status Report, muestra similitudes con lo que ha pasado en Suiza.

Suiza

Desde que el 8 de junio de 2011 el Parlamento suizo vot el fin de la energa nuclear, hasta la aprobacin de la Ley de Energa, el forcejeo poltico no ha cesado.

Suiza tiene 5 reactores nucleares de los ms antiguos del mundo: Beznau I (1969), Beznau II (1971), Mhleberg (1972), Gsgen (1979) y Leibstadt (1984), actualmente producen un 34% de la energa elctrica que consume el pas. Todos los reactores excepto Mhleberg, que debe renovar el permiso cada 10 aos, tienen licencias de funcionamiento ilimitado, aunque sujetas a las revisiones de seguridad de la agencia reguladora (ENSI).

La importancia de la decisin tomada el 8 de junio de 2011 debe valorarse en el contexto del momento; las empresas suizas, siguiendo la pauta del renacimiento nuclear iniciado en 2001, se hallaban embarcadas en un ambicioso plan de construccin de siete nuevos reactores de gran potencia cuyos proyectos se fueron anunciando entre 2006 y 2010; se trataba de sustituir a los que se iban a ir cerrando.

El recurso al referndum permite comprobar los altibajos en poltica nuclear. En 1990, y debido a la influencia de la catstrofe de Chernbil, se aprob una moratoria de 10 aos en la construccin de nuevas plantas que consolid el abandono de dos nuevos proyectos en 1988 y 1989 (con indemnizacin a los inversores incluida); pero en 2003, ya bajo la influencia del renacimiento, se rechazaron en referndum dos propuestas de poner fecha final a la energa nuclear, promovidas por partidos y organizaciones ecologistas.

La central de Mhleberg, ubicada en Berna, es la que mejor representa la poltica de vaivn nuclear generada por la conmocin de Fukushima. En 2009 haba obtenido un permiso de funcionamiento de la ENSI para 10 aos, pero tras el 2011 se decidi que en 2019 se cerrara; no obstante, en 2012, una decisin judicial dictamin el cierre anticipado de la central en 2013, con el argumento de que la seguridad nuclear era demasiado importante para dejarla slo en manos de la agencia reguladora. Finalmente, en 2014, un referndum del cantn de Berna rechaz el cierre anticipado y mantuvo la fecha de cierre del 2019; entre ambos sucesos, una decisin de la Corte Suprema en 2013 que revocaba la sentencia judicial de 2012 para evitar sentar jurisprudencia.

Fue en 2014 cuando comenz a elaborarse la Estrategia Energtica 2050, que sera la base de la Ley de Energa votada en mayo de este ao. Alrededor de dicha Estrategia se ha desarrollado la etapa final del conflicto nuclear en Suiza [3].

Sobre el ao 2050 como fecha mgica que permite hacer invisible el alargamiento de las nucleares ya se ha tratado en otras ocasiones [4]. En septiembre de 2015, el Consejo de los Estados (cantones suizos) decidi que no se pondran lmites legales al tiempo de funcionamiento de los reactores, y se opuso a que pasasen revisiones peridicas cada 10 aos a partir de los 40 de funcionamiento, as como al concepto revisin peridica vinculada a la operacin a largo plazo, pese a que la propuesta vena avalada por la ENSI.

La estrategia dilatoria era evidente, y no pas inadvertida a los grupos sociales y polticos opuestos a la energa nuclear; por eso, el 27 de noviembre de 2016 se realiz un referndum, promovido esta vez por el Partido Verde y otros partidos de izquierda, para fijar en 45 aos el lmite de funcionamiento de todos los reactores nucleares, algo que afectaba de manera inmediata a los tres ms antiguos [5]. Y el referndum se perdi, lo que indicaba un voto de confianza a la estrategia 2050, confianza que se ha reafirmado con la derrota de los partidarios de la energa nuclear en el referndum de mayo de 2017.

Hasta aqu lo sucedido, pero cundo cierran las nucleares en Suiza?

Cmo se ha votado y qu se ha votado en realidad

Como no poda ser de otra manera, el debate nuclear desde 2011 no ha abordado ni cuestiones de salud vinculadas a la radiacin, ni una transicin energtica profunda, ni implicaciones ambientales o ticas; los temas centrales han sido el dinero y la seguridad del suministro; se han sucedido amenazas sobre la subida de precios de la electricidad y la dependencia exterior (Suiza mantiene convenios continuados de suministro elctrico con EDF, Francia) que provocara el cierre de las centrales. Desde 2013 han proliferado encuestas que remarcaban la importancia de la energa nuclear, la percepcin de seguridad de que gozaba, y la primaca de las necesidades de suministro. Nada que ver con un debate objetivo, ni motivado por imperativos ambientales.

Despus de mayo de 2017, el nico reactor nuclear suizo que tiene fecha de cierre es Mhleberg, y no por la Ley de Energa ni por la Estrategia 2050, sino por el resultado del referndum del cantn de Berna de 2014; cerrar (si no se da un cambio inesperado) en 2019. Los otros cuatro reactores siguen teniendo un licencia indefinida y, mientras la ENSI no los declare inoperantes, pueden seguir [6].

Por eso se habla de perodos de 20 a 30 aos para el cierre de las centrales nucleares, y se menciona el 2050 como el del final definitivo. La cuestin es que con semejantes fechas los reactores o habrn superado los 60 aos o estarn ya cerca de superarlos. Y entonces surge la pregunta: Era ese el sentido del acuerdo de cierre tomado en 2011 y que levant tantos titulares?

La manipulacin del lenguaje admite muchos matices; as como una ley que reprime y multa puede ostentar el nombre de Ley de defensa de las libertades, las palabras cierre nuclear o fin de la energa nuclear pueden significar, en realidad, alargamiento del funcionamiento nuclear hasta que los propietarios de las centrales decidan cerrarlas. Al final, y pese a tanto debate y tanto referndum, el final de la energa nuclear en Suiza ser el resultado de la voluntad de las empresas, y una burla a quienes han denunciado la destruccin que implican.

Apunte final

El 9 de abril de 2017, casi en vsperas de las elecciones presidenciales francesas, el gobierno comunic el cierre de la central nuclear de Fessenheim, la ms antigua de Francia. El anuncio supona el cumplimiento de una promesa realizada por Hollande (Partido Socialista) en las anteriores elecciones. Incluso la ministra de Ecologa, Sgolne Royal, alarde del cumplimiento en las redes sociales.

La pega estaba en que la central oficialmente cerrada no tena fecha real de parada. Se inform que cerrara cuando el absurdo proyecto nuclear de Flamanville 3 entrase en funcionamiento; se trata del EPR, el reactor que deba ser la estrella del renacimiento nuclear europeo, un proyecto que acumula ms de 5 aos de retrasos, lo que, vista la interminable cadena de dificultades a que se enfrenta, puede demorarse y demorarse..., aunque se cree que en 2020 estar en condiciones de funcionar [7].

La burla en este caso es doble: se cierra un reactor, pero sigue funcionando; y se propone sustituirlo por otro ms potente; si el vaticinio optimista sobre Flamanville se cumple, Fessemheim habr funcionado durante 43 aos como mnimo.

Parece que la distancia entre poltica y realidad no es algo exclusivo de Espaa.



Notas:

[1] https://www.swissinfo.ch/spa/economia/adi%C3%B3s-centrales-nucleares_los-suizos-dicen-s%C3%AD-a-la-energ%C3%ADa-con-fuentes-renovables/43198362

[2] Los datos mencionados provienen de los informes The World Nuclear Industry Status Report correspondientes a los aos 2012 a 2016.

[3] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/switzerland.aspx

[4] Ver mientrastanto.e, n 158. Junio 2017. Estrategias nucleares en las altas esferas.

http://www.mientrastanto.org/boletin-157/notas/maniobras-nucleares-en-las-altas-esferas-cronica-de-abril

[5] https://noticias.terra.com/mundo/europa/suiza-realiza-referendo-sobre-uso-de-energia-nuclear,657ace4c9fb8344b8d61a1890115a72cakhvo5h5.html y http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/suiza-referendo-retrasa-el-abandono-de-la-energia-nuclear

[6] Diversas informaciones. Ver http://www.lavanguardia.com/natural/20170522/422812157609/suiza-vota-referendum-cierre-progresivo-centrales-nucleares.html y especialmente https://www.swissinfo.ch/spa/pasito-a-pasito_la-muerte-anunciada-de-la-energ%C3%ADa-nuclear-en-suiza/43200488,https://www.swissinfo.ch/spa/economia/adi%C3%B3s-centrales-nucleares_los-suizos-dicen-s%C3%AD-a-la-energ%C3%ADa-con-fuentes-renovables/43198362

[7] http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/09/actualidad/1491736188_585980.html , http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-frances-cierre-central-nuclear_0_631336929.HTML

Miguel Muiz es miembro de Tanquem les Nuclears - 100% EER, y del GRUPO IMPULSOR ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la pgina de divulgacin energtica http://www.sirenovablesnuclearno.org/

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-159/notas/cierres-nucleares-y-cierres-nucleares-virtuales-suiza-y-belgica-como-ejemplo