La condena de Lula es parte de la contrarreforma

El juez Sergio Moro no solo conden a Lula. Dej al poltico ms popular de la historia brasilea cerca de la inhabilitacin poltica cuando faltan solo 15 meses para las elecciones presidenciales. Ahora todas las miradas se posan en los camaristas. Si mantienen la condena, Lula no podr ser candidato en octubre de 2018 y Brasil podra seguir en manos de un gobierno que represente la constelacin de poder formada por los bancos transnacionales, los grandes grupos nacionales de la industria y las finanzas, los oligopolios mediticos, una parte decisiva del Poder Judicial y las aristocracias polticas estaduales con representacin parlamentaria.



Con su sentencia contra Luiz Incio Lula da Silva, Moro contest el dilema que se planteaban los dirigentes del Partido de los Trabajadores en los ltimos meses. Unos decan: Si Lula sigue creciendo en popularidad ser cada vez ms difcil que un juez lo condene, ms aun cuando no hay pruebas suficientes contra l. Otros reponan: Incluso sin otras pruebas que simples palabras Moro lo condenar justamente porque Lula viene creciendo en las encuestas. Si el juez no falla contra l, qu sentido habr tenido el golpe contra Dilma Rousseff dado por el establishment brasileo?. El segundo planteo demostr ser el ms aproximado a la realidad.

Tras un ao de oscuridad frente a los sectores populares la figura de Lula recuper buena parte de su imagen positiva. La ltima encuesta fue difundida el 26 de junio por Datafolha, que pertenece a un grupo empresario antipetista con cabeza en el diario Folha de Sao Paulo. Si las elecciones fuesen ahora Lula ganara la primera vuelta con el 30 por ciento frente al 16 por ciento del ultraderechista Jair Bolsonaro y el 15 por ciento de Marina Silva, la carta de Jaime Durn Barba para Brasil. Si Lula no fuera candidato, Marina vencera a Bolsonaro.

Segn el mismo sondeo, Lula le ganara en segunda vuelta a Geraldo Alckmin, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasilea, a Joao Doria del mismo partido (el millonario que hoy est al frente de la intendencia de San Pablo), y a Bolsonaro. En cambio empatara con Marina Silva en un 40 por ciento.

El sistema de ballottage en Brasil es el clsico. Hay segunda vuelta salvo que en el primer turno el candidato obtenga el 50 por ciento de los sufragios ms un voto. Lula dos veces y Dilma otras dos ganaron en las dos vueltas en 2002, 2006, 2010 y 2014.

Obviamente esta medicin no tom en cuenta la condena de Lula a manos de Moro. Si Lula no ve menguadas las intenciones de voto, la expectativa del PT sobre los camaristas de Porto Alegre tiene en cuenta tres escenarios y se esperanzan con un antecedente. El peor escenario es que confirmen la sentencia de Moro antes de octubre de 2018 e invaliden de ese modo los derechos polticos de Lula. El segundo escenario es que no se pronuncien y dejen a Lula bajo sospecha pero con derechos polticos. El mejor escenario es que den vuelta el fallo de primera instancia. La esperanza del PT tiene un antecedente con nombre y apellido: Joao Vaccari. Se trata del tesorero del partido que fue absuelto por este mismo tribunal federal con sede en Porto Alegre que debe resolver la suerte cvica de Lula. El defensor Luis Flavio Borges en la causa abierta contra Vaccari --fue acusado por supuesta participacin en el esquema de coimas de Petrobrs-- felicit a los camaristas porque la acusacin y la sentencia se haban basado solo en la palabra de un delator. Moro haba condenado a Vaccari a 15 aos de prisin.

La condena de Moro contra Lula se produce justo al da siguiente de que el Senado dio la media sancin que faltaba a una ley de reforma laboral que liquida el poder de negociacin de los sindicatos, destruye los convenios colectivos, inventa una figura de empleo intermitente y, a contramano del mundo, sube la cantidad de horas de trabajo. El presidente de facto Michel Temer impuls la ley regresiva a pesar de que tiene solo el 7 por ciento de popularidad y est acusado por coimas. Nadie apostara ni una caipirinha por su continuidad en el cargo. Si cayera, de todos modos, sera reemplazado por un poltico designado por los dos tercios del Congreso hasta completar el perodo, que se cumple el 31 de diciembre de 2018.

Con o sin Temer, el ataque contra la proteccin laboral y la sentencia contra Lula son parte del mismo golpe: impedir que el PT renazca, ya que hoy solo cuenta con el ex presidente como candidato viable, y consolidar en el tiempo lo que el ex asesor de Lula y Dilma llama la Contrarreforma. O sea la vuelta de Brasil a los tiempos de la esclavocracia.

