Se perdieron casi 3.200 empresas en un ao y medio de Gobierno de Mauricio Macri

Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, se perdieron 3.198 empresas en la Argentina, es decir, siete por da. El dato refleja la magnitud de la recesin que campea en la actualidad y explica el crecimiento del desempleo a dos dgitos, especialmente en las grandes urbes. Adems, expresa la tendencia del capital hacia la concentracin, lo que puede acelerarse en tiempos de crisis, cuando los empleadores ms dbiles quiebran o son absorbidos por los que tienen espaldas ms grandes para soportar los malos momentos.

De ah que los nmeros de la desaparicin de empresas no sean los mismos para todos los sectores econmicos ni para todos los tamaos de emprendimientos. La actividad de la construccin perdi casi el 5% de las empresas que la integran en este ao y medio; en el sector agropecuario esa extincin alcanz al 2,5 por ciento. Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores empleados, las micro empresas fueron las ms perjudicadas, ya que perdieron casi el 3% del padrn, aunque tambin se observa una brusca cada, del 6%, en el grupo de las firmas que emplean entre 1.500 y 2.500 trabajadores.

La informacin surge de los boletines mensuales de la Seguridad Social que elabora la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), que toman como base las declaraciones juradas que emiten los empleadores con las nminas de personal asalariado.

Para el Centro de Economa Poltica Argentina (CEPA), la reduccin de la cantidad de empresas que actan en la economa es una consecuencia de la crisis, que trajo como consecuencia una mayor concentracin, con menos empresas en actividades crticas.

Segn un reciente informe de ese centro de estudios: Del mismo modo que se ha modificado el comportamiento del mercado de trabajo, la morfologa de los mercados tambin ha sufrido mutaciones. Al igual que en cada periodo histrico signado por crisis, se produce una concentracin en el orden empresarial: menos empresas, y de mayor tamao.

CEPA seal que la amplia mayora de las empresas desaparecidas refieren a empresas de menos de 100 trabajadores, ascendiendo a 3.198 en total entre diciembre 2015 y marzo de 2017. Por otro lado, son 107 las empresas que dejan de existir, con un rango de ocupados entre 101 y 2.500 trabajadores, mientras que solo hay una baja de cuatro empresas de ms de 2.500 trabajadores.

La dinmica de la desaparicin de empresas tampoco ha sido regular en todo este ao y medio. As, la desaparicin de empresas ms chicas, de hasta 100 trabajadores, se aceler los ltimos meses. Entre septiembre 2016 y marzo 2017 pasaron de ser 1.992 bajas, a un total de 3087 casos. Esto es llamativo dado que son estas mismas empresas las que encabezaron las contrataciones de empleo estacional en el perodo septiembre 2016 a marzo 2017, indic el trabajo de CEPA.

Respecto de los rubros, hay diferencias que remarcan sobre qu sectores se ha acentuado la recesin. Si se consideran las actividades en las que hubo una mayor desaparicin de empresas, entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, se observa que la reduccin de empleadores se concentra en agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca (1.492), industria manufacturera (1.387), construccin (1076) y servicios de transporte y almacenamiento (1.830). Compensan en parte esta reduccin el incremento en Servicios de alojamiento y servicios de comida (1.950).

Ello pareciera indicar una retraccin explicada por la crisis de las economas regionales y, asimismo, por el sector industrial, ostensiblemente afectado en el ltimo ao y medio. Asimismo, tanto la construccin como los servicios asociados (a la industria y a la construccin) experimentaron un repliegue que explica la destruccin de empresas. En todos estos sectores se fortalece, entonces, un proceso de concentracin empresarial, indic el informe.

La reduccin en la cantidad de empresas que actan en la economa es un problema que la Argentina arrastra desde hace tiempo. Por caso, a marzo pasado haba menos empresas en el pas que en enero de 2013. Si bien en el medio la cantidad de empleadores creci por encima del nmero de enero de 2013, de 568.205, es notable el estancamiento en ese sentido, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para impulsar la creacin de nuevos emprendimientos por medio de facilidades en los trmites y subsidios.

El ao 2014 fue uno de los peores en ese sentido, y la devaluacin de fines de enero de ese ao impact de lleno. Ese ao arranc con 568.613 empleadores que entregaron sus declaraciones juradas a la AFIP con las nminas de asalariados. En marzo comenz un bajn cuyo fondo se vio en junio, cuando la cantidad de empleadores cay 558.294, es decir, ms de 10.000 menos respecto de enero. A partir de all se produjo una recuperacin que llev la cifra a un nivel en torno de los 565.000 empleadores.

El ao 2015 fue atpico, ya que concluy con ms empresas que las que tena al empezar, algo que no sucedi en los aos anteriores ni en 2016.

Con todo, la informacin de AFIP no es la nica que circula por los escritorios de los funcionarios o las oficinas de empresarios y sindicalistas. Hay otras que arrojan cifras peores. Por caso, estn los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Indec), que publica cada tres meses las estadsticas de registros laborales (ERL), en las que contabiliza a las empresas, los asalariados y las remuneraciones, entre otros aspectos de las relaciones laborales.

Segn estos trabajos, en 2016 se perdieron 4.160 empresas (el ltimo ERL corresponde al cuarto trimestre de 2016). El Indec observa que estas extinciones se dieron en dos segmentos de empresas: las que tienen hasta diez empleados, con 3.288, y las de la franja inmediatamente superior, con entre 11 y 50 empleados, en donde la reduccin sum 891 casos. Es altamente probable que cuando el Indec d a conocer los datos del primer trimestre de este ao, este mes, se acente la prdida de empresas.

Fuera del mbito oficial tambin hay estadsticas o cifras sueltas que apuntan a lo mismo, a una reduccin de la cantidad de empresas por efecto de la crisis y la reduccin del giro comercial y del consumo.

En noviembre del ao pasado, por caso, el entonces titular de la Confederacin Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, asegur ante la comisin de Legislacin General de la Cmara de Diputados que en los ltimos meses 6.300 locales comerciales de todo el pas se vieron obligados a cerrar sus puertas. Segn Cornide, esos comercios no podan afrontar los altos costos frente a la cada de ventas. CAME evaluaba que ese descenso era del 7% promedio medido en cantidades. Cornide tir este nmero para sensibilizar a los legisladores en la discusin sobre el nivel de las comisiones que cobran las tarjetas de crdito por transaccin.

Segn Rubn Manusovich, de Fedecmaras, otra entidad que agrupa alos pequeos comerciantes, los cierres de comercios seran mayores. A los 6.000 locales cerrados en 2016 hay que sumarles unos 25.000 que no aparecen todava en las estadsticas oficiales. El dirigente comercial consider, adems, que la situacin del sector no tiende a mejorar, ya que a esos locales cerrados habr que sumarles los que vayan a cerrar por la modificacin por decreto de los feriados y la aplicacin de los ltimos tarifazos, agreg.

Por su parte, la Asamblea de la Pequea y Mediana Empresa (Apyme) inform en abril pasado que durante los primeros tres meses de 2017 cerraron ms de 1.800 empresas, a un promedio de 20 por da.

Entre los funcionarios no hay mucho inters en discutir estas cifras, ni las oficiales ni las extraoficiales. En general, contestan que el cierre de empresas es parte de la dinmica del mercado y que lo importante es visualizar que se crean ms firmas que las que cierran. Adems, relativizan los datos de AFIP e Indec al sealar que muchos casos de eliminacin son en realidad fusiones o absorciones por lo que cae la cantidad de declaraciones juradas de empleadores.

Sin embargo, no solo no hay cifras que demuestren que en la actualidad se crean ms empresas que las que cierran, sino que el aumento del desempleo refuerza la idea de que ms que fusiones y absorciones lo que hay son cierres lisos y llanos de empresas.

Para el economista Jos Luis Blanco, de la consultora Tendencias Econmicas, la conflictividad laboral est asociada a los despidos y suspensiones, que a su turno tienen relacin con el cierre de empresas. Vemos que hay empresas que cierran por una cuestin de costos y otras que lo hacen porque no pueden competir con la importacin. De cualquier manera, se trata de un proceso de goteo, por ahora no hay cierres masivos, aunque el goteo se mantiene sostenido. Blanco, que sigue mes a mes la conflictividad laboral, consider que los sectores econmicos ms afectados por los cierres son el textil y la construccin, donde se han dado fuertes reducciones netas de empresas.

Muchos de los cierres de empresas responden a una concentracin de la produccin en un escenario recesivo que se prolonga en el tiempo ms all de lo que el gobierno pronostica. En ese terreno se inscriben tanto el cierre de la planta de PepsiCo en el Gran Buenos Aires como el de la grfica AGR. Ambos representan el proceso de liquidacin de activos, cierre de lneas de produccin y achicamiento de planteles con el objetivo de hacer un borrn y cuenta nueva en las relaciones laborales, de forma tal que la nueva camada de trabajadores ingrese al mercado de trabajo con mayor flexibilidad laboral, convenios colectivos modificados y mayor precarizacin. Para la clase empresaria, se trata de la forma elegida para lograr reducir el costo salarial en dlares, requisito previo antes de cualquier lluvia de inversiones. Ms si se toma en cuenta que la capacidad industrial ociosa sigue muy elevada, en torno del 35%, segn el ltimo dato del Indec conocido das atrs.

Las estimaciones de los economistas que acompaan al gobierno indican que el crecimiento de este ao no ser del 3,5% ni del 3%, como dicen los funcionarios econmicos. Ms bien se ubicara en torno de un 1,5% y ello dependera del segundo semestre de este ao, signado por elevadas tasas de inters, elevada inflacin, fuga de capitales y escasa inversin, local o fornea.

Se trata de un duro cctel que prenuncia que el cierre de empresas seguir, solo que esta vez en medio de la campaa electoral.

El cierre que puede arrasar a todo un pueblo

El proceso de cierre de empresas tuvo, das atrs, un episodio terrible: ante las cmaras de televisin, una empresa minera de Crdoba demola las viviendas de los que fueron hasta horas antes sus trabajadores.

Esta fue la historia de la minera Cefa, que inici hace un ao el desmantelamiento de su calera en Quilpo, al sur de Cruz del Eje. El abandono de la actividad trajo consigo la desaparicin de todo un pueblo, con la demolicin de escuelas, iglesias y casas. De los 70 trabajadores que quedaban luego de la ltima ola de despidos, tan slo quedaron diez para terminar con la tarea de dejar tierra arrasada.

Esto no es un hecho aislado. Ac cierra una fbrica detrs de otra, fue la descripcin de Gustavo Contreras, comunicador comunitario de Cruz del Eje. Uno de los trabajadores despedidos relat que despus de 12 aos de trabajo en la Calera me despidieron y me dieron 300.000 pesos, y agreg: A algunos compaeros con ms antigedad le dieron ms, a otro les dieron una casa en Cruz del Eje y efectivo. Otros estn en conflicto.

Aunque no hay confirmacin oficial, el terreno donde funcionaba la calera sera explotado por otra empresa que se dedica a la venta de ridos para la construccin.

Los lugareos le explicaron a Tiempo que en los pueblos y ciudades cercanas se vive el cierre de la calera con angustia por la falta de trabajo. A la hora de describir la situacin laboral que se vive en esa zona del norte de Crdoba, Contreras asegura que en la zona est todo parado. Por la suba de los precios se fren la construccin que era la principal actividad en San Marcos Sierra. Adems, cierra una fbrica atrs de otra, no estamos aislados de lo que pasa en el resto del pas, explic.

Los trabajadores de la calera explicaron que si bien la empresa solo mantendr la planta que actualmente tiene en San Juan, desde Recursos Humanos les informaron que no se les ofrecer el traslado porque en esa sede tambin hay un proceso de reduccin de personal.

